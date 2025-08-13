/
Poradnik zakupowy. Laptop na powrót do szkoły - postawimy na właściwy wybór

Plecaki, zeszyty, długopisy – wszystko to oczywiście ważne, ale w dzisiejszych czasach jednym z najistotniejszych elementów wyprawki szkolnej jest laptop. I nie mówimy tutaj o jakimkolwiek laptopie - potrzebny jest taki, który sprosta zarówno wymaganiom edukacyjnym, jak i... cóż, nie oszukujmy się, także tym rozrywkowym.

Maciej Gajewski
poradnik zakupowy laptop na powrót do szkoły studia
W tym roku wybór odpowiedniego laptopa na powrót do szkoły staje się szczególnie interesujący ze względu na pojawienie się nowych kart graficznych Nvidii z serii RTX 50, które obiecują znaczący skok wydajności. Równocześnie starsze, sprawdzone modele z RTX 4060 nadal oferują doskonały stosunek jakości do ceny. To sprawia, że mamy obecnie do dyspozycji szeroką gamę opcji, które mogą zadowolić różnorodne potrzeby i budżety.

RTX 4060 vs RTX 50 – bitwa generacji w świecie mobilnych GPU

Kiedy w bieżącym roku rozmawiamy o laptopach gamingowych nieuniknione jest porównanie między sprawdzonymi kartami RTX 4060 a nowymi przedstawicielami serii RTX 50. RTX 4060 to karta, która w ciągu ostatnich dwóch lat zdążyła udowodnić swoją wartość - oferuje solidną wydajność w rozdzielczości Full HD i świetnie radzi sobie z nowoczesnymi grami przy wysokich ustawieniach.

Nowe karty z serii RTX 50 przynoszą natomiast obiecujące usprawnienia. RTX 5060 jest średnio 20 proc. wydajniejszy od swojego poprzednika, RTX 5070 Ti wyprzedza RTX 4070 Ti Super o około 15 proc., a sztandarowy RTX 5080 oferuje imponujący 30 proc. wzrost wydajności w porównaniu do RTX 4080. Wszystkie nowe karty obsługują również najnowszą technologię DLSS 4, która wprowadza funkcję Multi-Frame Generation, znacząco poprawiającą płynność rozgrywki.

Dla studentów i uczniów oznacza to trudny, ale przyjemny dylemat - postawić na sprawdzone rozwiązania w atrakcyjnej cenie, czy zainwestować w najnowsze technologie, które będą aktualne przez najbliższe lata nauki?

Cyborg 15 A13VF - kompaktowy wojownik dla oszczędnych

Cyborg 15 A13VF

Rozpoczynamy przegląd od modelu, który może być idealnym punktem wejścia do świata wydajnych laptopów gamingowych. Cyborg 15 A13VF to urządzenie stworzone z myślą o tych, którzy cenią równowagę między mocą a ceną.

Sercem tego laptopa jest 8-rdzeniowy procesor Intel Core i5-13420H, który z powodzeniem poradzi sobie z wymagającymi aplikacjami, multitaskingiem oraz oczywiście grami. W połączeniu z kartą graficzną RTX 4060 i 16 GB RAM otrzymujemy konfigurację, która bez problemu pociągnie współczesne gry w rozdzielczości Full HD na wysokich ustawieniach.

Na szczególną uwagę zasługuje 15,6-calowy ekran o częstotliwości odświeżania 144 Hz. To parametr, który docenią nie tylko gracze - wyższe odświeżanie sprawia, że nawet podstawowe zadania jak przewijanie stron internetowych czy edytowanie dokumentów stają się bardziej płynne i przyjemne dla oczu. Dla studentów informatyki czy grafiki komputerowej to może okazać się naprawdę przydatną funkcją podczas długich sesji pracy z kodem czy projektami.

System chłodzenia Cooler Boost to kolejny atut tego modelu. MSI wie, że laptopy gamingowe muszą utrzymywać wysoką wydajność przez długie godziny, dlatego zastosowano rozwiązanie, które skutecznie odprowadza ciepło, zapobiegając throttlingowi procesora i karty graficznej.

Katana 17 B13VFK-1053PL - wielkość ma znaczenie

Katana 17 B13VFK-1053PL

Dla tych, którzy nie boją się nieco większej przekątnej ekranu, Katana 17 z 17,3-calowym wyświetlaczem może okazać się strzałem w dziesiątkę. Ten model wyposażono w mocniejszy procesor Intel Core i7-13620H oraz przestronny dysk SSD o pojemności 1 TB.

Większy ekran to nie tylko lepsza immersja w grach - to również więcej przestrzeni roboczej podczas pisania prac, analiz czy programowania. W czasach, gdy studenci żonglują wieloma aplikacjami jednocześnie (przeglądarka z dziesiątkami kart, edytor tekstu, komunikatory, aplikacje do notatek) dodatkowe centymetry powierzchni ekranu mogą znacząco wpłynąć na komfort pracy.

