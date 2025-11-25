REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

UOKiK bierze się za Apple'a. Mówi, że firma ściemnia i udaje, że chroni klientów

UOKiK wszczyna postępowanie przeciw Apple'owi. Urząd wskazuje na możliwe faworyzowanie własnych usług reklamowych. Wątpliwości urzędu budzi sposób prezentowania komunikatów w systemach iOS i iPadOS, które miały stawiać usługi własne Apple'a w lepszym świetle niż niezależną konkurencję.

Malwina Kuśmierek
UOKiK stawia zarzuty Apple
REKLAMA

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty trzem spółkom z grupy Apple, rozpoczynając postępowanie antymonopolowe dotyczące sposobu wdrożenia App Tracking Transparency (ATT) w systemach iOS oraz iPadOS.

W ramach postępowania UOKiK sprawdza, czy polityka prywatności obowiązująca od 2021 r. nie daje Apple nieuczciwej przewagi nad niezależnymi wydawcami aplikacji, w tym polskimi firmami działającymi na rynku mobilnej reklamy.

REKLAMA

UOKiK stawia zarzuty Apple'owi. Powodem podwójne standardy "śledzenia"

Według UOKiK kluczowym elementem sprawy jest sposób, w jaki Apple zdefiniował pojęcie "śledzenia” użytkownika w ramach wprowadzonego w 2021 roku frameworku App Tracking Transparency (ATT) oraz jak prezentuje komunikaty dotyczące zgody na wykorzystanie danych. Urząd podkreśla, że dzięki implementacji ATT Apple jako jedyny decyduje o tym, co w jego ekosystemie jest traktowane jako śledzenie, a co nie - i w praktyce przyjął definicję korzystną wyłącznie dla siebie.

Dla zewnętrznych aplikacji śledzeniem jest każde łączenie informacji o użytkowniku pomiędzy różnymi podmiotami. Tymczasem identyczne czynności wykonywane przez Apple'a, polegające na zbieraniu danych z różnych aplikacji i usług w ramach jednego ekosystemu, nie są klasyfikowane jako "śledzenie", choć efekt dla użytkownika - profilowanie reklamowe - pozostaje taki sam.

W opinii UOKiK prowadzi to do sytuacji, w której użytkownik otrzymuje dwa odmienne komunikaty dotyczące zgody na wykorzystanie danych. W aplikacjach zewnętrznych widzi prośbę o pozwolenie na "śledzenie aktywności", sformułowaną w sposób budzący jednoznacznie negatywne skojarzenia. Komunikat Apple'a jest łagodniejszy w odbiorze - zamiast "śledzenia" mowa jest o "reklamie spersonalizowanej", czyli rozwiązaniu przedstawianym jako element zwiększający wygodę korzystania z urządzenia.

Urząd zwraca uwagę także na różnice wizualne: inny układ przycisków, inną treść opcji wyboru oraz odmienną stylistykę komunikatów. Według UOKiK tego typu zabiegi mogą skłaniać użytkownika do częstszego wyrażania zgody właśnie na rzecz Apple'a.

Regulator zaznacza również, że Apple korzysta z dodatkowej przewagi wynikającej ze swojej pozycji właściciela systemu operacyjnego. Zgoda udzielona raz - na przykład w fabrycznie zainstalowanej aplikacji Apple'a - rozciąga się automatycznie na wszystkie inne aplikacje i usługi koncernu, niezależnie od tego, czy użytkownik był tego świadomy. W praktyce oznacza to, że Apple może gromadzić i wykorzystywać dane użytkownika w znacznie szerszym zakresie niż zewnętrzni wydawcy, którzy muszą uzyskiwać zgodę osobno i w warunkach, które - w przekonaniu UOKiK - stawiają ich w gorszej pozycji.

