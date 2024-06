Jak usunąć konto na Facebooku na telefonie i komputerze? Instrukcja krok po kroku

Powodów usunięcia konta na Facebooku może być wiele. Jedno jest jednak pewne: gdy Facebook przestanie być ciekawy i potrzebny, nie należy się ograniczać tylko do jego ignorowania. Warto usunąć swoje konto na FB, by jej właściciel nie mógł już przetwarzać powiązanych z danym kontem danych. Podpowiadamy, jak to zrobić.