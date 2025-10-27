REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Twórcy ChataGPT biorą się za muzykę. Zniszczą wszystko

OpenAI chce, by AI komponowała muzykę jak ludzie. Z pomocą studentów z prestiżowej szkoły muzycznej, firma Sama Altmana tworzy narzędzie, które może zrewolucjonizować przemysł muzyczny. Albo doprowadzić do gigantycznego pozwu zbiorowego.

Malwina Kuśmierek
OpenAI tworzy AI do komponowania muzyki
REKLAMA

Jeżeli nie urodziłeś się wczoraj, prawdopodobnie nie obca jest ci skala, z jaką twory generatywnej AI zalewają internet. Generowane przez czatboty dłuższe i krótsze formy tekstu, zdjęcia produktów w sklepach internetowych podrasowane przez AI i niemożliwe do zrozumienia, absurdalne filmiki, które z Sory i Gemini przechodzą na YouTube i Facebooka. Jak się okazuje, to nie koniec - OpenAI zakasało rękawy, by oddać w ręce internetu czwartego jeźdźca apokalipsy.

REKLAMA

OpenAI pracuje nad generatorem muzyki

Jak podaje The Information, OpenAI pracuje nad nowym narzędziem, które ma pozwalać na tworzenie muzyki na podstawie tekstowych i dźwiękowych instrukcji dla modelu AI. Projekt jest we wczesnej fazie rozwoju, ale firma nie działa w próżni - przy zbieraniu danych treningowych współpracuje z uczniami prestiżowej nowojorskiej szkoły muzycznej Juilliard. Według doniesień, młodzi muzycy mają m.in. opisywać partytury, które następnie posłużą jako podstawa do trenowania algorytmu.

W zamyśle OpenAI generator muzyki ma pomagać użytkownikom w podobny sposób co już istniejące modele. Jednymi z przykładów wykorzystania muzycznej AI ma być wpisanie prośby o gitarowy podkład do zaśpiewanego fragmentu czy wpisanie prośby o ścieżkę dźwiękową do wideo. Użytkownik tylko opisuje tekstowo czego potrzebuje, dodatkowo załącza plik, a resztą procesu "tworzenia" muzyki zajmuje się AI.

To nie pierwszy flirt OpenAI z muzyką: już w 2020 roku firma wypuściła eksperymentalne narzędzie Jukebox, które jednak nie przetrwało długo. Tym razem podejście ma być bardziej kompleksowe - lecz nie wiadomo jeszcze, czy trafi jako samodzielny produkt, czy zostanie wchłonięte przez ekosystem ChatGPT lub aplikację wideo Sora.

OpenAI dolewa oliwy do ognia

Pomysł wywołuje jednak spore emocje - nie tylko w branży technologicznej, ale i muzycznej. Przemysł fonograficzny już teraz toczy sądowe batalie z innymi twórcami muzycznych AI, jak Suno i Udio, oskarżając je o łamanie praw autorskich poprzez nieautoryzowany trening sztucznej inteligencji na licznych materiałach chronionych prawem autorskim. Trudno także nie wspomnieć o zespole The Velvet Sundown - zespole muzycznym wygenerowanym w pełni przez AI, choć jego twórcy długo zapierali się, że jest inaczej. To właśnie sytuacja wokół tego zespołu zainicjowała dyskusję na temat tego, czy muzyka generowana przez AI ma miejsce w tym samym rzędzie co ludzkie twory.

Dyrektor generalny OpenAI deklarował już wcześniej, że twórcy i właściciele praw autorskich powinni mieć udział w zyskach z działalności AI. Ale nawet jeśli taka idea pojawiła się podczas burzliwego startu Sory, nie przełożyło się to jeszcze na żadne konkretne mechanizmy rozliczeń. Wobec czego ewentualna premiera generatora muzyki szybko może skończyć się skandalem.

Czy nowy generator muzyki okaże się sukcesem, czy może kolejną maszynką do wypluwania ścieków do już i tak przepełnionego szamba - tego dowiemy się zapewne szybciej, niż chcielibyśmy. Bo poprzednie przekazy The Information dotyczące planów i prac OpenAI szybko okazywały się być zgodne z prawdą.