Według UOKiK takie praktyki mogą utrudniać niezależnym wydawcom konkurowanie z Apple na rynku reklamy mobilnej. Trudniejszy dostęp do danych oznacza niższą wartość powierzchni reklamowej i słabszą pozycję negocjacyjną wobec reklamodawców. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Apple może zostać uznany za przedsiębiorcę nadużywającego pozycję dominującą, za co polskie przepisy przewidują karę o wartości do 10 proc. globalnego obrotu firmy.

Polski urząd nie działa w próżni - podobne postępowania prowadzą regulatorzy w Niemczech, Włoszech i Rumunii, a w marcu 2025 r. francuski organ nałożył na Apple'a karę w wysokości 150 mln euro.

Aktualizacja: Apple przysłał Spider's Web swoje stanowisko w sprawie

W firmie Apple uważa się, że prywatność to podstawowe prawo człowieka, a funkcja App Tracking Transparency została stworzona po to, aby zaoferować użytkownikom prosty sposób kontrolowania, czy firmy mogą śledzić ich aktywność w innych aplikacjach i witrynach internetowych. Została dobrze przyjęta przez naszych klientów i doceniona przez rzeczników prywatności oraz organy ochrony danych na całym świecie. Nic dziwnego, że branża zajmująca się śledzeniem danych wciąż sprzeciwia się naszym działaniom przywracającym użytkownikom kontrolę nad ich danymi, a obecnie intensywne naciski mogą zmusić nas do wycofania tej funkcji ze szkodą dla europejskich konsumentów. Zostanie podjęta współpraca z polskim organem ochrony konkurencji, aby firma Apple mogła nadal oferować użytkownikom to cenne narzędzie wspierające ochronę prywatności - czytamy w komentarzu, który otrzymaliśmy od Apple'a.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
25.11.2025 09:39
Tagi: AppleiOSiPadiPadOSiPhoneOchrona prywatnościReklamyUOKiK
Najnowsze
9:56
Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-11-25T09:56:41+01:00
9:39
UOKiK bierze się za Apple'a. Mówi, że firma ściemnia i udaje, że chroni klientów
Aktualizacja: 2025-11-25T09:39:31+01:00
9:36
Amazon odpalił promocje na Kindle i inne sprzęty przed Black Friday. Co bierzesz?
Aktualizacja: 2025-11-25T09:36:04+01:00
9:22
Tarcza drążąca tunel stoi, a ściany pękają. Jest tak źle, że Łódź prosi o pomoc
Aktualizacja: 2025-11-25T09:22:17+01:00
9:02
Black Friday: najlepsze promocje na laptopy. Szykuj portfel
Aktualizacja: 2025-11-25T09:02:18+01:00
8:51
Świąteczne porządki z Roborockiem - najlepsze promocje na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-25T08:51:34+01:00
8:35
ChatGPT ma nową funkcję zakupową. Dni samodzielnego myślenia policzone
Aktualizacja: 2025-11-25T08:35:19+01:00
8:28
Black Week 2025. Najlepsze promocje na smartfony i inne gadżety
Aktualizacja: 2025-11-25T08:28:25+01:00
7:59
Kolej, wodociągi i sieci zagrożone jak nigdy dotąd. Powstaje nowa jednostka
Aktualizacja: 2025-11-25T07:59:42+01:00
7:33
Spotify Wrapped 2025 tuż za rogiem. Jest prawdopodobna data premiery
Aktualizacja: 2025-11-25T07:33:05+01:00
7:00
Black Weeks w pełni. Allegro ma promocje, które trudno przebić
Aktualizacja: 2025-11-25T07:00:00+01:00
6:09
Kula, która widzi duchy. Neutrina podają pierwsze sekrety
Aktualizacja: 2025-11-25T06:09:42+01:00
6:09
