Spotify ma podrożeć. Wszyscy dokładamy się do melomanów
Spotify Premium znowu ma podrożeć. Gigant streamingu szykuje się do zwiększenia ceny subskrypcji abonamentu premium. Już na początku 2026 r.
Ostatnia podwyżka subskrypcji Spotify Premium w Polsce została wprowadzona na początku 2024 r. Od prawie dwóch lat ceny się nie zmieniły, mimo że większość cyfrowych usług (np. YouTube Premium) i sprzętu zdążyła znacząco podrożeć. Nowy raport nie pozostawia złudzeń.
Spotify podrożeje. W jednym kraju jest to pewne
Z nowego raportu The Financial Times wynika, że Spotify przygotowuje się do podniesienia cen subskrypcji w pierwszym kwartale 2026 r. Zmiana ma dotyczyć co najmniej jednego rynku - USA. W tym kraju abonament nie został podniesiony od lipca 2024 r., czyli nieco krócej, niż u nas w Polsce.
W komunikacie zaznaczono, że szwedzki gigant muzyczny odmówił komentarza na temat tych doniesień. Mimo wszystko The Financial Times jest znane ze sprawdzonych informacji i jego źródła bardzo często się sprawdzają. Wystarczy spojrzeć na doniesienia z kwietnia 2025 r., które informowały o podwyżkach cen abonamentu w euro. Gigant faktycznie podniósł ceny abonamentu np. w Niemczech w sierpniu 2025 r.
Skąd ma wynikać decyzja o podnoszeniu cen? Wskazuje się fakt, że w ostatnich miesiącach Spotify wprowadził możliwość strumieniowania muzyki w jakości bezstratnej. Nie da się ukryć, że ta zmiana wpływa na większe obciążenie serwerów Spotify, które muszą przetwarzać i przesyłać większe ilości danych. Godzina słuchania w jakości bezstratnej to kwestia przesyłu ok. 1 GB, a dawniej było to 0,14 GB/godz.
Oczekiwaliśmy, że wprowadzenie bezstratnego dźwięku będzie wiązać się z wprowadzeniem nowego specjalnego droższego planu. Spotify jednak nas zaskoczył i udostępnił tę opcję obecnym klientom opłacającym abonament. Takie rozwiązanie najwyraźniej było tylko chwilowe, aby zachęcić nowych użytkowników konkurencyjnych serwisów do przejścia na Spotify i przede wszystkim nie zniechęcić obecnych.
Taktyka wprowadzenia podwyżek cen - lub nowych, tańszych planów jednak ma być nieunikniona.
A co z Polską? Mam nadzieję, że ceny pozostaną bez zmian
Obecne ceny abonamentu Spotify Premium w Polsce prezentują się następująco:
- Premium Individual - 23,99 zł,
- Premium Student - 12,99 zł,
- Premium Duo - 30,99 zł,
- Premium Family - 37,99 zł.
Drogo zatem obecnie nie jest. Pamiętajmy, że Spotify dostosowuje się do określonych rynków i taki Polak musi zapłacić znacznie mniej niż np. Niemiec. Jeśli podwyżki nas spotkają, wartości nie będą już tak atrakcyjne, jak obecnie.
