Słuchawki Apple będą szeptać do ucha, że nie musisz uczyć się języków

Wygląda na to, że wraz z nową wersją systemu operacyjnego iOS, AirPodsy zyskają opcję tłumaczenia na żywo. Właśnie potwierdzono rychłe wprowadzenie tej nowości.

Albert Żurek
AirPods tłumaczenie na żywo
Tłumaczenie na żywo będzie możliwe po połączeniu słuchawek do iPhone’a z najnowszym wydaniem oprogramowania. Ma to działać na podobnej zasadzie do już istniejącej funkcji tłumaczenia na żywo w czasie rzeczywistym w słuchawkach Samsung Galaxy.

AirPodsy będą tłumaczyć inne języki na żywo. Nadchodzi nowa opcja

Już na początku roku wiedzieliśmy, że Apple planuje wdrożenie obsługi funkcji tłumaczenia na żywo do swoich słuchawek. Wtedy jeszcze nie wiedziano, że Apple postanowi zmienić podejście do nazewnictwa w swoich systemach i przeskoczy z numerami aż do iOS’a 26.

Teraz serwis 9to5mac odkrył, że w najnowszej wersji beta systemu iOS 26 pojawiła się grafika potwierdzająca, że Apple faktycznie pracuje nad tłumaczeniem na żywo w słuchawkach AirPods. Zdjęcie przedstawia słuchawki AirPods Pro 2, ze słowami w różnych językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim i niemieckim. 

Na słuchawkach również zaznaczono panele dotykowe, które najprawdopodobniej będą wymagane do aktywacji tłumaczenia na żywo podczas dialogu z drugą osobą. Opcja jednak nie trafi wyłącznie do dokanałowych AirPodsów Pro 2., ale też i do dousznych AirPodsów 4. generacji

W praktyce ma wyglądać to tak, że jeśli użytkownik będzie chciał skorzystać z tłumaczenie na żywo, potrzebne będzie przytrzymanie obu słuchawek jednocześnie. Wtedy akcesorium ma przechwytywać mowę rozmówcy, a posiadacz słuchawek Apple’a usłyszy przetłumaczony, znany mu język. Funkcja rozwiązuje problem komunikacji w jedną stronę - pozwala zrozumieć nieznajome języki, ale nie sprawi, że użytkownik będzie umieć odpowiedzieć. Dlatego przygotowano inną opcję, która przetłumaczy słowa użytkownika AirPodsów i odtworzy je przez iPhone’a w innym języku.

Apple wcześniej nigdy oficjalnie nie wspominał o tłumaczeniu na żywo podczas rozmów offline, ale tak naprawdę iOS 26 zawiera opcję tłumacza na żywo w FaceTime, aplikacji telefon i wiadomościach. Jest to część pakietu Apple Intelligence, która najprawdopodobniej zostanie udostępniona dla posiadaczy starszych modeli.

Niestety, nie dla Polaka to. Jest jednak alternatywa

Funkcja na 99,9 proc. nie zostanie udostępniona w j.polskim. Skąd to wiemy? Apple Intelligence co prawda działa w Europie, ale tylko, gdy uruchomimy iPhone’a w j. angielskim. Dlatego tym bardziej tłumaczenie na żywo w AirPodsach (ani to w rozmowach telefonicznych i wiadomościach) nie będzie obsługiwane w kraju nad Wisłą. Jeśli zostanie udostępnione, co najwyżej będziemy mogli skorzystać z tłumaczenia w j. angielskim.

Sprzęt, który oferuje wsparcie tłumaczenia na żywo
Media Expert
Samsung Galaxy Buds 3 Pro
Media Expert
Media Expert
Samsung Galaxy S25
Media Expert

Jeśli zależy wam na takiej funkcji, która umożliwiałaby tłumaczenie języków obcy na polski, najlepiej będzie skorzystać z propozycji Samsunga. Słuchawki Galaxy Buds 3 Pro oraz smartfony obsługujące Galaxy AI (seria S24, S25) bez problemu przetłumaczą języki obce na żywo. Na szczęście niezastąpiony Samsung wspiera swoje najlepsze funkcje AI i udostępnia je Polakom.

Więcej o sprzęcie Apple'a przeczytasz na Spider's Web:

12.08.2025 18:28
