/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Martwy internet? Nawet Altman mówi, że coś w tym jest

Szef OpenAI przyznaje, że sieć wypełniają boty i konta AI. Trudno o bardziej ironiczny komentarz od człowieka, który sam popchnął kostki domina.

Malwina Kuśmierek
Sam Altman sugeruje, że internet jest martwy
REKLAMA

Jeszcze kilka lat temu teorię "martwego internetu" wkładano pomiędzy bajki, a osobom ją szerzącym kazano postukać się w czapeczkę z folii aluminiowej. Jednak boom na generatywną sztuczną inteligencję i zalanie internetu treściami generowanymi przez nią sprawiło, że "martwy internet" pojawia się przy okazji każdej dyskusji na temat kondycji cyfrowego świata.

I o ile można ominąć gdybania losowych internautów na temat teorii, o tyle ciężko przejść obojętnie gdy mówi je człowiek, który zapoczątkował boom na czatboty.

REKLAMA

Szef OpenAI wierzy, że internet jest martwy

W krótkim wpisie na X Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI, przyznał, że coraz częściej widzi w sieci konta prowadzone przez modele językowe. To z kolei skłania go ku wierze w teorię "martwego internetu".

Nigdy nie traktowałem teorii martwego internetu poważnie, ale wygląda na to, że naprawdę istnieje wiele kont na Twitterze obsługiwanych przez LLM

Deklaracja Altmana wzbudziła zaskoczenie i falę krytycznych komentarzy. Internauci i eksperci szybko przypomnieli, że to właśnie jego firma - OpenAI - odpowiada za udostępnienie ChatGPT, który w 2022 roku otworzył drogę do masowego generowania treści. W efekcie łatwość, z jaką użytkownicy mogą tworzyć teksty i grafiki, przyczyniła się do wypełnienia sieci materiałami automatycznymi, trudnymi do odróżnienia od ludzkiej aktywności.

Dla części komentatorów wpis Altmana brzmiał jak przyznanie się do współodpowiedzialności za problem, który sam opisuje. Inni sugerowali, że jego słowa mogą być powiązane z projektem World Network (dawniej Worldcoin), który Altman współtworzy od 2019 roku. Celem tej inicjatywy jest stworzenie sposobu weryfikacji ludzkiej tożsamości w internecie poprzez skanowanie tęczówki - co ma stanowić odpowiedź właśnie na rosnący wpływ kont prowadzonych przez sztuczną inteligencję.

Teoria martwego internetu - od niszowej idei do mainstreamu

Wpis szefa OpenAI nadał nowego znaczenia teorii martwego internetu. Ta powstała kilka lat temu jako hipoteza spiskowa, według której większość treści w sieci nie jest tworzona przez ludzi, lecz przez boty i algorytmy. Jej zwolennicy przekonywali, że od około 2016 roku internet jest w dużej mierze "martwy", a ruch i treści są sztucznie generowane w celu manipulacji opinią publiczną czy wynikami wyszukiwania.

Choć specjaliści wielokrotnie podkreślali, że teoria w swojej pełnej formie nie znajduje potwierdzenia naukowego, jej elementy posiadają pewne odzwierciedlenia w rzeczywistości. Przykładem mogą być wiralowe AI slopy, konta prowadzone przez boty, czy posty i komentarze redagowane przez generatywną sztuczną inteligencję.

Internet na rozdrożu

Dziś teoria martwego internetu staje się tematem debaty nie tylko w środowiskach konspiracyjnych, lecz także w głównym nurcie dyskusji o przyszłości sieci. Wprowadzenie generatywnej AI do codziennego użytku, plany Mety dotyczące uruchamiania autonomicznych kont AI czy przeglądarki wykonujące zadania za człowieka sprawiają, że można powątpiewać w to ile "żywego" człowieka zostało w internecie.

