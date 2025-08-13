/
No wreszcie. Na laptopie z Snapdragonem w końcu da się grać

Po długich miesiącach oczekiwania i frustracji najpopularniejszy system zabezpieczający gry online wreszcie działa na architekturze ARM64, otwierając drzwi do prawdziwego grania na PC z układami firmy Qualcomm.

Maciej Gajewski
Snapdragon laptop gry online
Przez ostatni rok laptopy z procesorami Snapdragon X Elite miały jeden fundamentalny problem: większość popularnych gier wieloosobowych po prostu nie działała. Nie chodziło o wydajność, ale o brak wsparcia dla systemów anty-cheat, które działają na poziomie jądra systemu. Gry jak Fortnite, Apex Legends, czy Valorant kategorycznie odmawiały uruchamiania, wyświetlając komunikaty o nieobsługiwanej architekturze ARM64.

Epic Games w partnerstwie z Qualcommem właśnie rozwiązał ten problem, wprowadzając natywne wsparcie Easy Anti-Cheat dla Windows na ARM. To nie jest kolejny hack czy obejście - to pełnoprawne, natywne rozwiązanie, które pozwala grać bez warstwy emulacji Prism. Różnica w wydajności i stabilności będzie odczuwalna dla każdego gracza.

Fortnite jako pionier i poligon doświadczalny

CEO Qualcommu opowiada o współpracy z Epic Games

Epic postanowił użyć Fortnite jako królika doświadczalnego dla testowania ARM64 na szerszą skalę. To logiczny wybór - gra jest stosunkowo niewymagająca sprzętowo, ma ogromną bazę graczy i jest w pełni kontrolowana przez Epic.

Aktualizacja SDK Epic Online Services 1.17.1.3 już teraz umożliwia deweloperom dodanie obsługi ARM64 do swoich gier. To oznacza, że setki tytułów korzystających z Easy Anti-Cheat mogą wkrótce dołączyć do Fortnite’a w natywnym działaniu na Snapdragona. Lista obejmuje hity takie jak Rust, Fall Guys czy Elden Ring.

Snapdragon X Elite - niedoceniony potencjał gamingowy

Wbrew panującym opiniom Snapdragon X Elite wcale nie jest słaby w grach. Procesor dysponuje GPU Adreno X1 o mocy 3.8 TFLOPS, co teoretycznie plasuje go na poziomie Xbox Series S. W praktyce, laptopy z tym chipem potrafią uruchamiać wymagające gry w 1080p przy około 30 FPS.

Testy pokazują, że Snapdragon X Elite radzi sobie z takimi tytułami jak Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 czy Wiedźmin 3. Problem leżał nie w wydajności, ale w kompatybilności oprogramowania. Z natywnym wsparciem anty-cheat, te same gry będą działać znacznie lepiej, bez narzutu emulacji.

Pozostałe systemy anty-cheat także nadrabiają zaległości

Epic nie jest jedyną firmą, która dostrzegła potencjał ARM w gamingu. Microsoft ogłosił, że Windows 11 24H2 obsługuje już BattlEye, Denuvo Anti-Cheat oraz Wellbia XIGNCODE3/UNCHEATER na architekturze ARM64. To oznacza, że gry używające tych systemów - jak Rainbow Six Siege czy Destiny 2 - również mogą wkrótce trafić na Snapdragona.

Sukces Epic Games z ARM64 to sygnał dla całej branży. Plotki mówią o nadchodzących laptopach gamingowych z procesorami ARM64 od Nvidiu w partnerstwie z Alienware’em. Nawet Apple intensywnie rozwija gaming na swoich chipach serii M, a deweloperzy coraz częściej tworzą natywne wersje gier dla ARM64.

Unity ogłosiło natywne wsparcie dla ARM64, co oznacza, że deweloperzy mogą tworzyć gry bezpośrednio na tej architekturze. To fundamentalna zmiana - zamiast portować gry x64 na ARM64 nowe tytuły będą powstawać z myślą o obu architekturach od podstaw.

Czy to koniec dominacji x64 w gamingu?

Choć do pełnej parytetu z x64 jeszcze daleko tak praca Epic Games to krok w dobrą stronę. Laptopy z Snapdragon X Elite oferują niepodważalne zalety: cichą pracę, długi czas pracy baterię (nawet 11 godz.) i konkurencyjną wydajność CPU. Z natywnym wsparciem dla gier stają się realną alternatywą dla tradycyjnych laptopów gamingowych klasy średniej.

Analitycy przewidują, że do 2029 r. laptopy ARM64 będą stanowić 30 proc. rynku. Jeśli trend rozwoju gier natywnych dla ARM64 się utrzyma szacunki te mogą okazać się zbyt ostrożne. Epic Games właśnie pokazał, że gaming na ARM64 to nie przyszłość - to teraźniejszość.

Maciej Gajewski
13.08.2025 16:12
Tagi: Epic GamesLaptopySnapdragonWindows 11
