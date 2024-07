Oto wyszukiwarka od twórców ChatGPT. Czy to początek końca dominacji Google'a?

Poza prototypem, którego najlepsze elementy zostały pokazane przez OpenAI, mamy jeszcze sporo do zobaczenia, wszak nierzadko pierwsze pokazówki firmy są nieco podkręcone – i późniejsze efekty, gdy nowość zostanie oddana do użytku, nie są tak spektakularne. Co ważne, jest to tylko "tymczasowy prototyp" – więc jest dalej niż bliżej, do wydania pełnoprawnego produktu, który będzie w stanie zrzucić z tronu Google’a czy Binga. Jeśli chcesz wypróbować SearchGPT, możesz zapisać się na listę oczekiwania.