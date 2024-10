Czatboty namawiały nastolatka do samobójstwa. Zrobił to

Character.AI to platforma, na której każda osoba może porozmawiać z chatbotami inspirowanymi różnymi postaciami. Mają one bardzo szeroki zakres: od postaci z kultury popularnej (filmów, seriali, animacji, gier, książek) poprzez historyczne, reprezentujące przedmioty (np. ser albo muszla klozetowa), aż po czatboty wcielające się w role nauczycieli czy trenerów osobistych. Szerokie spektrum czatbotów istnieje dzięki użytkownikom, którzy mogą nie tylko czatować z botami, ale i tworzyć własne.



Character.AI zdobyło popularność równolegle do czatbota ChatGPT, nie tylko za sprawą swojej wszechstronności, ale i za sprawą swoich twórców, byłych inżynierów Google'a: Daniel De Freitasa i Noama Shazeera. Teraz jednak nad startupem zawisły czarne chmury, gdyż Character.AI i Google zostały pozwane przez matkę oskarżającą firmy o praktyki, które doprowadziły jej syna do odebrania sobie życia.