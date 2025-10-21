Advertisement
Nowa przeglądarka od twórców ChataGPT. Współczuję Google Chrome

OpenAI - firma odpowiadająca za ChataGPT - pokazała własną przeglądarkę internetową Atlas. Program ma zmieść konkurencję sztuczną inteligencją. 

Albert Żurek
ChatGPT Atlas
ChatGPT początkowo był tylko czatbotem sztucznej inteligencji wykorzystującym duże modele językowe do odpowiedzi. Z czasem oprogramowanie otrzymało funkcję wyszukiwarki internetowej nazwaną SearchGPT, która tak jak Google może przeszukiwać internet. Dotychczas brakowało jednak aplikacji, która wykorzystałaby te możliwości - teraz już jest.

ChatGPT Atlas - przeglądarka internetowa. Google Chrome może się schować

W ostatnim czasie wydano mnóstwo przeglądarek bazujących na AI. Najgłośniejszą jest Comet twórców Perplexity, którzy konkurują swoim narzędziem z ChatemGPT. Na rynku znajdziemy też Dia oraz Operę Neon z funkcjami agentów AI. OpenAI jednak ma swoją odpowiedź.

Co potrafi nowa przeglądarka ChatGPT Atlas na rynku? Twórcy uważają, że przede wszystkim bazuje na ChatGPT, a więc jest z nim bezpośrednio zintegrowana.

Tak wygląda Spider's Web na ChatGPT Atlas

Rozwiązanie OpenAI działa podobnie jak dotychczasowe przeglądarki internetowe z AI - pozwala "rozmawiać" ze sztuczną inteligencją o tym, co znajduje się na ekranie. Wystarczy kliknąć jeden przycisk ChataGPT w prawym górnym rogu, który będzie dostępny na każdej stronie internetowej, którą odwiedzimy. 

Wyszukiwarka w ChatGPT Atlas

Bardzo ważnym elementem ChatGPT Atlas będzie strona główna przeglądarki, na której nie zobaczymy paska wyszukiwarki Google, a SearchGPT od OpenAI. Można korzystać z tego, jak ze zwykłej wyszukiwarki - tyle że do wyszukiwania automatycznie wykorzystuje się sztuczną inteligencję. Poza wyświetleniem strony internetowej można liczyć także na odpowiedzi z dużego modelu językowego.

Najbardziej zaawansowaną opcją przeglądarki jest jednak tryb agenta. Jak on działa? Oprogramowanie przejmuje kontrolę nad tym, co się dzieje w przeglądarce i może wykonywać za nas określone zadania, jeśli tylko go poprosimy. Na przykład podczas pisania wiadomości przez Gmaila możemy poprosić agenta, aby go poprawił - na ekranie zobaczymy animację oraz wirtualny kursor, który pokazuje, nad czym sztuczna inteligencja pracuje. 

Tryb agenta ChatGPT Atlas

OpenAI jednak zaznacza, że tryb agenta w przeglądarce działa lokalnie na naszym komputerze, wyłącznie w jednym oknie. Oprogramowanie nie ma możliwości zarządzania plikami z naszego komputera oraz wykonywania czynności poza przeglądarką. Aby skorzystać z funkcji agenta, potrzebna jest subskrypcja ChatGPT Plus lub Pro.

Wygląd nowej przeglądarki internetowej ChatGPT jest minimalistyczny. W odróżnieniu od Chrome czy Comet zawiera minimalną liczbę elementów interfejsu. Dodam, że oprogramowanie bazuje na silniku Chromium, a więc wspiera wszystkie rozszerzenia z Chrome. Oprogramowanie można pobierać już teraz na komputery z macOS - niebawem trafi na pozostałe platformy: Windows, iOS oraz Android.

21.10.2025 20:01
