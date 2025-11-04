REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Przeglądarka OpenAI omija pół internetu. To po co ją zrobili?

Przeglądarka Atlas od OpenAI zaczęła unikać części internetu jak ognia. Pozwy medialnych gigantów zamieniły ją w cyfrowego hipochondryka, który boi się kliknąć nie ten link.

Malwina Kuśmierek
Przeglądarka OpenAI ma wybiórczą alergię na internet
REKLAMA

Działalność OpenAI polegająca na kopiowaniu treści objętych prawem autorskim stała się przedmiotem kilku pozwów ze strony koncernów medialnych. Oprócz skandali i czarnego PR-u, presja wywarta przez adwokatów skończyła się czymś jeszcze: wytworzeniem w przeglądarce OpenAI alergii na wybrane serwisy internetowe.

REKLAMA

Atlas od OpenAI reaguje na niektóre strony jak alergik na orzechy

Atlas, nowa przeglądarka ze wbudowanym ChatemGPT, unika części internetu jak ognia. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Columbia University’s Tow Center for Digital Journalism, aplikacja niechętnie zagląda na strony należące do wydawców, którzy pozwali OpenAI za naruszanie praw autorskich. W praktyce oznacza to, że w tzw. agent mode - trybie pozwalającym botowi samodzielnie przeszukiwać sieć i wykonywać zadania za użytkownika - Atlas zachowuje się jak spłoszony uczeń, który omija całe regały z książkami, byle nie narazić się na gniewny wzrok szkolnej bibliotekarki.

Wśród stron, których Atlas wyraźnie unika, znalazły się m.in. PCMag - należący do Ziff Davis, koncernu, który pozwał OpenAI, oraz The New York Times, który w 2023 roku wytoczył firmie proces o bezprawne wykorzystywanie tekstów redakcyjnych w treningu modeli językowych. Kiedy przeglądarka w trybie agenta otrzymuje polecenie streszczenia artykułu z tych źródeł, potrafi obchodzić blokady i rekonstruować treść na podstawie publikacji zaprzyjaźnionych mediów - np. Reutersa, Guardiana czy Washington Post - albo na bazie wzmianek z portali społecznościowych.

[Atlas] zachowywał się jak szczur w labiryncie, który pamięta, gdzie znajdują się podłączone do prądu granulki jedzenia

Innymi słowy: przeglądarka wie, których adresów unikać, i próbuje "obejść" zakazane źródła, by nie narazić firmy-matki na kolejny spór sądowy.

Paradoksalnie, tam gdzie klasyczne boty - takie jak choćby ChatGPT Search czy Perplexity - odmawiają dostępu do płatnych treści, Atlas potrafi zrobić coś odwrotnego. Jak zauważyło Tow Center, przeglądarka z powodzeniem odczytała i streściła dziewięciotysięczny artykuł MIT Technology Review, mimo że jego treść była ukryta za paywallem. Dla ludzkiego użytkownika widoczny jest jedynie wstęp, ale dla agent AI ma dostęp do całej treści.

Takie zachowanie rodzi pytania o granice prawa autorskiego i o to, czy przeglądarki z trybami "agenta" w ogóle można traktować jak tradycyjne narzędzia do surfowania po sieci. Atlas w logach serwerów widnieje jak zwykła sesja Chrome’a, co oznacza, że niektóre blokady antybotowe nie działają na niego. W praktyce to tak, jakby OpenAI znów obchodziło zasady - tylko tym razem nie po cichu w siedzibie w San Francisco, lecz w narzędziu dostępnym dla milionów użytkowników.

Jeśli trend się utrzyma, wydawcy mogą zostać zmuszeni do wynalezienia nowych metod ochrony swoich treści. Bo jak zauważyli badacze z Columbia University, tradycyjne zabezpieczenia - paywalle i blokery crawlerów - przestają mieć znaczenie wobec agentów AI, którzy przeglądają sieć "jak ludzie", ale działają jak maszyny.

Atlas miał być krokiem ku przyszłości przeglądania internetu. Na razie wygląda jednak na to, że jego kompas moralny i prawny wciąż błądzi - między chęcią zadowolenia użytkownika a strachem przed kolejnym pozwem.

