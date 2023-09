Chłodzenie procesora - jakie wybrać? Przed zakupem lepiej to przeczytaj

Wydawałoby się, że wystarczy porównać TDP (Thermal Design Power) procesora i układu chłodzącego, by precyzyjnie dobrać model, który rozproszy nadmiar ciepła z CPU. Tymczasem wartość TDP (czyli mocy cieplnej) to jedynie wskazówka dla producentów systemów chłodzących. TDP procesorów Intela i AMD mierzone są za pomocą innych metod i już to powinno nam zapalić czerwoną lampkę. Zdarza się, że producenci systemów chłodzących biorą sobie te wartości z miejsca gdzie słońce nie dochodzi - cooler owszem, może sobie poradzić z odprowadzeniem takiej ilości ciepła, ale okupione jest to na przykład głośną pracą wentylatora. Im wyższe TDP procesora, tym lepszego chłodzenia on wymaga. Jeśli TDP procesora wynosi około 65 W, to prawdopodobnie większość coolerów da sobie z tym radę, ale im większe chłodzenie, tym ciszej będzie działać (przy dużym radiatorze wentylatory nie mają tyle pracy). Jeśli TDP procesora wynosi 100 W i więcej, to warto sięgnąć po coś wydajniejszego - zwłaszcza jeśli dodatkowo zamierzamy bawić się w OC (podkręcanie).