OpenAI chce być niezależne. Miliardy dolarów mają odciąć pępowinę

Sam Altman wykłada na stół 10 mld dol., by uniezależnić się od Nvidii i przyspieszyć rozwój ChatGPT. Partnerem w produkcji czipów, które mają dać OpenAI wolność, będzie amerykański Broadcom.

Malwina Kuśmierek
OpenAI inwestuje miliardy dolarów w produkcję czipów
OpenAI inwestuje 10 mld dol. w rozwój własnych układów półprzewodnikowych, chcąc zmniejszyć swoją zależność od Nvidii. Firma Sama Altmana od miesięcy boryka się z problemem ograniczonej dostępności procesorów graficznych, które są dziś niezbędne do trenowania i obsługi dużych modeli językowych.

Niedobór GPU hamuje rozwój kolejnych wersji ChatGPT i innych usług, a także generuje olbrzymie koszty operacyjne. Budowa własnych czipów ma w dłuższej perspektywie uniezależnić spółkę od zewnętrznych dostawców i przyspieszyć tempo innowacji.

Braki czipów do AI zmuszają OpenAI do budowy autorskiego sprzętu

Jak informuje The Wall Street Journal, spółka Sama Altmana podpisała wartą miliardy umowę z Broadcomem. Amerykański producent półprzewodników ma pomóc OpenAI w opracowaniu niestandardowych czipów, które będą wykorzystywane do trenowania i obsługi nowych modeli ChatGPT oraz innych usług AI. Pierwsze układy mogą trafić do użytku już w przyszłym roku.

Powodem tak znaczącej inwestycji jest chroniczny niedobór mocy obliczeniowych. Altman od miesięcy podkreśla, że niedostępność procesorów graficznych spowalnia rozwój kolejnych wersji modeli z rodziny GPT. OpenAI do tej pory polegało na układach Nvidii, lecz gwałtowny wzrost zapotrzebowania ze strony całego sektora sztucznej inteligencji sprawił, że zdobycie odpowiedniej liczby GPU stało się dla firmy trudne i kosztowne.

Własne czipy mają rozwiązać ten problem, choć nie oznacza to bezpośredniej rywalizacji z Nvidią. Według informatorów WSJ rozwiązania opracowywane wspólnie z Broadcomem mają przede wszystkim uzupełnić braki i zapewnić OpenAI większą elastyczność w zarządzaniu infrastrukturą.

Równolegle OpenAI zawarło porozumienia z Oracle i Google, które mają zapewnić dodatkowe zasoby obliczeniowe. Ponadto firma Sama Altmana uczestniczy w budowie własnych centrów danych w ramach projektu Stargate. Wszystko wskazuje na to, że spółka konsekwentnie dąży do stworzenia kompletnego łańcucha dostaw - od własnych układów scalonych po własne serwerownie.

Działania OpenAI wpisują się w szerszy trend w branży. Podobne inicjatywy prowadzą Google, Amazon i Microsoft, które również rozwijają autorskie chipy przeznaczone do obsługi zadań sztucznej inteligencji. Z tego powodu popyt na procesory Nvidii - posiadającej w garści 90 proc. rynku GPU dla AI - wciąż pozostaje rekordowo wysoki.

Jeśli projekt z Broadcomem zakończy się powodzeniem, OpenAI może zyskać realną przewagę konkurencyjną - nie tylko skracając czas trenowania modeli, lecz także zmniejszając koszty świadczenia usług w dłuższej perspektywie. To mogłoby przełożyć się na szybsze wprowadzanie nowych funkcji w CzacieGPT, bardziej zróżnicowane plany abonamentowe, a nawet obniżenie barier wejścia dla mniejszych firm, które korzystają z API OpenAI.

08.09.2025 20:57
Tagi: ChatGPTNvidiaOpenAISztuczna inteligencja (AI)