Może zainteresować cię także:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Photo Agency / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
04.11.2025 10:29
Tagi: ChatGPTInternetOpenAIPrawa autorskiePrzeglądarki internetowe
Najnowsze
9:43
Nowa reklama Coca-Coli to dramat. Bardziej tandetna niż zestaw bombek z targu
Aktualizacja: 2025-11-04T09:43:16+01:00
9:31
Ubrania zasypały kontenery. Kraków znalazł sposób i ma się czym chwalić
Aktualizacja: 2025-11-04T09:31:54+01:00
8:06
Elon Musk chce zasłonić słońce satelitami. Eksperci pukają się w czoło
Aktualizacja: 2025-11-04T08:06:03+01:00
7:25
Apple odpalił App Store w sieci. Który mamy rok?
Aktualizacja: 2025-11-04T07:25:57+01:00
7:16
Chrome chce numer mojego paszportu. Chyba mu podam
Aktualizacja: 2025-11-04T07:16:38+01:00
6:35
Chcę to w Polsce: mają sposób, by karty działały bez sieci i zasięgu
Aktualizacja: 2025-11-04T06:35:40+01:00
6:23
Strach, przemoc, zaburzenia - czatboty niszczą dzieci. Fala pozwów
Aktualizacja: 2025-11-04T06:23:00+01:00
6:12
PKP modernizuje wagony. Petarda 200 km/h nie powala od środka
Aktualizacja: 2025-11-04T06:12:00+01:00
6:01
Recenzja Football Manager 26. Ważny wykład o życiu
Aktualizacja: 2025-11-04T06:01:00+01:00
21:46
Microsoft szczerze: blokuje nas prąd, nie moc obliczeniowa
Aktualizacja: 2025-11-03T21:46:18+01:00
21:35
Okulary Lenovo mają wiadomości i nawigację. O wiele taniej niż Meta
Aktualizacja: 2025-11-03T21:35:51+01:00
21:25
AMD nie zostawia graczy na lodzie. Tłumaczymy aferkę RDNA
Aktualizacja: 2025-11-03T21:25:48+01:00
20:11
Najtańszy MacBook w historii już zaraz. Co czeka Apple w 2026 r.
Aktualizacja: 2025-11-03T20:11:54+01:00
20:02
Dajesz 500 zł i masz dobry telefon. Honor X5C Plus ma giga baterię
Aktualizacja: 2025-11-03T20:02:11+01:00
19:48
Energylandii rośnie rywal. Zamiast małych dzieci starsi klienci
Aktualizacja: 2025-11-03T19:48:33+01:00
19:33
iPhone 18 Pro wygląda dziwnie. Apple przesadził z kolorami
Aktualizacja: 2025-11-03T19:33:38+01:00
19:00
iOS 26.1 lada moment. Oto najciekawsze zmiany i nowości w iPhone
Aktualizacja: 2025-11-03T19:00:25+01:00
18:03
Apple płaci Google za nową Siri. Steve Jobs przewraca się w grobie
Aktualizacja: 2025-11-03T18:03:00+01:00
17:53
Microsoft rozkłada ręce. Nie potrafi załatać Windowsa, my cierpimy
Aktualizacja: 2025-11-03T17:53:38+01:00
17:16
Tłumacz Google ma świetne ulepszenie. Dziwne, że dopiero teraz
Aktualizacja: 2025-11-03T17:16:41+01:00
17:05
Tu będą kształcić załogę elektrowni atomowej. Wybrano miasto
Aktualizacja: 2025-11-03T17:05:11+01:00
16:49
Polska buduje broń orbitalną. Będzie spychać ruskie satelity
Aktualizacja: 2025-11-03T16:49:25+01:00
16:05
Którego nowego iPhone’a wybrać? Czy warto dopłacić do najdroższego?
Aktualizacja: 2025-11-03T16:05:44+01:00
15:17
Najdroższy Netflix w cenie najtańszego. Mocne promo operatora
Aktualizacja: 2025-11-03T15:17:19+01:00
15:09
System widmo kaucyjny. Rząd ma dane, idzie jak po grudzie
Aktualizacja: 2025-11-03T15:09:44+01:00
14:40
Samsung Galaxy A56 jeszcze nie był tak tani. Biegnę do sklepu
Aktualizacja: 2025-11-03T14:40:25+01:00
14:32
Kalendarz na 2026? Urocze, że ludzie jeszcze je kupują
Aktualizacja: 2025-11-03T14:32:30+01:00
14:00
Musk tworzy kosmiczną tarczę dla USA. Trump w euforii
Aktualizacja: 2025-11-03T14:00:59+01:00
13:14
PKP Intercity kusi cenami. Pojedziesz za grosze - jak zdążysz
Aktualizacja: 2025-11-03T13:14:29+01:00
12:25
Biedronka montuje nowe kamery. Prześwietli cię jeszcze przed kasą
Aktualizacja: 2025-11-03T12:25:31+01:00
11:51
Boty miały przejąć biura. Wykonały 3 proc. roboty
Aktualizacja: 2025-11-03T11:51:06+01:00
11:23
Kometa 3I/ATLAS zaniepokoiła Kim Kardashian. Szef NASA ją wyjaśnił
Aktualizacja: 2025-11-03T11:23:12+01:00
10:45
Smartfon z baterią mocniejszą niż w tablecie. Granica przełamana
Aktualizacja: 2025-11-03T10:45:20+01:00
9:01
"Zapłać, albo stracisz wszystko". Polacy na celowniku ransomware
Aktualizacja: 2025-11-03T09:01:55+01:00
8:52
Robot za 300 tys. zł zdemolował kuchnię. Wracam do mikrofalówki
Aktualizacja: 2025-11-03T08:52:18+01:00
8:11
Nowa nazwa ChatGPT to mem. Tak wygląda, gdy szef AI chce być cool
Aktualizacja: 2025-11-03T08:11:32+01:00
7:53
Samsung zmienia kalendarz premier. Dłuższe czekanie ma sens
Aktualizacja: 2025-11-03T07:53:33+01:00
7:32
SanDisk Extreme Portable dla PS5 – test. Piękny, ale nie cudotwórca
Aktualizacja: 2025-11-03T07:32:22+01:00
6:45
Kule śmierci na dnie oceanu. To drapieżne gąbki z haczykami
Aktualizacja: 2025-11-03T06:45:00+01:00
6:30
Obcy jednak istnieją? Odpowiedzią mogą być burze gwiazd
Aktualizacja: 2025-11-03T06:30:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA