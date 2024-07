Oppo Reno12 FS to nowy tani smartfon z AI. Znamy specyfikację i ceny

Jak podaje firma, 48 proc. badanych przez nią Polaków korzysta już z AI, ale 27 proc. nie wie, że korzysta, czyli 21 proc. osób używa go świadomie. 50 proc. korzysta zaś z AI na telefonie, ale tylko 170 mln smartfonów z AI trafi do sprzedaży w 2024 r., a to jedynie 15 proc. całego rynku. Marka chce, aby było ich więcej i dlatego wprowadza do oferty tańsze sprzęty z dostępem do SI nie limitując tych możliwości do topowych modeli.