REKLAMA

Nowy tydzień, nowe wiadomości ze świata AI:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
27.10.2025 08:08
Tagi: OpenAISztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
7:30
Reklamy w Mapach Apple'a. Płaciłem 7000 zł za telefon, nie za billboard
Aktualizacja: 2025-10-27T07:30:35+01:00
7:01
Bot został ministrem, a teraz jest w ciąży. Rządowi Albanii odjechał peron
Aktualizacja: 2025-10-27T07:01:54+01:00
6:30
Grawitacja udaje kwanty? Nowa teoria poważnie miesza w fizyce
Aktualizacja: 2025-10-27T06:30:00+01:00
6:15
Wyglądał jak krzyżówka smoka i konia. Paleontolodzy przecierają oczy
Aktualizacja: 2025-10-27T06:15:00+01:00
6:00
Dokumenty wojskowe w śmieciach. Prokuratura umarza kompromitację polskiej armii
Aktualizacja: 2025-10-27T06:00:00+01:00
5:45
ChatGPT Atlas mnie rozczarował. Przeglądarka musi się poprawić
Aktualizacja: 2025-10-27T05:45:00+01:00
18:30
Czekają godzinami, by posłuchać muzyki w wibroakustycznym fotelu
Aktualizacja: 2025-10-26T18:30:00+01:00
17:30
Kolumny Stenheim Reference Ultime Two ważą 230 kg. To aluminium wręcz śpiewa
Aktualizacja: 2025-10-26T17:30:00+01:00
17:00
A co, jeśli dobrze już było? Lekką ręką łatwo zaprzepaścić sukces
Aktualizacja: 2025-10-26T17:00:00+01:00
16:40
Lotnisko traci miliony, ale przyleciał znany aktor. Najdziwniejsza obrona, jaką słyszałem
Aktualizacja: 2025-10-26T16:40:00+01:00
16:30
Niech żyje zmiana czasu. Byłem przeciwnikiem, jestem żarliwym obrońcą
Aktualizacja: 2025-10-26T16:30:00+01:00
16:20
Będziemy produkowali wojskowe drony FPV w hurtowych ilościach. "Tanie i zabójczo skuteczne"
Aktualizacja: 2025-10-26T16:20:00+01:00
16:10
Budujemy cybertarczę dla elektrowni jądrowej. Gra o najwyższą stawkę
Aktualizacja: 2025-10-26T16:10:00+01:00
16:00
Tuż obok nas odkryto super-Ziemię. Idealny cel do poszukiwania życia
Aktualizacja: 2025-10-26T16:00:00+01:00
15:40
Światowa premiera szalonych G1 Spirit Cu. Trudno przejść obojętnie
Aktualizacja: 2025-10-26T15:40:00+01:00
15:15
Loewe Stellar na warszawskiej premierze. Made in Germany
Aktualizacja: 2025-10-26T15:15:00+01:00
14:45
Dowód, że rozmiar nie jest taki ważny. Przynajmniej w muzyce
Aktualizacja: 2025-10-26T14:45:30+01:00
13:45
Jak działa głośnik wstęgowy? Przekonałem się, że to nie żart
Aktualizacja: 2025-10-26T13:45:00+01:00
12:55
Budowali ten wzmacniacz 5 lat. Na opad szczęki wystarczyło mi 5 minut
Aktualizacja: 2025-10-26T12:55:10+01:00
10:05
Winyle przeżywają drugą młodość. Giełda na AVS to niezbity dowód
Aktualizacja: 2025-10-26T10:05:00+01:00
9:05
Posłuchajcie Magico S2. Laserowy wibrometr mierzy poziom wibracji paneli obudowy
Aktualizacja: 2025-10-26T09:05:00+01:00
7:55
Tajemnica Betelgezy rozwiązana. Cóż za zwrot akcji
Aktualizacja: 2025-10-26T07:55:00+01:00
7:44
Roboty dostają ludzkie dłonie. Toż to inżynieryjny koszmar
Aktualizacja: 2025-10-26T07:44:00+01:00
7:33
Messenger od Facebooka. Jak utworzyć grupę na komunikatorze?
Aktualizacja: 2025-10-26T07:33:00+01:00
7:22
Robot Elona Muska będzie wycinał wyrostki. Ratuj się, kto może
Aktualizacja: 2025-10-26T07:22:00+01:00
7:12
Sprawdziłem, co kradnie prąd w moim domu. Wyszło, że ja
Aktualizacja: 2025-10-26T07:12:00+01:00
7:02
Chcemy atomu nawet pod domem. Nie ma protestów, jest poparcie
Aktualizacja: 2025-10-26T07:02:00+01:00
19:00
Lorenzo Audio Labs w Warszawie. Głośniki bezlitośnie demaskują jakość nagrań
Aktualizacja: 2025-10-25T19:00:00+02:00
18:00
Czy głośniki elektrostatyczne są czegoś warte? Te z Polski zdecydowanie tak
Aktualizacja: 2025-10-25T18:00:00+02:00
17:15
Kometa 3I/ATLAS dziwnie się zachowuje. Loeb mógł mieć rację
Aktualizacja: 2025-10-25T17:15:00+02:00
17:00
mObywatel z potężną nowością. Jego mózgiem będzie polski chatbot
Aktualizacja: 2025-10-25T17:00:00+02:00
16:45
AfD szpieguje na rzecz Rosji? Zbierają dane o infrastrukturze krytycznej Niemiec
Aktualizacja: 2025-10-25T16:45:00+02:00
16:30
Rosja podpisuje konwencję ONZ. Że niby koniec szpiegowania obywateli
Aktualizacja: 2025-10-25T16:30:00+02:00
16:15
Nuklearny B-52H nad Karaibami. Potężna demonstracja sił powietrznych USA
Aktualizacja: 2025-10-25T16:15:00+02:00
16:00
Estonia kopiuje Polskę, a kiedyś się śmiali. Przecieramy szlaki z modelem zbrojeń
Aktualizacja: 2025-10-25T16:00:00+02:00
15:30
System audio Divin Noblesse. Okrągły milion złotych w sali Barcelona
Aktualizacja: 2025-10-25T15:30:00+02:00
14:45
Kroma Maribel debiutuje sztandarowe głośniki na Audio Video Show. Kosztują tyle, co warszawskie mieszkanie
Aktualizacja: 2025-10-25T14:45:00+02:00
14:00
Kolumny za 4 miliony złotych. W nich technologia z Formuły 1
Aktualizacja: 2025-10-25T14:00:40+02:00
13:12
Legendarne ślimaki w Warszawie. Kolumny Nautilus ciągle zachwycają
Aktualizacja: 2025-10-25T13:12:13+02:00
12:30
Gryphon bez kompromisów. Słuchałem systemu audio za niemal 2 mln zł
Aktualizacja: 2025-10-25T12:30:29+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA