ChatGPT potrafi robić zakupy. Dasz mu dostęp do swojej kasy?

Producent stojący za popularnym czatbotem sztucznej inteligencji wprowadził nową funkcję nazwaną instant checkout. To rozwiązanie umożliwiające kupowanie przedmiotów z platform e-commerce bez wychodzenia z aplikacji lub strony internetowej ChataGPT.

ChatGPT nauczył się robić zakupy. To wygląda nierealnie

Jak ma działać nowa opcja z perspektywy użytkownika? Ten będzie musiał napisać zapytanie do czatbota - czego szuka, najlepiej ze szczegółami. Nie musi być to szczególny produkt, a zamiast tego korzystający może zdać się na pomysłowość algorytmów (np. ręcznie wykonany prezent). Warto też dodać maksymalny budżet.

Następnie sztuczna inteligencja wyszukuje produkt i wyświetla w aplikacji lub na stronie internetowej najtrafniejsze oferty z ceną, wariantami (jeśli takie są). Jak twierdzą twórcy, produkty wyświetlane przez ChataGPT mają być niesponsorowane, a jedynym kryterium wyboru będzie trafność względem wpisanego polecenia. Jeśli dany produkt będzie obsługiwał funkcję instant checkout użytkownicy mogą przejść do zamówienia.

Zasada działania jest taka sama jak w klasycznych sklepach internetowych i platformach e-commerce: użytkownik widzi przycisk kup, potwierdza zamówienie, wpisuje dane do wysyłki i przechodzi do płatności. Posiadacze płatnego ChataGPT Plus lub Pro (którzy muszą mieć aktywną subskrypcję) mogą skorzystać z płatności podłączoną kartą. Do dyspozycji mają też być inne opcje płatności ekspresowych.

Proces zamówienia, płatności i realizacji jest obsługiwany przez sprzedawcę - ChatGPT tutaj działa jako pośrednik, agent AI, który ma usprawnić proces wykonywania zakupów online. Z perspektywy użytkownika ważne jest też to, że usługa jest dla niego całkowicie bezpłatna. Sprzedawcy natomiast płacą małą prowizję od zrealizowanego zakupu.

Funkcja w pierwszej kolejności wystartowała na pierwszym rynku w Stanach Zjednoczonych i działa na podstawie integracji z dwoma popularnymi platformami e-commerce: Shopify oraz Etsy. Jeśli tylko sprzedawca oferuje swoje produkty na tych platformach, ChatGPT jest w stanie je wyszukać.

To przerażające i niesamowite jednocześnie

Eksperci z branży e-handlu już od wielu miesięcy mówią, że sztuczna inteligencja zmieni sposób kupowania przez internet. Wygląda na to, że funkcja instant checkout od twórców ChataGPT jest jednym z pierwszych zasadniczych kroków w tę stronę. Warto zaznaczyć, że OpenAI udostępniło kod źródłowy technologii w formie open source, co sprawia, że coraz więcej sprzedawców i programistów może integrować swoje platformy i sklepy internetowe z ChatemGPT.

Trudno powiedzieć, kiedy funkcja wyjdzie poza USA. Najprawdopodobniej to kwestia następnych miesięcy. Sztuczna inteligencja rozwija się w zatrważająco szybkim tempie, więc nie będę zaskoczony, gdy platformy działające w Polsce wprowadzą własne integracje, a OpenAI uruchomi funkcję dla użytkowników w całej Europie. Z jednej strony to przerażająca wizja - ChatGPT ma szansę całkowicie zmienić sposób, w jaki robimy zakupy online.

Z drugiej, jeśli technologia ułatwi tę kwestię, zyskamy na tym przede wszystkim my - użytkownicy. Nie trzeba będzie szukać np. prezentu długimi godzinami. Wystarczy jedno proste zapytanie i przedmiot zostanie zamówiony, bez wychodzenia z aplikacji ChataGPT.

Albert Żurek 05.10.2025 07:33

