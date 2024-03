Jak się sprawuje MacBook Air (2024)? Porównujemy procesor Apple M3 z M1

To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że prócz gniazda MagSafe do ładowania mamy tutaj jedynie minijacka i dwa porty USB-C (ale za to oba działają w standardzie USB4 z przepustowością do 40 Gb/s). Oprócz tego na pokładzie nie zabrakło modułów Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6E (co jest miłym dodatkiem, bo w poprzednim modelu MacBooka Air był montowany starszy modem z obsługą Wi-Fi 6).