Snapdragon X Elite kontra Apple Silicon M2 i M3. Trudno nie czuć optymizmu

Snapdragon X Elite to drugie podejście firmy Qualcomm do rynku komputerów osobistych. Pierwsze, w formie układów Snapdragon 8x5 i 8cx można zaliczyć do porażki. Nie oferowały w zasadzie żadnych kluczowych korzyści nad układami firm Intel i AMD, wprowadzając dodatkowo kilka problemów (z odmienną od x86 architektury procesora na czele). Tym razem ma być inaczej. I o dziwo, wiele osób w to wierzy.