Model ten wyróżnia się także obecnością przełącznika MUX oraz wsparcia dla technologii DLSS 3. Przełącznik MUX pozwala na bezpośrednie połączenie ekranu z dedykowaną kartą graficzną, omijając zintegrowany układ graficzny procesora. W praktyce oznacza to wyższą wydajność w grach - czasem różnica może sięgać nawet 10-15 proc.

System chłodzenia Cooler Boost 5 i 4-strefowe podświetlenie klawiatury nadaje temu laptopowi profesjonalnego charakteru. Podświetlenie to nie tylko efekt wizualny - w słabo oświetlonych pomieszczeniach (np. podczas nocnych sesji nauki lub relaksu przy grach) może okazać się bardzo praktyczne.

Katana A15 AI B8VF-487XPL - AMD w akcji

Katana A15 AI B8VF-487XPL

Nie wszyscy są fanami procesorów Intela, dlatego warto zwrócić uwagę na model z procesorem AMD Ryzen 7. Katana A15 AI to laptop, który łączy wydajność czerwonych z kartą graficzną RTX 4060.

Procesory AMD Ryzen 7 z najnowszych generacji charakteryzują się doskonałą wydajnością wielowątkową, co może być szczególnie przydatne dla uczniów i studentów zajmujących się renderowaniem, kompilacją kodu czy innymi zadaniami wymagającymi przetwarzania równoległego. Dodatkowo układy AMD często wyróżniają się lepszą energooszczędnością, co przekłada się na dłuższy czas pracy na baterii.

Technologia MSI Intelligent automatycznie optymalizuje działanie systemu w zależności od aktualnie wykonywanego zadania. W praktyce oznacza to, że laptop sam dostosowuje profile wydajności - podczas pracy z dokumentami może działać ciszej i oszczędniej, a gdy uruchomimy grę, automatycznie przełączy się w tryb maksymalnej wydajności.

Klawiatura RGB oraz Wi-Fi 6E to elementy, które podkreślają nowoczesny charakter tego urządzenia. Wi-Fi 6E to szczególnie istotna funkcja w akademickich środowiskach, gdzie sieci bezprzewodowe często są przeciążone przez setki urządzeń.

Vector 16 HX AI A2XWIG-405PL - sztandarowiec dla wymagających

Vector 16 HX AI A2XWIG-405PL

W górnej części tego zestawienia znajduje się model, który reprezentuje absolutną czołówkę oferowanych rozwiązań. Vector 16 HX AI z procesorem Intel Core Ultra 9 i kartą graficzną RTX 5080 to laptop dla tych, którzy nie chcą żadnych kompromisów.

Ekran QHD+ o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i częstotliwości odświeżania 240 Hz to parametry, które zadowolą nawet najbardziej wymagających profesjonalistów. Dla studentów kierunków związanych z grafiką, architekturą, projektowaniem czy filmem taka jakość wyświetlacza może okazać się nie luksusem, ale koniecznością.

Technologia OverBoost Ultra pozwala na wykorzystanie mocy do 240 W, co stawia ten laptop w rzędzie najbardziej wydajnych urządzeń mobilnych dostępnych na rynku. Wi-Fi 7 to najnowszy standard łączności bezprzewodowej, który zapewni najwyższe możliwe prędkości transferu danych.

Oczywiście taka wydajność ma swoją cenę - zarówno w sensie finansowym, jak i w kontekście mobilności. To laptop dla osób, które traktują swój komputer przede wszystkim jako stację roboczą, a dopiero w drugiej kolejności jako urządzenie przenośne.

Katana 15 HX B14WGK-061XPL - zrównoważony wybór

Katana 15 HX B14WGK-061XPL

W portfolio MSI znajdziemy także model Katana 15 HX, który reprezentuje zrównoważone podejście do gamingu mobilnego. Z procesorem Intel Core i7 oraz układem graficznym z serii RTX ten laptop stara się znaleźć optymalny kompromis między wydajnością a praktycznością.

15,6-calowy ekran to rozmiar, który większość użytkowników uznaje za idealny - wystarczająco duży, aby komfortowo pracować i grać, ale jednocześnie na tyle kompaktowy, że laptop da się wygodnie transportować między domem a szkołą. Dla studentów, którzy regularnie przenoszą swój sprzęt, może to być istotna zaleta.

Katana 15 B13VFK-2041PL - technologia w przystępnej cenie

Katana 15 B13VFK-2041P

Model Katana 15 B13VFK-2041PL to propozycja, która łączy procesor Intel Core i7 13. generacji z kartą graficzną RTX 4060, tworząc harmonijną konfigurację do płynnej rozgrywki i wysokiej wydajności.

Ten 15,6-calowy laptop z ekranem 144 Hz stanowi doskonały kompromis między mocą a praktycznością. Procesor Intel Core i7-13620H to jednostka, która z powodzeniem poradzi sobie zarówno z wymagającymi grami, jak i profesjonalnymi aplikacjami. Dla studentów informatyki czy kierunków technicznych to może być idealna maszyna - wystarczająco mocna do kompilacji projektów, uczenia maszynowego czy wirtualizacji, ale jednocześnie na tyle uniwersalna, że sprawdzi się też podczas relaksu przy grach.

