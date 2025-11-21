REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Oszukali słuchawki Apple'a. Teraz Android jest jak iPhone

Słuchawki Apple AirPods wreszcie dobrze zadziałają z Androidem. Wydano oprogramowanie, dzięki któremu normalne korzystanie wreszcie będzie możliwe. 

Albert Żurek
AirPods Android
REKLAMA

To oczywiście nie tak, że słuchawki Apple’a w ogólne nie funkcjonowały z telefonami z Androidem. Sprzęt korzysta z systemu łączności Bluetooth, więc jest w stanie połączyć się z dowolnym urządzeniem z Bluetooth. Problemem stanowiła obsługa dodatkowych funkcji, które są dostępne wyłącznie na iPhone’ach. Teraz już tego problemu nie ma.

REKLAMA

Dzięki nowej aplikacji AirPodsy dogadują się z Androidem. Wreszcie

Po połączeniu AirPodsów ze smartfonem działającym na Androidzie najbardziej brakuje opcji wyświetlania stanu baterii. Nie wiemy, jak bardzo słuchawki oraz samo etui ładujące są rozładowane.

Nie skorzystamy też z dedykowanych opcji zarządzania trybami: ANC, transparentność, adaptacja ani z funkcji przestrzennego dźwięku czy wykrywania rozmów. W sklepie Google Play znajdziemy aplikacje umożliwiające wyświetlanie stanu baterii, ale dotychczasowe rozwiązania nigdy nie zapewniły tak dobrej obsługi jak bezpośrednio w iPhonie. 

Natomiast teraz stworzono coś znacznie lepszego: LibrePods, czyli aplikację, do której opracowania twórcy użyto techniki inżynierii wstecznej. Twórcy wykorzystali zastrzeżone protokoły AirPodsów stosowane przez Apple’a. Oprogramowanie w pewnym sensie oszukuje słuchawki, przez co sprzęt myśli, iż został podłączony z iPhone'em lub innym urządzeniem Apple’a. 

fot. Kavish Devar | LibrePods

Dzięki temu słuchawki udostępniają znacznie więcej informacji w porównaniu ze zwykłym połączeniem przez Bluetooth. Aplikacja wyświetla charakterystyczny ekran po otwarciu etui słuchawek z informacją dot. stanu energii pchełek oraz case’a ładującego. W faktycznej aplikacji znajdziemy natomiast funkcje, które domyślne są dostępne tylko po połączeniach ze sprzętami Apple’a:

  • sterowanie trybami transparentności, adaptacji, redukcji hałasu;
  • wykrywanie ucha - po wyciągnięciu słuchawek utwór się zatrzymuje;
  • obsługa gestów głową - umożliwia odbieranie bez użycia rąk kiwaniem głowy;
  • personalizowany dźwięk;
  • redukcja głośności;
  • automatyczne łączenie z urządzeniem,
  • zarządzanie gestami dotykowymi dla poszczególnych słuchawek.

Oprogramowanie zapewnia możliwość skorzystania z większości opcji AirPodsów na Androidzie, natomiast wciąż brakuje tu obsługi niektórych rozwiązań. Przede wszystkim dźwięku przestrzennego z ustaloną pozycją oraz wykorzystującego śledzenie ruchu głowy. Nie działa również monitorowanie tętna z najnowszych AirPods Pro 3

Działa ze wszystkimi Androidami, ale jest haczyk

Oprogramowanie powinno działać ze wszystkimi modelami AirPods - najlepsze efekty mają być na AirPodsach Pro i Max. Wszystko pięknie, ale gdzie jest haczyk? Taki, że aplikacja nie oferuje pełnych funkcji na wszystkich smartfonach z Androidem bez roota.