Altman - stojąc na czele firmy, która w dużej mierze napędziła rewolucję generatywnej sztucznej inteligencji - sam przyznaje, że problemu nie da się już ignorować. A to sprawia, że teoria martwego internetu zaczyna wychodzić spod czapeczki z folii aluminiowej.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
08.09.2025 06:30
Tagi: InternetOpenAISztuczna inteligencja (AI)Teorie spiskowe
Najnowsze
6:15
Jakie słuchawki i ładowarki wariacie? „Każde” mówi Belkin
Aktualizacja: 2025-09-08T06:15:00+02:00
6:00
Lód może wytwarzać prąd. "Właściwości fleksoelektryczne"
Aktualizacja: 2025-09-08T06:00:00+02:00
16:40
Szybkie pociągi nie uratują Łodzi. Chodzi o coś innego
Aktualizacja: 2025-09-07T16:40:00+02:00
16:30
Nie oburzają nas bunkry miliarderów. Chyba powinny, prawda?
Aktualizacja: 2025-09-07T16:30:00+02:00
16:20
Poczta Polska nie idzie za modą. Będzie bronić gotówki jak niepodległości
Aktualizacja: 2025-09-07T16:20:00+02:00
16:10
Polska rakieta postrachem Rosjan. Powstała jej nowa bardziej zabójcza wersja
Aktualizacja: 2025-09-07T16:10:00+02:00
16:00
Nowa tajna broń Polski. Dron z silnikiem odrzutowym, który sięgnie nawet Moskwy
Aktualizacja: 2025-09-07T16:00:00+02:00
10:49
Dziś czeka nas niezwykłe widowisko. Na niebie pojawi się Krwawy Księżyc i spektakularny taniec świateł
Aktualizacja: 2025-09-07T10:49:51+02:00
7:51
Chcesz trwalsze panele słoneczne? Smaruj je... cebulą
Aktualizacja: 2025-09-07T07:51:00+02:00
7:41
NASA ma nową baterię. Przeżyje twoje prawnuki
Aktualizacja: 2025-09-07T07:41:00+02:00
7:31
Upchnęli 9 metali w jednym materiale. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-09-07T07:31:00+02:00
7:21
Latające taksówki już tu są. Tylko baterie mogą je powstrzymać
Aktualizacja: 2025-09-07T07:21:00+02:00
7:11
AI zaczyna czytać w umysłach. Dla naszego dobra
Aktualizacja: 2025-09-07T07:11:00+02:00
7:01
Szklana słomka przyspieszy internet. Microsoft już w to inwestuje
Aktualizacja: 2025-09-07T07:01:00+02:00
17:30
Astronauci szybciej się starzeją. Są na to dowody
Aktualizacja: 2025-09-06T17:30:00+02:00
17:15
Polski atom czeka na decyzję Brukseli. Chodzi o potężne fundusze
Aktualizacja: 2025-09-06T17:15:00+02:00
17:00
Kaucja też ma być cyfrowa. Zapomnij o zwrocie gotówki
Aktualizacja: 2025-09-06T17:00:00+02:00
16:45
Dla mnie to szok. Ludzie w moim wieku nie potrafią przesłać mailem załącznika
Aktualizacja: 2025-09-06T16:45:00+02:00
16:30
Bezpieczeństwo czy prywatność? Kamery patrzą, a my milczymy
Aktualizacja: 2025-09-06T16:30:00+02:00
16:15
Trump zmienia nazwę Pentagonu. Od teraz to Ministerstwo Wojny
Aktualizacja: 2025-09-06T16:15:00+02:00
16:00
Słońce już nie szkodzi panelom. Wręcz im pomaga
Aktualizacja: 2025-09-06T16:00:00+02:00
7:51
Dolby Vision 2? No co za bzdura
Aktualizacja: 2025-09-06T07:51:00+02:00
7:41
Nowy drapieżnik w polskiej armii. Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Ratel ujawniony
Aktualizacja: 2025-09-06T07:41:00+02:00
7:31
Nowa broń przeciw plastikowi? Żadna segregacji śmieci
Aktualizacja: 2025-09-06T07:31:00+02:00
7:21
Wypijesz i odmłodniejesz. Tak może być dzięki mapie starości
Aktualizacja: 2025-09-06T07:21:00+02:00
7:11
Jednym z najbardziej cyberpunkowych krajów świata jest... Turkmenistan
Aktualizacja: 2025-09-06T07:11:00+02:00
7:01
Tylko 28 proc. Polaków zostawia portfel w domu. Serio, po co wam ten ciężar w kieszeniach?
Aktualizacja: 2025-09-06T07:01:00+02:00
21:35
Baseus ma już ładowarki gotowe na iPhone’a 17. I masę innych nowości
Aktualizacja: 2025-09-05T21:35:23+02:00
21:27
Co ma Kodak do Barbie? Tonę różu i wehikuł do podróży w czasie
Aktualizacja: 2025-09-05T21:27:39+02:00
20:26
To może być przyszłość twojego zawodu. Sprzątanie tego, co wypluły boty
Aktualizacja: 2025-09-05T20:26:56+02:00
20:17
Świat nauki w szoku. Setki uczelni zamieszanych w przekręt
Aktualizacja: 2025-09-05T20:17:29+02:00
20:15
Roboty do roboty! Odkurzą, wyglancują, wjadą na piętro i skoszą trawnik
Aktualizacja: 2025-09-05T20:15:29+02:00
19:41
Szukasz sprzętu na nowy rok szkolny? Mamy dla was promocję na tablety i laptopy
Aktualizacja: 2025-09-05T19:41:00+02:00
19:40
NASA chce wymyślić koło na nowo. A raczej ty masz to zrobić
Aktualizacja: 2025-09-05T19:40:20+02:00
19:10
Tak wygląda Samsung Galaxy S26. Ma coś wspólnego iPhone'em 17
Aktualizacja: 2025-09-05T19:10:18+02:00
17:20
Polskie czołgi będą miały niewidzialne tarcze. Zniszczą w locie każdy pocisk
Aktualizacja: 2025-09-05T17:20:13+02:00
17:19
W sklepach zabraknie gotówki przez zwracane puszki i butelki? Eksperci komentują
Aktualizacja: 2025-09-05T17:19:13+02:00
16:25
Perplexity zaskakuje. Roczna subskrypcja Pro za darmo
Aktualizacja: 2025-09-05T16:25:46+02:00
15:32
Mieli zabłysnąć na rynku przeglądarek. Właśnie sprzedali całą firmę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:32:46+02:00
15:27
Lotnisko ma problem z masztem. Piloci muszą uważać
Aktualizacja: 2025-09-05T15:27:23+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA