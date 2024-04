Ornitopter, czyli latanie jak w Diunie. Takie maszyny istnieją naprawdę

Ornitopter to samolot, który lata, machając skrzydłami. Nie ma w nim silnika odrzutowego, albo śmigła, a w powietrze taka maszyna wznosi się niczym żywe stworzenie. Projektanci starali się naśladować lot machających skrzydeł ptaków, nietoperzy i owadów. Skrzydłowiec to piękna polska nazwa używana zamiennie z określeniem ornitopter. Niektóre konstrukcje osiągają zwiększoną wydajność poprzez zastosowanie większej mocy przy ruchu w dół niż przy ruchu w górę, jak ma to miejsce w przypadku większości ptaków.