Gemini właśnie stał się użyteczniejszy. Oto co zmieni się w najnowszej wersji

Google nieustannie rozwija swoje Duże Modele Językowe, będąc zdeterminowanym, by przegonić wszelaką konkurencję. Od dziś mają zacząć to odczuwać użytkownicy darmowej wersji usługi Gemini. Ta jest właśnie podpinana do nowego modelu 1.5 Flash. Tylko co to właściwie oznacza dla użytkownika?