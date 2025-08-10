REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Tech /
  3. Technologie
  4. Motoryzacja

Naddźwiękowe loty wracają do USA. Po 52 latach zniesiono zakaz

Podróż z Nowego Jorku do Los Angeles w trzy godziny zamiast w sześć? Wygląda na to, że wizja ta właśnie staje się rzeczywistością. W USA podpisano rozporządzenie, które zdejmuje obowiązujący od 1973 r. zakaz komercyjnych lotów naddźwiękowych nad lądem. Powód? Nowa technologia sprawia, że naddźwiękowe maszyny mogą być niemal tak ciche, jak tradycyjne odrzutowce.

Bogdan Stech
Naddźwiękowe loty wracają do USA. Po 52 latach zniesiono zakaz
REKLAMA

Lata 60. i 70. były złotą erą wyścigu technologicznego. Francusko-brytyjski Concorde, czy radziecki Tu-144 pokazywały, że można latać szybciej niż dźwięk (ponad 1235 km/h). Problem w tym, że wraz z prędkością pojawiał się gigantyczny hałas. Przelot nad miastem wywoływał tzw. sonic boom, czyli grom dźwiękowy, która potrafiła wybijać szyby i płoszyć zwierzęta na wiele kilometrów.

Sam mieszkałem wiele lat przy lotnisku wojskowym i wiem dobrze jak brzmi taki grom dźwiękowy. Było to w czasach PRL-u i startujące MiG-23 przelatując nisko nad naszym domem z prędkością naddźwiękową, powodowały huk tak potężny, że ludzie odruchowo padali na ziemię.

REKLAMA

Pod naciskiem opinii publicznej Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) w 1973 r. zakazała komercyjnych lotów naddźwiękowych nad terytorium USA. Pozostały jedynie trasy nad oceanem, jak legendarne loty Concorde’a z Londynu do Nowego Jorku.

Grom bez huku

Dziś sytuacja jest zupełnie inna. I nie chodzi o to, że cywilne samoloty naddźwiękowe już nie istnieją, a ich era skończyła się wraz z ostatnim lotem Concorde w 2003 r. Wkrótce podobne maszyny mają znów zagościć na naszym niebie, ale już bez wywoływania potężnego huku.

Prym wiedzie amerykańska firma Boom Supersonic, która opracowała technologię „boomless cruise” (przelot bez huku). Dzięki niej samolot lecący powyżej 30 tys. stóp (ponad 9 km) może przekroczyć barierę dźwięku, a fala uderzeniowa zostaje skierowana ku górze i rozprasza się w atmosferze, zanim dotrze do ziemi.

W styczniu 2025 r. Boom po raz pierwszy udowodnił w locie, że to działa, żaden mieszkaniec na trasie przelotu nie usłyszał huku.

Nie jest to jednak jedyny gracz. NASA wraz z Lockheed Martin pracuje nad X-59, demonstratorem technologii, którego silniki umieszczono na grzbiecie kadłuba. Takie ustawienie zmniejsza powstawanie gwałtownych fal ciśnienia i ogranicza hałas docierający do ziemi.

Według NASA huk X-59 ma być porównywalny do zamknięcia drzwi samochodu, czyli coś, co trudno byłoby uznać za problem.

Więcej na Spider's Web:

Szybkie tempo zmian

Nowe rozporządzenie w USA zakłada wyjątkowo szybkie tempo zmian. Do 3 grudnia 2025 r. mają zostać całkowicie uchylone przepisy blokujące loty naddźwiękowe nad lądem. Do 6 grudnia 2026 r. FAA ma wprowadzić normy hałasu dla takich maszyn, a 6 czerwca 2027 r., opublikować finalne zasady dopuszczenia ich do regularnych operacji.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, podróże między amerykańskimi metropoliami skrócą się o połowę. Lot z Nowego Jorku do Los Angeles zamiast sześciu godzin zajmie około trzy godziny. W praktyce oznacza to, że biznesowe spotkanie po drugiej stronie kontynentu będzie można odbyć w ciągu jednego dnia, bez noclegu i z powrotem wieczorem.

