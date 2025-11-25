Spotify ma podrożeć. Wszyscy dokładamy się do melomanów

Ładowanie...

Ostatnia podwyżka subskrypcji Spotify Premium w Polsce została wprowadzona na początku 2024 r. Od prawie dwóch lat ceny się nie zmieniły, mimo że większość cyfrowych usług (np. YouTube Premium) i sprzętu zdążyła znacząco podrożeć. Nowy raport nie pozostawia złudzeń.

Spotify podrożeje. W jednym kraju jest to pewne

Z nowego raportu The Financial Times wynika, że Spotify przygotowuje się do podniesienia cen subskrypcji w pierwszym kwartale 2026 r. Zmiana ma dotyczyć co najmniej jednego rynku - USA. W tym kraju abonament nie został podniesiony od lipca 2024 r., czyli nieco krócej, niż u nas w Polsce.

W komunikacie zaznaczono, że szwedzki gigant muzyczny odmówił komentarza na temat tych doniesień. Mimo wszystko The Financial Times jest znane ze sprawdzonych informacji i jego źródła bardzo często się sprawdzają. Wystarczy spojrzeć na doniesienia z kwietnia 2025 r., które informowały o podwyżkach cen abonamentu w euro. Gigant faktycznie podniósł ceny abonamentu np. w Niemczech w sierpniu 2025 r.

Skąd ma wynikać decyzja o podnoszeniu cen? Wskazuje się fakt, że w ostatnich miesiącach Spotify wprowadził możliwość strumieniowania muzyki w jakości bezstratnej. Nie da się ukryć, że ta zmiana wpływa na większe obciążenie serwerów Spotify, które muszą przetwarzać i przesyłać większe ilości danych. Godzina słuchania w jakości bezstratnej to kwestia przesyłu ok. 1 GB, a dawniej było to 0,14 GB/godz.

Oczekiwaliśmy, że wprowadzenie bezstratnego dźwięku będzie wiązać się z wprowadzeniem nowego specjalnego droższego planu. Spotify jednak nas zaskoczył i udostępnił tę opcję obecnym klientom opłacającym abonament. Takie rozwiązanie najwyraźniej było tylko chwilowe, aby zachęcić nowych użytkowników konkurencyjnych serwisów do przejścia na Spotify i przede wszystkim nie zniechęcić obecnych.

Taktyka wprowadzenia podwyżek cen - lub nowych, tańszych planów jednak ma być nieunikniona.

A co z Polską? Mam nadzieję, że ceny pozostaną bez zmian

Obecne ceny abonamentu Spotify Premium w Polsce prezentują się następująco:

Premium Individual - 23,99 zł,

Premium Student - 12,99 zł,

Premium Duo - 30,99 zł,

Premium Family - 37,99 zł.

Drogo zatem obecnie nie jest. Pamiętajmy, że Spotify dostosowuje się do określonych rynków i taki Polak musi zapłacić znacznie mniej niż np. Niemiec. Jeśli podwyżki nas spotkają, wartości nie będą już tak atrakcyjne, jak obecnie.

Albert Żurek 25.11.2025 17:23

