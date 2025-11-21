Oszukali słuchawki Apple'a. Teraz Android jest jak iPhone

Ładowanie...

To oczywiście nie tak, że słuchawki Apple’a w ogólne nie funkcjonowały z telefonami z Androidem. Sprzęt korzysta z systemu łączności Bluetooth, więc jest w stanie połączyć się z dowolnym urządzeniem z Bluetooth. Problemem stanowiła obsługa dodatkowych funkcji, które są dostępne wyłącznie na iPhone’ach. Teraz już tego problemu nie ma.

REKLAMA

Dzięki nowej aplikacji AirPodsy dogadują się z Androidem. Wreszcie

Po połączeniu AirPodsów ze smartfonem działającym na Androidzie najbardziej brakuje opcji wyświetlania stanu baterii. Nie wiemy, jak bardzo słuchawki oraz samo etui ładujące są rozładowane.

Nie skorzystamy też z dedykowanych opcji zarządzania trybami: ANC, transparentność, adaptacja ani z funkcji przestrzennego dźwięku czy wykrywania rozmów. W sklepie Google Play znajdziemy aplikacje umożliwiające wyświetlanie stanu baterii, ale dotychczasowe rozwiązania nigdy nie zapewniły tak dobrej obsługi jak bezpośrednio w iPhonie.

Natomiast teraz stworzono coś znacznie lepszego: LibrePods, czyli aplikację, do której opracowania twórcy użyto techniki inżynierii wstecznej. Twórcy wykorzystali zastrzeżone protokoły AirPodsów stosowane przez Apple’a. Oprogramowanie w pewnym sensie oszukuje słuchawki, przez co sprzęt myśli, iż został podłączony z iPhone'em lub innym urządzeniem Apple’a.

fot. Kavish Devar | LibrePods

Dzięki temu słuchawki udostępniają znacznie więcej informacji w porównaniu ze zwykłym połączeniem przez Bluetooth. Aplikacja wyświetla charakterystyczny ekran po otwarciu etui słuchawek z informacją dot. stanu energii pchełek oraz case’a ładującego. W faktycznej aplikacji znajdziemy natomiast funkcje, które domyślne są dostępne tylko po połączeniach ze sprzętami Apple’a:

sterowanie trybami transparentności, adaptacji, redukcji hałasu;

wykrywanie ucha - po wyciągnięciu słuchawek utwór się zatrzymuje;

obsługa gestów głową - umożliwia odbieranie bez użycia rąk kiwaniem głowy;

personalizowany dźwięk;

redukcja głośności;

automatyczne łączenie z urządzeniem,

zarządzanie gestami dotykowymi dla poszczególnych słuchawek.

Oprogramowanie zapewnia możliwość skorzystania z większości opcji AirPodsów na Androidzie, natomiast wciąż brakuje tu obsługi niektórych rozwiązań. Przede wszystkim dźwięku przestrzennego z ustaloną pozycją oraz wykorzystującego śledzenie ruchu głowy. Nie działa również monitorowanie tętna z najnowszych AirPods Pro 3.

Działa ze wszystkimi Androidami, ale jest haczyk

Oprogramowanie powinno działać ze wszystkimi modelami AirPods - najlepsze efekty mają być na AirPodsach Pro i Max. Wszystko pięknie, ale gdzie jest haczyk? Taki, że aplikacja nie oferuje pełnych funkcji na wszystkich smartfonach z Androidem bez roota.

Rozwiązanie najlepiej współpracuje z OnePlusami i Oppo z systemem ColorOS lub OxygenOS - na tych urządzeniach wszystko powinno działać. No i aplikacja nie jest jeszcze dostępna w sklepie Google Play, tylko na GitHub. Oznacza to, że każdy instaluje ją na własne ryzyko.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 21.11.2025 21:52

Ładowanie...