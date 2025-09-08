Martwy internet? Nawet Altman mówi, że coś w tym jest

Ładowanie...

Jeszcze kilka lat temu teorię "martwego internetu" wkładano pomiędzy bajki, a osobom ją szerzącym kazano postukać się w czapeczkę z folii aluminiowej. Jednak boom na generatywną sztuczną inteligencję i zalanie internetu treściami generowanymi przez nią sprawiło, że "martwy internet" pojawia się przy okazji każdej dyskusji na temat kondycji cyfrowego świata.



I o ile można ominąć gdybania losowych internautów na temat teorii, o tyle ciężko przejść obojętnie gdy mówi je człowiek, który zapoczątkował boom na czatboty.

Szef OpenAI wierzy, że internet jest martwy

W krótkim wpisie na X Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI, przyznał, że coraz częściej widzi w sieci konta prowadzone przez modele językowe. To z kolei skłania go ku wierze w teorię "martwego internetu".

Nigdy nie traktowałem teorii martwego internetu poważnie, ale wygląda na to, że naprawdę istnieje wiele kont na Twitterze obsługiwanych przez LLM

Deklaracja Altmana wzbudziła zaskoczenie i falę krytycznych komentarzy. Internauci i eksperci szybko przypomnieli, że to właśnie jego firma - OpenAI - odpowiada za udostępnienie ChatGPT, który w 2022 roku otworzył drogę do masowego generowania treści. W efekcie łatwość, z jaką użytkownicy mogą tworzyć teksty i grafiki, przyczyniła się do wypełnienia sieci materiałami automatycznymi, trudnymi do odróżnienia od ludzkiej aktywności.

Dla części komentatorów wpis Altmana brzmiał jak przyznanie się do współodpowiedzialności za problem, który sam opisuje. Inni sugerowali, że jego słowa mogą być powiązane z projektem World Network (dawniej Worldcoin), który Altman współtworzy od 2019 roku. Celem tej inicjatywy jest stworzenie sposobu weryfikacji ludzkiej tożsamości w internecie poprzez skanowanie tęczówki - co ma stanowić odpowiedź właśnie na rosnący wpływ kont prowadzonych przez sztuczną inteligencję.

Teoria martwego internetu - od niszowej idei do mainstreamu

Wpis szefa OpenAI nadał nowego znaczenia teorii martwego internetu. Ta powstała kilka lat temu jako hipoteza spiskowa, według której większość treści w sieci nie jest tworzona przez ludzi, lecz przez boty i algorytmy. Jej zwolennicy przekonywali, że od około 2016 roku internet jest w dużej mierze "martwy", a ruch i treści są sztucznie generowane w celu manipulacji opinią publiczną czy wynikami wyszukiwania.

Choć specjaliści wielokrotnie podkreślali, że teoria w swojej pełnej formie nie znajduje potwierdzenia naukowego, jej elementy posiadają pewne odzwierciedlenia w rzeczywistości. Przykładem mogą być wiralowe AI slopy, konta prowadzone przez boty, czy posty i komentarze redagowane przez generatywną sztuczną inteligencję.

Internet na rozdrożu

Dziś teoria martwego internetu staje się tematem debaty nie tylko w środowiskach konspiracyjnych, lecz także w głównym nurcie dyskusji o przyszłości sieci. Wprowadzenie generatywnej AI do codziennego użytku, plany Mety dotyczące uruchamiania autonomicznych kont AI czy przeglądarki wykonujące zadania za człowieka sprawiają, że można powątpiewać w to ile "żywego" człowieka zostało w internecie.

Altman - stojąc na czele firmy, która w dużej mierze napędziła rewolucję generatywnej sztucznej inteligencji - sam przyznaje, że problemu nie da się już ignorować. A to sprawia, że teoria martwego internetu zaczyna wychodzić spod czapeczki z folii aluminiowej.

Malwina Kuśmierek 08.09.2025 06:30

