Najszybszy procesor dla graczy i coś dla mniej zamożnych. AMD sypnęło nowościami dla PC Master Race

Łatwo jest wzdychać do topowych Intel Core i7 czy i9 lub Ryzenów 9, ale realistycznie rzecz ujmując niewiele osób może sobie pozwolić na zakup najdroższych procesorów w portfolio danego producenta. Niewielu może też sobie pozwolić na regularne wymienianie podzespołów swojego peceta, a nawet jeśli ktoś pokusi się o zmianę procesora, to niekoniecznie musi sobie pozwolić na wymianę płyty głównej do pary.