Naddźwiękowe samoloty będą też mogły latać po trasach nad lądem w innych krajach, jeśli lokalne przepisy zostaną dostosowane. Może więc doczekamy się dnia, w którym Warszawa–Londyn zajmie 50 min., a Warszawa–Nowy Jork około 4 godz.

Nowa era latania

Historia lotów naddźwiękowych pokazuje, że oprócz hałasu przeszkodą mogą być koszty. Concorde upadł, bo bilety były drogie, a paliwożerne silniki sprawiały, że linie lotnicze ledwo wychodziły na zero.

REKLAMA

Tym razem producenci obiecują większą efektywność, ekologiczne paliwa i niższe koszty operacyjne. Jeśli te obietnice się spełnią, możemy być świadkami renesansu naddźwiękowej ery, bez huku i z realnymi szansami na masowe wykorzystanie.

Jedno jest pewne: po 52 latach zakazu w USA naddźwiękowe loty znów stają się tematem numer jeden w branży lotniczej. A jeśli tempo regulacji zostanie utrzymane, pierwsze ciche naddźwiękowe rejsy mogą wystartować jeszcze w tej dekadzie.

REKLAMA
Bogdan Stech
10.08.2025 16:10
Tagi: Samoloty
Najnowsze
16:00
Obwiniali maszty za złą pogodę. Brzmi znajomo? A to historia sprzed wojny
Aktualizacja: 2025-08-10T16:00:00+02:00
15:30
"Skorzystaj z AI" - radzi bonzo z Microsoftu, który zwolnił 9 tys. osób. Miło z jego strony
Aktualizacja: 2025-08-10T15:30:00+02:00
15:00
Zaraz po wojnie wymyślił nową, lepszą przyszłość. I od razu przed nią ostrzegał
Aktualizacja: 2025-08-10T15:00:00+02:00
13:15
Jest mistrz świata w szachach wśród... botów. Czatbot od Muska zmiażdżony w finale 
Aktualizacja: 2025-08-10T13:15:00+02:00
7:52
Dlaczego mówimy przez sen? Oni już wiedzą
Aktualizacja: 2025-08-10T07:52:00+02:00
7:42
Stworzył ekspres do kawy z funkcją gamingowego PC. Bo mógł
Aktualizacja: 2025-08-10T07:42:00+02:00
7:32
Dojazd z lotniska w Paryżu. RER, metro i Uber - ceny 2025 r.
Aktualizacja: 2025-08-10T07:32:00+02:00
7:23
Chińczycy pilnowali amerykańskiego bezpieczeństwa. Kogoś mocno pogięło
Aktualizacja: 2025-08-10T07:23:00+02:00
7:12
Ludzie wybierają ChataGPT zamiast terapeuty. Idzie ważna zmiana
Aktualizacja: 2025-08-10T07:12:00+02:00
7:01
Radioaktywne gniazdo os. Znaleziono je w bazie atomowej
Aktualizacja: 2025-08-10T07:01:00+02:00
16:50
Autonomiczne taksówki zabiją małe lokalne sklepy. Już się to dzieje
Aktualizacja: 2025-08-09T16:50:00+02:00
16:40
Roboty seksualne. Gdzie są granice intymności w erze androidów?
Aktualizacja: 2025-08-09T16:40:00+02:00
16:30
Zmarł Jim Lovell. Człowiek, który znał smak ciszy między gwiazdami
Aktualizacja: 2025-08-09T16:30:00+02:00
16:20
Trwa oblężenie oazy prawdy i wolności. Wikipedia walczy z botami AI i może przegrać
Aktualizacja: 2025-08-09T16:20:00+02:00
16:10
Jedna z najsłynniejszych aplikacji na Windowsa z krytyczną luką. Zaktualizuj jeszcze dziś
Aktualizacja: 2025-08-09T16:10:00+02:00
16:00
Elon Musk przewiduje rychłą śmierć Microsoftu. Co na to Nadella?