System chłodzenia Cooler Boost 5 z 4-strefowym podświetleniem klawiatury RGB dopełnia obraz tego kompletnego, potężnego sprzętu. Dysk SSD o pojemności 1 TB oraz 16 GB RAM to konfiguracja, która powinna zadowolić większość użytkowników. Terabajt przestrzeni to miejsce na system operacyjny, pakiet biurowy, środowiska programistyczne i jeszcze sporą bibliotekę gier. Dla uczniów i studentów, którzy planują przechowywać duże projekty, multimedia czy kolekcję gier, może to okazać się bardzo wygodne rozwiązanie eliminujące konieczność ciągłego zarządzania miejscem na dysku.racja, która powinna wystarczyć większości użytkowników. Oczywiście jeśli planujesz przechowywać dużo gier lub projektów warto rozważyć dokupienie zewnętrznego dysku lub upgrade pamięci masowej w przyszłości.

Promocja Back to School - dodatkowe korzyści dla mądrych zakupów

Szczególnie interesująca dla potencjalnych nabywców jest obecnie trwająca promocja Back to School, która obejmuje wszystkie omawiane modele. Do 28 września kupujący mogą liczyć na zwrot nawet 400 zł w formie czeku BLIK lub vouchera do Pyszne.pl.

Warunki skorzystania z promocji są stosunkowo proste - wystarczy zakupić jeden z objętych akcją laptopów, a następnie wystawić recenzję produktu z hashtagiem #GramZMSI. To nie tylko finansowa korzyść, ale również okazja do podzielenia się swoimi doświadczeniami z przyszłymi nabywcami.

Warto podkreślić, że promocja ma ograniczoną pulę nagród, więc decyzja o zakupie nie powinna być odkładana w nieskończoność. Historia pokazuje, że tego typu akcje cieszą się sporym zainteresowaniem, szczególnie w okresie przygotowań do nowego roku szkolnego.

Który laptop dla jakiego ucznia lub studenta?

Wybór odpowiedniego laptopa powinien być podyktowany nie tylko budżetem, ale przede wszystkim planowanym sposobem użytkowania. Student filologii angielskiej będzie miał zupełnie inne potrzeby niż przyszły inżynier informatyk czy designer graficzny.

Dla kierunków humanistycznych, gdzie laptop służy głównie do pisania prac, przeglądania zasobów internetowych i podstawowych zadań biurowych, Cyborg 15 A13VF może okazać się idealnym wyborem. RTX 4060 zapewni rezerwę wydajności na lata, a ekran 144 Hz uczyni codzienną pracę przyjemniejszą dla oczu.

Katana A15 AI B8VF-487XPL

Studenci informatyki, którzy planują kompilację większych projektów, uruchamianie maszyn wirtualnych czy eksperymenty z uczeniem maszynowym powinni rozważyć modele z mocniejszymi procesorami - Katana 17 z Core i7 lub Katana A15 z AMD Ryzen 7 będą lepszymi wyborami.

Dla kierunków kreatywnych - grafika, architektura, projektowanie, film - Vector 16 HX AI z ekranem QHD+ i RTX 5080 może okazać się inwestycją, która zwróci się poprzez zwiększoną produktywność i możliwość profesjonalnej pracy już podczas studiów.

Studenci, którzy chcą połączyć naukę z pasją do gier, znajdą w każdym z omawianych modeli rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb. RTX 4060 bez problemu pociągnie współczesne gry w Full HD, a RTX 5080 pozwoli na gaming w wyższych rozdzielczościach z włączonym ray tracingiem.

Inwestycja w przyszłość

Wybór laptopa na studia to decyzja, której skutki będą odczuwalne przez najbliższe kilka lat. Edukacja coraz bardziej przenosi się do świata cyfrowego - odpowiedni sprzęt przestaje być luksusem, a staje się narzędziem niezbędnym do sukcesu akademickiego.

Obecna oferta MSI w ramach promocji Back to School oferuje szeroką gamę rozwiązań, które mogą zadowolić różnorodne potrzeby i budżety. Niezależnie od tego, czy wybierzesz budżetowego Cyborga, zrównoważoną Katanę, czy sztandadowego Vectora, inwestujesz w sprzęt, który powinien służyć przez całe studia i jeszcze długo po ich zakończeniu.

Pamiętaj, że laptop to nie tylko procesor i karta graficzna - to narzędzie, które będzie towarzyszyć ci podczas pisania pierwszej pracy semestralnej, przygotowań do sesji, a może także podczas tworzenia projektu na obronę. Warto więc potraktować ten zakup nie jako wydatek, ale jako inwestycję w swoją edukacyjną przyszłość.

13.08.2025 11:57
