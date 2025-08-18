Dominacja Intela topnieje. AMD już w co czwartym komputerze

Ładowanie...

Składając dziś komputer do gier czy pracy, coraz częściej wybieramy procesory z rodziny AMD Ryzen. Intel Core wciąż jest częstym wyborem w komputerach stacjonarnych i laptopach, ale przewaga "niebieskich" już dawno nie jest tak oczywista. Jeśli w twoim komputerze pracuje Ryzen - dokładasz swoją cegiełkę do sukcesu "czerwonych".

REKLAMA

AMD to potęga. Wykres pokazuje, jak zakończył dominację Intela

Jeszcze do niedawna Intel był najpotężniejszym producentem procesorów na świecie - niezależnie czy mówimy o rynku komputerów stacjonarnych, laptopów, czy też profesjonalnych, potężnych układów stworzonych dla centrów danych. Najnowszy raport Mercury Research, opublikowany przez Tom’s Hardware, pokazuje jednak, jak to zmieniało się w ciągu ostatnich lat.

Na początku skupmy się na procesorach stworzonych z myślą o komputerach stacjonarnych. Wykres zawiera udział od końca 2016 r., kiedy to AMD miało tylko 9,1-procentowy udział. - Intel dominował na rynku z wynikiem na poziomie 90,9 proc. Z każdym kwartałem i rokiem sytuacja się poprawiała, gdy po raz pierwszy w 2020 r. AMD zyskało ok. 20-procentowy udział.

W tym czasie gigant wydał wiele świetnych czipów - AMD Ryzena 5 1600, 5 2600, 5 3600, 5 5600X, 7 1700X, 7 5700X, 9 3900X i wiele innych udanych jednostek. Od 2024 r. jednak wszystko się zmieniło i popularność AMD skoczyła do ok. 28 proc. - w tym roku odkryto, że najlepsze procesory Intel Core (i7, i9) działają na granicy wytrzymałości pod niebezpiecznie wysokim napięciem. Choć problem naprawiono, reputacja Intela mocno ucierpiała.

1 / 2

Na kłopoty Intela nałożyły się też zmiany w zarządzie - odejście CEO Pata Gelsingera nie poprawiło sytuacji. Tymczasem AMD korzystało z sytuacji i cały czas działało nad własnymi rozwiązaniami. W 2022 r. firma wydała najlepszy procesor dla graczy Ryzen 7 5800X3D, który niszczył możliwości dużo droższego i energochłonnego Core i9-12900K.

Później kontynuowano trend i wydawano kolejne generacje - wydano nową podstawkę AM5 ze wsparciem DDR5 oraz nowe najlepsze procesory do gier takie jak Ryzen 7 7800X3D oraz 7 9800X3D. Komputery stacjonarne są ważną częścią biznesu, ale też istotną rolę grają czipy stworzone dla laptopów.

W tym przypadku udział AMD jest znacznie mniejszy, chociaż wciąż liczby są naprawdę zaskakujące. W drugim kwartale 2025 r. firma miała 20,6-procentowy udział, gdzie Intel to 79,4 proc. W zeszłych latach widać podobne zainteresowanie czipami AMD i Intela na poziomie ok. 20 i 80 proc.

Mimo wszystko, Intel wciąż jest mocny

Ogólny udział AMD wszystkich sprzedanych procesorów na rynku to ok. 24 proc. - przychody to ok. 33 proc. na rynku. Oznacza to, że Intel nadal jest potężny, mimo swoich problemów. Gigant ostatnio podzielił się strategią mającą na celu poprawę sytuacji i powrotu do dawnej świetności, ale najwyraźniej nie jest aż tak źle, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście, z perspektywy nas, klientów wciąż najlepiej jest wybrać sprzęt oparty na platformie AMD.

Wynika to z faktu większej możliwości rozbudowy - platforma AM5 będzie wspierana aż do 2027. Do tego czasu będą pojawiać się nowe procesory, które bez problemu obsłużą dotychczasowe płyty główne takie jak A620, B650, X670, B850, X870. Chcąc kupić przyszłe generacje procesorów Intel, będzie potrzebna wymiana także płyty głównej. W laptopach sprawa wygląda trochę inaczej, ponieważ w takich sprzętach nie ma możliwości ulepszenia.

Wybierając laptopa, warto spoglądać nie tylko na sam procesor, ale też układ graficzny, system chłodzenia, ekran, czas pracy na baterii i inne kwestie.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 18.08.2025 20:50

Ładowanie...