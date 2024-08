Jak zmienić hasło na Facebooku w telefonie i na komputerze? Instrukcja krok po kroku

Oczywiście sama zmiana hasła na FB to nie wszystko - musi to być też silne hasło, które uniemożliwi niepożądanym jednostkom dostęp do konta lub co gorsza, przejęcie konta. Gdyż, jak donoszą cyklicznie tworzone raporty, nadal mamy problem z powtarzalnością i siłą haseł, i to nie tylko na Facebooku.