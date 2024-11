Szybciej, dalej, ciszej. Ten samolot zmieni sposób, w jaki latamy

X-59 QueSST (Quiet Supersonic Technology - cicha technologia naddźwiękowa) to nie tylko kolejny samolot. To prawdziwy inżynieryjne dzieło sztuki, zaprojektowane tak, aby przełamać barierę dźwięku, ale bez towarzyszącego temu głośnego huku. Specjalny kształt kadłuba i zaawansowane technologie mają sprawić, że podczas lotu X-59 będzie generował dźwięk porównywalny do zamykania drzwi samochodu.