Najbrzydsze samoloty wojskowe w historii. Uwaga, od patrzenia bolą oczy

Miles M.39B Libellula to brytyjski eksperymentalny samolot dwupłatowy z okresu II wojny światowej, zbudowany przez firmę Miles Aircraft. Był to pomniejszony model samolotu M.39, zaprojektowanego przez Milesa na zamówienie Ministerstwa Lotnictwa jako szybki bombowiec. Samolot M.39B miał służyć do sprawdzenia koncepcji lądowania na lotniskowcach z lepszą widocznością dla pilota.