ChatGPT oddaje za darmo świetną funkcję premium. Będzie porządek

Możemy mieć różne zdanie na temat ChatGPT i generatywnej sztucznej inteligencji jako takiej, jednak nie ulega wątpliwości, że miliony osób każdego dnia korzystają z czatbota OpenAI zawodowo lub do własnych celów. Z myślą o nich OpenAI właśnie udostępniło ChatGPT Projects, czyli funkcję, która do tej pory była zarezerwowana wyłącznie dla płacących subskrybentów.

OpenAI udostępnia za darmo ChatGPT Projects

Jak poinformowała firma na swoim profilu w serwisie X, ChatGPT Projects od dziś dostępne są także dla darmowych - zarówno w wersji webowej, jak i w aplikacji na Androida. Na wersję dla systemu iOS przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka dni. Jednocześnie ChatGPT Project będą się delikatnie różnić pomiędzy użytkownikami darmowymi a płatnymi - subskrybenci mogą ładować do swoich projektów więcej plików. Limity prezentują się następująco: darmowi użytkownicy - 5 plików, Plus - 25, a Pro - 40.

Każdy projekt ma również własną pamięć kontekstową - w każdym projekcie ChatGPT odwołuje się tylko do rozmów i dokumentów znajdujących się w danym projekcie, a nie w całym koncie użytkownika. Tak więc osoby pracujące dużo z Projects prawdopodobnie i tak będą chciały opłacić subskrypcję Plus.

Co to ChatGPT Projects?

Najprościej mówiąc, Projects pełnią rolę inteligentnych folderów, w których można grupować rozmowy z chatbotem według wybranego tematu. Do projektu da się przypisać własne instrukcje, nadać mu kolor i ikonę, a także przesłać pliki referencyjne, które ChatGPT będzie mógł wykorzystywać w odpowiedziach. Dzięki temu użytkownik może samodzielnie stworzyć przestrzeń roboczą, w której model pamięta kontekst, pozostaje "na temat" i jest w stanie efektywnie wykonywać zadania wymagające wielu promptów. OpenAI podkreśla, że projekty sprawdzą się zarówno w pracy, jak i w nauce czy w życiu prywatnym.

Nie jest to pierwszy raz, gdy OpenAI decyduje się przenieść płatne rozwiązanie do darmowej wersji. Podobnie było z trybem głosowym ChatGPT Voice czy funkcją Deep Research. W ten sposób firma buduje lojalność użytkowników, a jednocześnie zachęca ich do przejścia na płatne plany, oferując w darmowej wersji ograniczone możliwości. ChatGPT Projects wpisują się w tę strategię: darmowa wersja daje solidny przedsmak funkcji, ale osoby potrzebujące intensywnej pracy z plikami i szerszych opcji konfiguracji wciąż będą musiały sięgnąć po subskrypcję.

Malwina Kuśmierek 04.09.2025 09:16

