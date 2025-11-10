REKLAMA
Nowy Windows 11 dla konkretnego sprzętu. Microsoft: "nic nie róbcie"

Microsoft przygotowuje wersję systemu Windows 11, jakiej jeszcze nie było. Robi to, aby system działał na każdym komputerze.

Albert Żurek
Windows 26H1
Producent pochwalił się nowym wydaniem systemu Windows 11 26H1. Microsoft wcześniej wydawał tylko wersje H2 (23H2, 24H2, 25H2) stworzone w drugiej połowie roku. Na początku 2026 r. zostanie wprowadzona specjalna wersja, która jednak skupia się na czymś innym niż wcześniej.

Jest Windows 26H1. Aktualizacja, która skupia się na obsłudze różnych czipów

Microsoft wydał zapoznawczą wersję 26H1 w kompilacji oznaczonej numerem 28000. Oprogramowanie koncentruje się na obsłudze nadchodzących układów scalonych.

Oznacza to, że gdy oprogramowanie zostanie udostępnione dla wszystkich, użytkownicy powinni spodziewać się tylko drobnych ulepszeń i poprawek błędów. Bardziej istotna jest jednak kwestia kompatybilności. Microsoft skupia się bowiem na zapewnieniu najlepszego wsparcia systemu dla komputerów wyposażonych w procesory wykonane w architekturze ARM.

Już wcześniejsze wersje Windowsa 11 wspierały czipy ARM takie jak seria Qualcomm Snapdragon X. Natomiast wraz z nowym wydaniem 26H1 gigant ma wprowadzić wsparcie dla nadchodzących platform. Jedną z nich będą procesory Snapdragon X2, które powinny trafić do pierwszych laptopów w ciągu kilku następnych miesięcy. Oprócz Qualcomma NVIDIA ma też wejść na rynek konsumenckich układów SoC wraz z serią N1 oraz N1X. Czipy zaoferują nie tylko układ GPU bazujący na technologii RTX, ale też CPU stworzone we współpracy z MediaTek.

Moc obliczeniowa czipów to jedno, ale obsługa systemu operacyjnego, drugie. Bez optymalizacji ze strony Microsoftu układy nie mogłyby konkurować z klasycznymi procesorami x86 AMD i Intela. Dotychczas czipy tych dwóch marek były właściwie jedynymi sensownymi wyborami w komputerach z Windowsem. Odkąd Qualcomm wszedł z serią Snapdragon X, wszystko się zmieniło i ARM stało się realną alternatywą dla platformy x86.

Jeśli Microsoft planuje wydać aktualizację 26H1 dedykowaną procesorom ARM w pierwszej połowie następnego roku, nowych platform powinniśmy się spodziewać na wiosnę 2026 r. Szczególnie interesujące mogą być czipy NVIDIA, która na rynku konsumenckim kojarzyła się wyłącznie z kartami graficznymi GeForce.

Duże aktualizacje Windowsa już wcale nie są duże

Od dłuższego czasu Microsoft nie podchodzi do corocznych aktualizacji z impetem. Ostatnia aktualizacja 25H2 wydana w październiku wcale nie była rewolucyjna, wprowadziła tylko pomniejsze zmiany. Gigant zmienił podejście do aktualizacji i nowe funkcje dodaje w ramach comiesięcznych aktualizacji Patch Tuesday. To kompletnie inne podejście od np. Apple’a, który nawet zmiany w przeglądarce Safari i innych aplikacjach wprowadza wyłącznie z dużymi aktualizacjami macOS.

Albert Żurek
10.11.2025 19:06
