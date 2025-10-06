Spotify w jakości bezstratnej już w Polsce. Bierz telefon i odpalaj

Ładowanie...

Funkcja słuchania w jakości bezstratnej została wprowadzona w ubiegłym miesiącu, ale na początku trafiła do użytkowników z określonych krajów. Polski nie było na liście, ale po niespełna czterech tygodniach czekania już jest. Posiadacze pakietu Spotify Premium mogą cieszyć się możliwie najwyższą jakością odtwarzanej muzyki.

Spotify w jakości bezstratnej już w Polsce

Dotychczas Spotify będące najpopularniejszym serwisem muzycznym na rynku odstawało pod względem jakości utworów. Wszystkie piosenki odtwarzane za pośrednictwem usługi były mocno skompresowane - najwyższa jakość była ograniczona do 320 kbit/s w formacie AAC lub Ogg Vorbis. Tymczasem inne serwisy takie jak Tidal czy Apple Music gwarantowały dostęp w jakości bezstratnej.

Co to oznacza? Że po podłączeniu dobrych słuchawek (głównie przewodowych, ale także takich bazujących na łączności 2,4 GHz) na Spotify mogliśmy wyczuć wyraźnie mniej szczegółów w odtwarzanych utworach. Tymczasem piosenki na Apple Music lub Tidal brzmiały tak, jak chcieli tego twórcy. Od teraz na Spotify nie jest inaczej.

Usługa gwarantuje bezstratną jakość muzyki w formacie do 24 bitów/44,1 kHz - zbliżoną do utworów studyjnych lub tych nagrywanych na płytach CD. Za lepszą jakością i większą liczbą szczegółów w utworach idzie także rozmiar plików. Dotychczasowa najwyższa (bardzo wysoka) jakość konsumowała ok. 0,14 GB danych w ciągu godziny.

Pakiet loseless natomiast zużywa nawet do 1 GB w ciągu godziny. Dlatego do skorzystania z tej funkcji zaleca się szybkie WiFi oraz duże paczki danych w ofercie komórkowej.

Pokazujemy, jak włączyć nową funkcję

Bezstratna jakość jest dostępna w Polsce na wszystkich urządzeniach - zarówno w aplikacji na smartfonach, jak i komputerach. Co trzeba zrobić, aby ją włączyć? To bardzo proste:

uruchamiamy aplikację Spotify;

klikamy zdjęcie profilu w lewym górnym rogu;

wybieramy zakładkę Ustawienia i prywatność;

wchodzimy do Jakość zawartości multimedialnej;

szukamy opcji Bezstratna jakość i ją wybieramy - potrzebne będzie dodatkowe potwierdzenie.

1 / 2 Screenshot

W wersji na komputery oraz przeglądarki internetowe proces wygląda niemalże identycznie. Warto zaznaczyć, że na każdym urządzeniu trzeba aktywować funkcję z osobna. Oznacza to, jakość bezstratna po aktywowaniu na smartfonie nie synchronizuje się z innymi sprzętami. Takie podejście ma sens, ponieważ słuchanie muzyki w wyższym formacie wymaga szybszego i bardziej stabilnego połączenia z internetem.

Aby skorzystać z bezstratnej jakości na Spotify będzie potrzebna dowolna subskrypcja Spotify Premium. Może być to zarówno pakiet indywidualny, jak i rodzinny - to nie ma znaczenia.

Albert Żurek 06.10.2025 12:39