Aktualizacja: 2025-08-09T16:00:00+02:00
7:51
Wiemy, czemu łaziki grzęzną na Marsie. NASA źle je testuje
Aktualizacja: 2025-08-09T07:51:00+02:00
7:41
Kupiłem MacBooka Air zamiast iMaka. I ty zrób to samo
Aktualizacja: 2025-08-09T07:41:00+02:00
7:31
Lotnisko szkoli spadochroniarzy. Mieszkańcy świętują, kiedy pada
Aktualizacja: 2025-08-09T07:31:00+02:00
7:21
Domki na kółkach. Tak będą mieszkać ludzie na Księżycu
Aktualizacja: 2025-08-09T07:21:00+02:00
7:11
Będą remontować wielką zaporę. Spuszczą wodę, mieszkańcy zatkają nosy
Aktualizacja: 2025-08-09T07:11:00+02:00
7:00
Garmin Forerunner czy Fenix 8? Na 4 rzeczy musisz zwrócić uwagę
Aktualizacja: 2025-08-09T07:00:00+02:00
19:36
Zapłacisz 100 zł miesięcznie za przeglądarkę? Rywal Chrome ma plan
Aktualizacja: 2025-08-08T19:36:54+02:00
17:58
GPT-5 kontra Gemini Pro. Panie Altman, proszę przeprosić inwestorów
Aktualizacja: 2025-08-08T17:58:33+02:00
17:32
Zegarek Samsunga powie ci, kiedy masz pójść spać. Tak to działa
Aktualizacja: 2025-08-08T17:32:24+02:00
17:27
ChatGPT powie ci, kim będzie twoje dziecko. Wystarczy rozprawka
Aktualizacja: 2025-08-08T17:27:33+02:00
17:06
Szykuj argumenty dla rodziców. Ten sprzęt namiesza po wakacjach
Aktualizacja: 2025-08-08T17:06:42+02:00
17:01
Kwantowy komputer po raz pierwszy zrobił coś pożytecznego.
Aktualizacja: 2025-08-08T17:01:44+02:00
16:59
Polskie lotnisko ostrzega. Z nowych przepisów nie skorzystamy wszędzie
Aktualizacja: 2025-08-08T16:59:34+02:00
15:59
Microsoft zamyka swoją aplikację. Korzystałem z niej każdego miesiąca
Aktualizacja: 2025-08-08T15:59:56+02:00
15:46
PlayStation pójdzie w ślady Xboxa. To już niemal pewne
Aktualizacja: 2025-08-08T15:46:24+02:00
15:34
Tym będą latać w Top Gun. Ten samolot przypomina statek obcych
Aktualizacja: 2025-08-08T15:34:41+02:00
15:30
Rząd wprowadził program Jacht+. Sprawdzamy, na co poszły dotacje z KPO
Aktualizacja: 2025-08-08T15:30:27+02:00
13:43
Masz frajera, to go duś. Smród afery KPO zostanie z nami na długo
Aktualizacja: 2025-08-08T13:43:37+02:00
13:26
Zaskakująca bateria w tanim smartfonie. Tę Motorolę zechcesz kupić
Aktualizacja: 2025-08-08T13:26:38+02:00
13:03
Smartfon Samsunga wykryje, że dzwoni oszust. W trakcie rozmowy
Aktualizacja: 2025-08-08T13:03:46+02:00
12:53
Jest plan podróży do czarnej dziury. Potrzebujemy sondy wielkości znaczka pocztowego
Aktualizacja: 2025-08-08T12:53:26+02:00
12:09
Rząd wyłączył mapę wstydu. Tak sprawdzisz, na co przepalane są pieniądze z KPO
Aktualizacja: 2025-08-08T12:09:29+02:00
11:42
Doładowujesz konto i masz więcej internetu. Orange daje świetny bonus
Aktualizacja: 2025-08-08T11:42:31+02:00
11:15
Piszą z TikToka i oferują pracę marzeń. Na dzień dobry kuszą "zabójczą" premią
Aktualizacja: 2025-08-08T11:15:04+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA