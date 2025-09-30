#B69AFF
Kontrola rodzicielska w ChatGPT. Wymusiły ją tragedie

Kontrola rodzicielska w ChatGPT to jedna z najważniejszych nowość w czatbocie od wielu miesięcy - i zarazem dowód, że bez nacisku opinii publicznej firma najpewniej nie zrobiłaby nic sama z siebie.

Malwina Kuśmierek
ChatGPT dostaje narzędzia kontroli rodzicielskiej
OpenAI zapowiedziało wprowadzenie nowych narzędzi dla rodzin, które mają pozwolić rodzicom na lepszą kontrolę nad tym, jak ich dzieci korzystają z ChataGPT. Firma podkreśla, że to część szerszego planu zapewnienia młodszym użytkownikom bezpieczniejszego i bardziej adekwatnego do wieku środowiska korzystania ze sztucznej inteligencji.

ChatGPT pod nadzorem rodziców. OpenAI reaguje dopiero po krytyce i tragediach

Zgodnie z informacjami z opublikowanego na blogu OpenAI wpisu, rodzice mogą teraz połączyć swoje konto z kontem nastolatka i z poziomu panelu sterowania dostosować ustawienia działania ChatGPT. Nowe opcje obejmują m.in. możliwość ustawiania godzin, w których chatbot nie będzie dostępny, wyłączenie trybu głosowego, blokadę generowania obrazów, a także wstrzymanie zapisywania "pamięci" konwersacji. Dodatkowo rodzice mogą zdecydować, czy rozmowy ich dziecka mają być wykorzystywane w procesie trenowania modeli AI.

OpenAI informuje również o wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń dla kont nastolatków, które zostały powiązane z kontem rodzica. Wśród nich znalazło się ograniczenie treści zawierających elementy graficzne, "wiralowe wyzwania" - takie jak na przykład Benadryl challenge, treści zawierających romantyczny dialog z ChatemGPT lub nawiązania do przemocy - w tym autoagresji, a także promowanie wyidealizowanych wzorców wyglądu. Co istotne, młodszy użytkownik nie może samodzielnie wyłączyć tych funkcji - kontrola należy wyłącznie do opiekuna.

Nowością jest też system powiadomień, który ma ostrzegać rodziców w sytuacjach sygnalizujących poważniejszy kryzys u nastolatka. Jeśli ChatGPT rozpozna sygnały wskazujące na niepokojące treści w rozmowie, informacje te zostaną zweryfikowane przez specjalny zespół, a następnie - jeśli uzna on ryzyko za realne - rodzice otrzymają wiadomość e-mail, SMS lub powiadomienie push. OpenAI zapowiada, że pracuje również nad procedurami powiadamiania służb ratunkowych w wyjątkowych przypadkach.

Wprowadzenie funkcji kontroli rodzicielskiej to krok, na który od dawna naciskali eksperci, organizacje zajmujące się ochroną dzieci i młodzieży oraz regulatorzy. OpenAI przyznaje, że współpracowało w tym zakresie m.in. z organizacją Common Sense Media oraz prokuratorami generalnymi stanów Kalifornii i Delaware.

Bezpośrednim impulsem do podjęcia prac były głośne doniesienia medialne o nastolatkach i młodych dorosłych w kryzysie zdrowia psychicznego, którzy szukali pomocy i słów otuchy u czatbotów - w tym przede wszystkim sprawa 16-letniego Adama Raine’a ze Stanów Zjednoczonych. Nastolatek przez wiele miesięcy prowadził rozmowy z ChatGPT, które - jak później podkreślali jego rodzice - z czasem przyjęły formę niepokojącego zacieśnienia relacji z botem, który poprzez dialog z nastolatkiem wsparł go w decyzji odebrania sobie życia. Sprawa trafiła do sądu i była jednym z kluczowych wątków podczas przesłuchań w amerykańskim Senacie dotyczących wpływu czatbotów na młodzież.

OpenAI zapowiada, że to dopiero początek zmian. Jeszcze w tym roku firma planuje uruchomienie systemu predykcji wieku, który pozwoli automatycznie stosować "tryb nastolatka" w sytuacjach, gdy wiek użytkownika nie jest jasny. Do tego czasu to właśnie kontrola rodzicielska ma być podstawowym mechanizmem ochrony młodszych odbiorców.

Zdjęcie główne: Ascannio / Shutterstock

30.09.2025 08:22
Tagi: ChatbotChatGPTdzieci w siecikontrola rodzicielskamłodzieżOpenAISztuczna inteligencja (AI)