Rozwiązanie najlepiej współpracuje z OnePlusami i Oppo z systemem ColorOS lub OxygenOS - na tych urządzeniach wszystko powinno działać. No i aplikacja nie jest jeszcze dostępna w sklepie Google Play, tylko na GitHub. Oznacza to, że każdy instaluje ją na własne ryzyko.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
21.11.2025 21:52
Tagi: AirPodsAndroidAppleSłuchawki
Najnowsze
21:27
Przez Jamboree TV kupiłem kamerę Nintendo. Niestety, niepotrzebnie
Aktualizacja: 2025-11-21T21:27:13+01:00
20:47
Samsung będzie ci patrzył na ekran. Powie, co masz robić
Aktualizacja: 2025-11-21T20:47:41+01:00
18:58
Neuralink ma groźnego rywala. Ten implant ma przywracać ludzki głos
Aktualizacja: 2025-11-21T18:58:21+01:00
18:01
Apple sprzedaje kawałek gumy. Zapłacisz 400 zł?
Aktualizacja: 2025-11-21T18:01:03+01:00
16:56
Arktyka grzeje się aż po samo dno. Tragiczne wiadomości
Aktualizacja: 2025-11-21T16:56:09+01:00
16:35
Rząd bierze się za ochronę Polaków w sieci. Jest nowa ustawa
Aktualizacja: 2025-11-21T16:35:19+01:00
16:15
Bałtyk pod specjalną ochroną. Dostajemy nowe narzędzia
Aktualizacja: 2025-11-21T16:15:26+01:00
16:12
Android Auto z ogromnym ulepszeniem. Sprawdź u siebie
Aktualizacja: 2025-11-21T16:12:50+01:00
15:18
Black Weeks 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać
Aktualizacja: 2025-11-21T15:18:34+01:00
15:05
Atrapa bomby na torach. Policja: "To prowokacja"
Aktualizacja: 2025-11-21T15:05:19+01:00
14:36
Black Weeks 2025: najlepsze promocje na smartwatche i smartbandy
Aktualizacja: 2025-11-21T14:36:22+01:00
13:17
Duo idealne na Szlaku: Jak Wybrać E-MTB, który Pasuje do Was obojga?
Aktualizacja: 2025-11-21T13:17:56+01:00
12:52
Czatbot Muska robi z niego mistrza picia moczu. Absurd poza skalą
Aktualizacja: 2025-11-21T12:52:41+01:00
12:01
Spotify z funkcją, która wkurzy konkurencję. Na to czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-11-21T12:01:43+01:00
11:37
Przetrwały 9 miesięcy w kosmicznej pustce. Wyniki szokują
Aktualizacja: 2025-11-21T11:37:39+01:00
11:02
Android z nową przeglądarką. Pobrałem bez wahania
Aktualizacja: 2025-11-21T11:02:04+01:00
10:20
Od komety 3I/ATLAS coś się odłączyło. "Statek-matka mógł wypuścić sondy"
Aktualizacja: 2025-11-21T10:20:06+01:00
9:01
Motorola edge 70: 6.67 cala, 5.99 mm i gadżety za ponad tysiaka
Aktualizacja: 2025-11-21T09:01:04+01:00
8:51
Airbnb idzie na rękę Polakom. Wreszcie zapłacimy "po naszemu"
Aktualizacja: 2025-11-21T08:51:49+01:00
8:09
Android wjeżdża w ekosystem Apple'a. Ajfoniarze tracą argument
Aktualizacja: 2025-11-21T08:09:29+01:00
6:45
Na krańcu naszego układu odkryliśmy lodowe światy. To sekret Neptuna
Aktualizacja: 2025-11-21T06:45:00+01:00
6:34
Armia USA dostanie elektrownie jądrowe. Na ciężarówkach
Aktualizacja: 2025-11-21T06:34:00+01:00
6:23
Pijesz fluorowaną wodę i spada ci IQ. W końcu zbadali wielki mit
Aktualizacja: 2025-11-21T06:23:00+01:00
6:12
Złapali kosmiczny korkociąg – jedno z najrzadszych zjawisk Wszechświata
Aktualizacja: 2025-11-21T06:12:00+01:00
6:01
Polska kupuje łodzie podwodne. Włosi zaskoczyli, dają coś ekstra
Aktualizacja: 2025-11-21T06:01:00+01:00
20:29
Polska już nie tania, za to bez planu. Zachód pokazuje nas palcem
Aktualizacja: 2025-11-20T20:29:02+01:00
19:28
Drogi RAM oznacza drogie telefony. Dostanie się biedniejszym
Aktualizacja: 2025-11-20T19:28:53+01:00
19:13
Uber ma nowego pracownika. Ma sześć kół i wygryzie kurierów
Aktualizacja: 2025-11-20T19:13:02+01:00
18:29
PKP zawiesza istotną usługę. Przez zagrożenie terroryzmem
Aktualizacja: 2025-11-20T18:29:04+01:00
18:12
Historyczny start Falcona 9. Polska przejmuje kosmos, na serio
Aktualizacja: 2025-11-20T18:12:22+01:00
17:38
Tworzymy Wojskowe Schengen. Armie Europy nie będą spętane biurokracją
Aktualizacja: 2025-11-20T17:38:09+01:00
17:22
Laptopy ARM wreszcie nadają się do gier. Koniec wykluczenia
Aktualizacja: 2025-11-20T17:22:25+01:00
17:06
Nvidia naprawia Windowsa. Gry zaczęły mulić ale jest już ratunek
Aktualizacja: 2025-11-20T17:06:02+01:00
16:32
Chrome z nową, bardzo przydatną funkcją. Zrobiło się pionowo
Aktualizacja: 2025-11-20T16:32:46+01:00
16:17
InPost wydłuża czas odbioru paczek. Sprawdź swój paczkomat
Aktualizacja: 2025-11-20T16:17:44+01:00
16:03
Polska buduje czołgom niewidzialną tarczę. Ruski dron nie przeleci
Aktualizacja: 2025-11-20T16:03:04+01:00
15:49
Są już inteligentne kolczyki. Mają sposób na przekuwanie uszu
Aktualizacja: 2025-11-20T15:49:57+01:00
14:58
Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition – test. Nie trzeba logo, papaya mówi za siebie
Aktualizacja: 2025-11-20T14:58:40+01:00
13:31
W Polsce są złe warunki pracy? Twórca ChataGPT mówi "potrzymaj mi piwo"
Aktualizacja: 2025-11-20T13:31:38+01:00
12:53
Przydatne nowości w Mapach Google. Wreszcie będziesz anonimowy
Aktualizacja: 2025-11-20T12:53:02+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA