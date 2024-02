Wyglądają jak zwykłe okulary, a są wypełnione elektroniką. Nie trzeba nosić hełmu na głowie

Sprzęt do rozszerzonej rzeczywistości powoli staje się popularny. Na rynku mamy do dyspozycji wiele okularów, które łączą funkcję estetyczną, ale i mają na pokładzie elektronikę – dobrym przykładem są Huawei Eyewear 2, które pełnią też rolę słuchawek, czy Ray-Ban Meta Smart Glasses. Apple Vision Pro i Quest 3 to inna kategoria, ale okulary do rzeczywistości rozszerzonej (AR) nie sprawiają, że osoba nosząca wygląda jakby uciekła z Cyberpunka 2077.