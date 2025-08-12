Jak sprawdzić, czy ktoś zablokował mnie na Messengerze? Jest na to sposób

Ładowanie...

Polityka prywatności serwisu Facebook oraz komunikatora Messenger zakłada, że osoby przez nas zablokowane, za np. obelżywe zachowanie, nie dowiedzą się o tym - usługi nie wysyłają powiadomień na ten temat. Z drugiej strony, jeśli to my zostaniemy zablokowani, bo np. zwróciliśmy komuś uwagę na błąd w jego poście lub niestosowną formę wiadomości, to również nie dostaniemy informacji na ten temat.

Nie ma bezpośredniego sposobu na uzyskanie informacji o takiej blokadzie, ale wiąże się ona z pewnymi konsekwencjami, które są dość łatwe do sprawdzenia - zwłaszcza że blokada w Messengerze wiąże się obecnie również z blokadą na Facebooku. Sprawdź zatem, jakich znaków trzeba szukać, by upewnić się, że dana osoba cię zablokowała, a nie jedynie ignoruje.

Jak sprawdzić, czy ktoś zablokował mnie na Messengerze?

Warto przy tym zaznaczyć, że w Messengerze istnieją dodatkowe dwie opcje, które można uznać za częściową blokadę. Jest to wyciszenie (wyłączenie powiadomień od danej osoby lub z grupowej konwersacji) oraz ograniczenie (wiadomości od ograniczonej osoby będą trafiały do folderu Inne).

Faktyczna blokada na Messengerze oznacza, że dana osoba nie może przesyłać do ciebie wiadomości. Swego czasu można było to rozdzielić. Komunikator ostrzega przy tym, że taka blokada wiąże się również z blokadą na Facebooku. Po czym poznać, że dana osoba cię zablokowała na Messengerze?

Nie widzisz profilu i postów danej osoby w wynikach wyszukiwania, ale widać go po wylogowaniu się;

Wszystkie wiadomości, które do niej wysyłasz mają status wysłane, ale nigdy nie zostają nie dostarczone.

A co w sytuacji, gdy ktoś nas zablokował, a zależy nam na tym, by nas odblokował? Jedyne, co nam pozostaje, to poprosić wspólnego znajomego o przekazanie tej prośby w naszym imieniu lub zwrócenie się z taką w trybie offline, czyli w tym prawdziwym świecie. O ile nie zabronił tego sąd.

Piotr Grabiec 12.08.2025 12:25