Mózg ma wgrany BIOS. Ogromny potencjał dla medycyny i neurologii
Aktualizacja: 2025-11-25T06:09:14+01:00
6:00
Niewidzialna burza uderzyła w Ziemię. Ciche erupcje mieszają w pogodzie
Aktualizacja: 2025-11-25T06:00:00+01:00
5:46
Grawitacja nie działa jak trzeba. Mają odważną teorię
Aktualizacja: 2025-11-25T05:46:00+01:00
21:57
Google ze świetną nowością. Osiem razy szybsze prognozy
Aktualizacja: 2025-11-24T21:57:08+01:00
21:51
Valve gasi entuzjazm graczy. Steam Machine będzie drogi
Aktualizacja: 2025-11-24T21:51:27+01:00
18:52
Twórcy ChatGPT z pierwszym urządzeniem. Jest prototyp
Aktualizacja: 2025-11-24T18:52:49+01:00
18:26
Będziesz chciał kupić tablet. W końcu dogoniły smartfony
Aktualizacja: 2025-11-24T18:26:33+01:00
17:55
Europa buduje armię robotów. Polska będzie w tym pomagać
Aktualizacja: 2025-11-24T17:55:19+01:00
17:47
Zegarki Mibro GS są niedrogie nie tylko w czarny piątek. A zaskakują
Aktualizacja: 2025-11-24T17:47:12+01:00
17:41
Nie czekaj na nowego taniego iPhone'a. Już teraz jest coś lepszego
Aktualizacja: 2025-11-24T17:41:54+01:00
17:16
Kartę graficzną kup teraz. Producent zapowiada podwyżki
Aktualizacja: 2025-11-24T17:16:14+01:00
16:55
Widziałem narodziny centrum danych. Tym razem sieć wytrzymała
Aktualizacja: 2025-11-24T16:55:32+01:00
16:26
OnePlus 15R to smartfon, na który czekasz. Lepszego nie potrzebujesz
Aktualizacja: 2025-11-24T16:26:05+01:00
15:53
OLED z przełomowymi nowościami. TCL rzuca wyzwanie
Aktualizacja: 2025-11-24T15:53:59+01:00
15:34
Najlepsze telewizory do 3500 zł - ranking na listopad 2025
Aktualizacja: 2025-11-24T15:34:44+01:00
15:22
Polska zbrojeniówka z wielkim sukcesem. Nowa rakieta poleciała na wysokość 65 km
Aktualizacja: 2025-11-24T15:22:04+01:00
14:51
Windows 11 jest zepsuty od miesięcy. Microsoft potwierdza
Aktualizacja: 2025-11-24T14:51:43+01:00
13:53
Black Friday: najlepsze promocje na produkty Apple. Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-24T13:53:53+01:00
13:40
Lidl z promocją jakiej nie było. Konkurent Thermomixa w świetnej cenie
Aktualizacja: 2025-11-24T13:40:24+01:00
13:22
W Polsce powstaje podziemny szpital na wypadek wojny. Szykujemy się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-11-24T13:22:48+01:00
12:28
PKP Intercity mówi, czy bilety zdrożeją. Nowy rok, nowe podwyżki?
Aktualizacja: 2025-11-24T12:28:28+01:00
11:53
Postawili paczkomat na Polanie Jakuszyckiej. W internecie furia
Aktualizacja: 2025-11-24T11:53:42+01:00
11:28
Znaleźli sposób na zagłuszanie Starlinka. Elon Musk ma potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-24T11:28:23+01:00
10:49
Kometa 3l/Atlas - o co chodzi z gościem spoza Układu Słonecznego? Cała wiedza
Aktualizacja: 2025-11-24T10:49:01+01:00
9:21
iPhone przestaje być ekskluzywny. Android wjeżdża na pełnej
Aktualizacja: 2025-11-24T09:21:08+01:00
9:03
MediaMarkt odpala Black Week. Najlepsze promocje wystartowały
Aktualizacja: 2025-11-24T09:03:15+01:00
9:01
Test SodaStream Mix. Pierwszy saturator, który gazuje wszystko. Nawet sok i drinki
Aktualizacja: 2025-11-24T09:01:43+01:00
8:40
Huawei Pura 80 Pro - recenzja. Może i tańszy, ale nie gorszy
Aktualizacja: 2025-11-24T08:40:41+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA