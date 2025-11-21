REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Android z nową przeglądarką. Pobrałem bez wahania

Przeglądarka Comet od Perplexity jest już dostępna na Androidzie. To narzędzie mocno naszpikowane sztuczną inteligencją i wygląda na najpoważniejszego konkurenta Chrome’a.

Albert Żurek
Comet Perplexity na Androidzie
REKLAMA

Comet wcześniej trafił na komputery z Windows i macOS, a teraz debiutuje na smartfonach. Wersja na Androida nie tylko pozwala przeglądać internet, ale też rozmawiać o widocznych treściach bezpośrednio z AI.

REKLAMA

Przeglądarka Comet od Perplexity już na Androidzie. Bierz telefon i pobieraj

Na początku miesiąca informowaliśmy, że aplikacja jest już gotowa i korzystają z niej pierwsi użytkownicy zapisani do programu testów. Teraz mogą ją pobrać wszyscy użytkownicy Androida - wystarczy wizyta w Google Play.

Największym wyróżnikiem oprogramowania jest głęboka integracja asystenta AI. To ten sam model, który znamy z wersji desktopowej. Jedyną różnicą jest sposób jego wywoływania, dopasowany do niewielkich, 6-7-calowych ekranów smartfonów.

class="wp-image-5646905"

Interfejs różni się od wersji komputerowej, która była wizualnie bardzo zbliżona do Chrome’a. Na Androidzie to zupełnie nowy projekt. Pasek wyszukiwania trafił na dół ekranu, obok przycisków nawigacji, otwierania nowych kart i podglądu wszystkich kart.

Do ustawień dostajemy się przez menu trzech kropek na pasku wyszukiwania. To tam znajdziemy tłumaczenie stron, ich podsumowanie, zapis zakładek i inne funkcje. Pasek wyszukiwania działa tu także jako szybki dostęp do AI Perplexity - każde zapytanie kończy się krótkim podsumowaniem tematu. Nie ma tu śladu wyszukiwarki Google'a, jak w większości konkurencyjnych przeglądarek.

Ekran główny można też spersonalizować, dodając widżety lub inne przydatne skróty. Do wyszukiwania nie trzeba nawet pisać - jest tryb głosowy. Największym wyróżnikiem Comet na Androida jest wbudowany asystent sztucznej inteligencji, z którym można rozmawiać o aktualnie wyświetlanej stronie. Wystarczy tapnąć w przycisk na dolnej krawędzi ekranu.

Asystent potrafi podsumować treść, przetłumaczyć stronę, a nawet wykonać proste działania w naszym imieniu, np. wypełnić formularz. Opcji jest naprawdę sporo - desktopowy Comet potrafił nawet pomóc kupić bilet do kina, więc tutaj również można się tego spodziewać.

Brakuje synchronizacji i wersji na smartfony z iOS

Obecnie jednak przeglądarka nie jest idealna. Nie widzę prostej możliwości zmiany wyszukiwarki, najważniejsze - wciąż nie ma synchronizacji zakładek i historii między Androidem a wersjami na Windows i macOS. Rozwiązanie ma pojawić się w ciągu kilku następnych tygodni. W przyszłości pojawi się też w pełni zautomatyzowany tryb głosowy i wbudowany menedżer haseł - obecnie trzeba korzystać tego z Androida.

Największym brakującym elementem pozostaje wersja na smartfony z iOS. Nie wiadomo, kiedy trafi do App Store. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku

