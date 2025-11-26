REKLAMA
Apple wraca na tron. Takiej sytuacji nie było od 14 lat

Dzięki znakomitym wynikom sprzedażowym iPhone'a 17 i słabemu kursowi wymiany walut, Apple może pochwalić się tytułem największego producenta smartfonów na świecie.

Malwina Kuśmierek
Apple ponownie największym producentem smartfonów na świecie
Apple ma odzyskać tytuł największego producenta smartfonów na świecie po raz pierwszy od 2011 roku. To efekt wyjątkowo udanego debiutu serii iPhone 17 oraz fali wymian urządzeń, która - według analityków - właśnie osiąga punkt przegięcia. Po latach dominacji Samsunga amerykańska firma wraca na szczyt globalnego rynku, choć przewaga nad rywalem wciąż ma być symboliczna.

Apple wraca na tron producentów smartfonów

Raport Counterpoint Research opisany przez Bloomberga wskazuje, że sprzedaż iPhone’ów rosła w ostatnich miesiącach szybciej, niż przewidywano. Seria iPhone 17 okazała się hitem zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Chinach, dwóch najważniejszych rynkach Apple'a. Analitycy podkreślają dwucyfrowy wzrost rok do roku w obu krajach, napędzany nie tylko atrakcyjnością nowych modeli, lecz także obecnie trwającą wymianą urządzeń zakupionych w czasie boomu pandemicznego w latach 2020-2022.

Tegoroczne dostawy smartfonów Apple'a na rynek mają zwiększyć się o 10 proc., podczas gdy Samsung zanotuje około 4,6 proc. wzrostu. To wystarczy, by Apple przejął globalne prowadzenie z udziałem na poziomie 19,4 proc. w 2025 roku. Kluczowy ma być także rynek wtórny: w latach 2023-2025 sprzedano łącznie 358 mln używanych iPhone’ów, a ich właściciele - jak przewiduje Counterpoint - w naturalny sposób skłonią się do zakupu nowych modeli w najbliższych latach.

Ponadto Apple'owi, dość paradoksalnie, sprzyja słabnący kurs dolara. Bowiem cena smartfonów z jabłkiem w logo w krajach "drugiej kategorii" (takich jak choćby Polska) uzależniona jest w dużej mierze od kursu dolara. A ten od rozpoczęcia drugiej kadencji Donalda Trumpa znacząco spadł, przyczyniając się do spadku cen iPhone'a. W naszym przypadku kolejny rok z rzędu.

Na horyzoncie perspektywa kolejnych wzrostów

Counterpoint prognozuje, że w 2026 roku firma wprowadzi na rynek składany model iPhone’a oraz tańszą wersję iPhone 'a 17 - iPhone 17e, co powinno pomóc w umocnieniu globalnej pozycji. Bloomberg przypomina również wcześniejsze informacje o dużym przeprojektowaniu iPhone’a planowanym na 2027 rok. W efekcie analitycy spodziewają się, że Apple nie tylko obejmie prowadzenie w 2025 roku, ale utrzyma je aż do końca dekady.

Jeśli te prognozy się potwierdzą, powrót Apple na pierwsze miejsce po 14 latach przerwy będzie jednym z najważniejszych zwrotów na rynku urządzeń mobilnych ostatnich lat - i sygnałem, że strategia sprzedażowa Apple'a, choć krytykowana przez wielu, przynosi efekty.

Więcej na temat iPhone'ów:

26.11.2025 14:58
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
