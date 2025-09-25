#B69AFF
Poczekaj z zakupem laptopa. Tak mocnych sprzętów z Windowsem jeszcze nie było

Przyszłe laptopy z Windowsem będą znacznie szybsze oraz znacznie bardziej energooszczędne. Lepiej wstrzymaj się z zakupem nowego komputera, inaczej będziesz tego gorzko żałować.

Albert Żurek
Snapdragon X2 Elite
Qualcomm - producent procesorów znanych głównie ze smartfonów (czipy Snapdragon napędzają większość urządzeń mobilnych z Androidem) pokazał drugą generację czipów stworzonych z myślą o komputerach z Windowsem. Pierwsze podejście, Snapdragon X Elite oraz X Plus, upowszechniło architekturę ARM w laptopach z systemem Microsoftu. Drugie podejście ma być jeszcze potężniejsze.

Snapdragon X2 Extreme to rzekomo najszybszy układ dla systemu Windows

Producent twierdzi, że nowe Snapdragony X2 Extreme i X2 Elite są "najszybszymi i najwydajniejszymi procesorami do komputerów z systemem Windows". Odważna deklaracja, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę konkurencyjne czipy AMD Ryzen oraz Intel Core. 

Qualcomm podaje, że nowe czipy zostały wykonane w technologii 3 nm i oferują nawet o 31 proc. wyższą wydajność CPU w porównaniu z poprzednią generacją Snapdragonów X Elite. Jednostki mają być też znacznie bardziej energooszczędne - konsumują nawet 43 proc. mniej prądu. Aby uzyskać takie wyniki, zastosowano rdzenie CPU Oryon trzeciej generacji. W nowych układach wykorzystano też ulepszone układy graficzne Adreno o 2,3-krotnie wyższej wydajności na wat.

Do dyspozycji będą trzy procesory Snapdragon X2 Elite (o trochę zawiłych nazwach):

  • Snapdragon X2 Elite Extreme - 18 rdzeni (12 wydajnościowych do 5,0 GHz, 6 energooszczędnych do 3,6 GHz), GPU o taktowaniu do 1,85 GHz, 53 MB pamięci Cache;
  • Snapdragon X2 Elite - 18 rdzeni (12 wydajnościowych do 4,7 GHz, 6 energooszczędnych do 3,4 GHz), GPU o taktowaniu do 1,70 GHz, 53 MB pamięci Cache;
  • Snapdragon X2 Elite - 12 rdzeni (6 wydajnościowych do 4,7 GHz, 6 energooszczędnych do 3,4 GHz), GPU o taktowaniu do 1,70 GHz, 43 MB pamięci Cache.

We wszystkich jednostkach znalazło się wsparcie pamięci operacyjnej LPDDR5X - dla najwyższego modelu przepustowość wynosi 228 GB/s, a dla niższych 152 GB/s. Nowe Snapdragony X2 Elite oferują również nowy moduł NPU Qualcomm Hexagon, stworzony do obliczeń sztucznej inteligencji o mocy 80 TOPS. Czip ma zapewniać nawet o 37 proc. wyższą wydajność przy 16-procentowym zmniejszeniu poboru energii.

Qualcomm rzuca śmiałymi obietnicami, że jest to najpotężniejszy NPU dla laptopów, pokonujący AMD Ryzena AI 9 HX 370, Intel Core Ultra 9 288V oraz Apple M4. 

Nowa seria Snapdragon X2 Elite ma nie tylko oferować znacznie wyższą wydajność w obliczeniach NPU. Czipy mają także zapewniać nawet o 75 proc. wyższą wydajność procesora (CPU) w porównaniu z konkurencyjnymi układami - Intel Core Ultra 9 285H, Ryzen AI 9 HX 370, Core Ultra 9 288V przy znacznie niższym poborze mocy. Warto jednak podkreślić, że firma porównuje swój czip do jednostek wykonanych w architekturze X86, które na ogół potrzebują znacznie więcej mocy.

Nawet kilka dni pracy na jednym ładowaniu

Wysoka energooszczędność ma wiązać się z długimi czasami pracy na baterii, które są nieosiągalne na laptopach z procesorami Intel Core lub AMD Ryzen, bazującymi na architekturze x86. Qualcomm twierdzi, że urządzenia wyposażone w nowe Snapdragony X2 będą działać nawet kilka dni na jednym ładowaniu. Nie podano dokładnej wartości, ale osobiście zakładałbym, że chodzi o dwa dni.

Poprzednia generacja laptopów z czipami Snapdragon X oferowała od 14 do 18 godzin pracy na jednym ładowaniu, więc w tym przypadku powinno być bardzo podobnie. Nie oczekiwałbym jednak poprawy w tej kwestii. Nawet laptopy Apple’a z procesorami ARM nie oferują takich wyników. 