REKLAMA

Więcej o przeglądarkach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
21.11.2025 11:02
Tagi: ChromePerplexityPrzeglądarki internetoweSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
11:02
Android z nową przeglądarką. Pobrałem bez wahania
Aktualizacja: 2025-11-21T11:02:04+01:00
10:20
Od komety 3I/ATLAS coś się odłączyło. "Statek-matka mógł wypuścić sondy"
Aktualizacja: 2025-11-21T10:20:06+01:00
9:01
Motorola edge 70: 6.67 cala, 5.99 mm i gadżety za ponad tysiaka
Aktualizacja: 2025-11-21T09:01:04+01:00
8:51
Airbnb idzie na rękę Polakom. Wreszcie zapłacimy "po naszemu"
Aktualizacja: 2025-11-21T08:51:49+01:00
8:09
Android wjeżdża w ekosystem Apple'a. Ajfoniarze tracą argument
Aktualizacja: 2025-11-21T08:09:29+01:00
6:45
Na krańcu naszego układu odkryliśmy lodowe światy. To sekret Neptuna
Aktualizacja: 2025-11-21T06:45:00+01:00
6:34
Armia USA dostanie elektrownie jądrowe. Na ciężarówkach
Aktualizacja: 2025-11-21T06:34:00+01:00
6:23
Pijesz fluorowaną wodę i spada ci IQ. W końcu zbadali wielki mit
Aktualizacja: 2025-11-21T06:23:00+01:00
6:12
Złapali kosmiczny korkociąg – jedno z najrzadszych zjawisk Wszechświata
Aktualizacja: 2025-11-21T06:12:00+01:00
6:01
Polska kupuje łodzie podwodne. Włosi zaskoczyli, dają coś ekstra
Aktualizacja: 2025-11-21T06:01:00+01:00
20:29
Polska już nie tania, za to bez planu. Zachód pokazuje nas palcem
Aktualizacja: 2025-11-20T20:29:02+01:00
19:28
Drogi RAM oznacza drogie telefony. Dostanie się biedniejszym
Aktualizacja: 2025-11-20T19:28:53+01:00
19:13
Uber ma nowego pracownika. Ma sześć kół i wygryzie kurierów
Aktualizacja: 2025-11-20T19:13:02+01:00
18:29
PKP zawiesza istotną usługę. Przez zagrożenie terroryzmem
Aktualizacja: 2025-11-20T18:29:04+01:00
18:12
Historyczny start Falcona 9. Polska przejmuje kosmos, na serio
Aktualizacja: 2025-11-20T18:12:22+01:00
17:38
Tworzymy Wojskowe Schengen. Armie Europy nie będą spętane biurokracją
Aktualizacja: 2025-11-20T17:38:09+01:00
17:22
Laptopy ARM wreszcie nadają się do gier. Koniec wykluczenia
Aktualizacja: 2025-11-20T17:22:25+01:00
17:06
Nvidia naprawia Windowsa. Gry zaczęły mulić ale jest już ratunek
Aktualizacja: 2025-11-20T17:06:02+01:00
16:32
Chrome z nową, bardzo przydatną funkcją. Zrobiło się pionowo
Aktualizacja: 2025-11-20T16:32:46+01:00
16:17
InPost wydłuża czas odbioru paczek. Sprawdź swój paczkomat
Aktualizacja: 2025-11-20T16:17:44+01:00
16:03
Polska buduje czołgom niewidzialną tarczę. Ruski dron nie przeleci
Aktualizacja: 2025-11-20T16:03:04+01:00
15:49
Są już inteligentne kolczyki. Mają sposób na przekuwanie uszu
Aktualizacja: 2025-11-20T15:49:57+01:00
14:58
Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition – test. Nie trzeba logo, papaya mówi za siebie
Aktualizacja: 2025-11-20T14:58:40+01:00
13:31
W Polsce są złe warunki pracy? Twórca ChataGPT mówi "potrzymaj mi piwo"
Aktualizacja: 2025-11-20T13:31:38+01:00
12:53
Przydatne nowości w Mapach Google. Wreszcie będziesz anonimowy
Aktualizacja: 2025-11-20T12:53:02+01:00
11:26
Czarny piątek? Idę na Geekbuying po gadżety w świetnych cenach
Aktualizacja: 2025-11-20T11:26:41+01:00
11:09
Ocean na księżycu Saturna z cegiełkami życia. Jest ważny dowód
Aktualizacja: 2025-11-20T11:09:33+01:00
10:07
Koniec irytujących ciasteczek. Unia klęka przed big techami, ale są plusy
Aktualizacja: 2025-11-20T10:07:36+01:00
9:30
Są zdjęcia komety 3I/Atlas. Brutalnie rozprawiają się z domysłami
Aktualizacja: 2025-11-20T09:30:45+01:00
8:56
Czarny piątek z umiarem. Jak nie poddać się zakupowej gorączce?
Aktualizacja: 2025-11-20T08:56:43+01:00
8:10
Z tym elektrycznym mopem święta mi nie straszne. Roborock F25 Ace - recenzja
Aktualizacja: 2025-11-20T08:10:40+01:00
7:48
ChatGPT jak diabeł. Uczniów już skusił, teraz idzie po nauczycieli
Aktualizacja: 2025-11-20T07:48:30+01:00
7:25
Microsoft naprawił Pasek zadań w Windowsie 11. Ale to nie to, co myślisz
Aktualizacja: 2025-11-20T07:25:27+01:00
7:00
Domowe seanse zamiast kina. Podczas Black Week Polacy inwestują w rozrywkę w domu
Aktualizacja: 2025-11-20T07:00:00+01:00
6:13
Tańszy Samsung będzie miał dziwną przewagę. Wyprzedzi Galaxy S26
Aktualizacja: 2025-11-20T06:13:00+01:00
6:12
Tajne satelity przestały być tajne. Sprawa się rypła przez astronoma-amatora
Aktualizacja: 2025-11-20T06:12:00+01:00
6:03
Lotnisko w Krakowie jest feralne. Drugie mogłoby pomóc, ale jest problem
Aktualizacja: 2025-11-20T06:03:00+01:00
6:00
Wojsko uzbroi nasze Abramsy. Zyskają potężną ochronę
Aktualizacja: 2025-11-20T06:00:00+01:00
21:17
Microsoft stawia producentom twarde warunki. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-11-19T21:17:58+01:00
20:23
Chcą zabić tanie karty graficzne. To będzie katastrofa
Aktualizacja: 2025-11-19T20:23:19+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA