Tłumacz Google będzie uczyć języków obcych. Wywalam inne aplikacje 

Tłumacz Google zyska zupełnie nową funkcję nauki języków obcych. Duolingo niebawem zyska bardzo mocnego konkurenta, na którego chętnie się zdecyduję.

Albert Żurek
Tłumacz Google z funkcją uczenia się języków
Właściwie Tłumacz Google już wcześniej mógł służyć jako nieoceniona pomoc w ćwiczeniu umiejętności językowych. Sam wiele lat temu korzystałem z niego do tłumaczenia i zapamiętywanaia pojedynczych słówek podłapanych w filmach i serialach. Teraz jednak nauka wejdzie na całkiem inny, wyższy poziom.

Tłumacz Google z funkcją uczenia się języków. To jak całkowicie nowa aplikacja

Programu do tłumaczenia tekstu od Google’a raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. W obecnej wersji usługa staje się trochę przestarzała. W erze zwiększającej się popularności sztucznej inteligencji nie robi takiego wrażenia jak kiedyś. Dlatego gigant technologiczny dodaje do oprogramowania funkcję ćwiczenia języków obcych.

Ta została dostrzeżona przez serwis Android Authority. Z testowej wersji rozwiązania mogą skorzystać pierwsi użytkownicy smartfonów. Opcja jest dostępna bezpośrednio w aplikacji Tłumacza Google jako nowa zakładka "ćwiczenia" położona tuż obok przycisku kamera. 

Kliknięcie przycisku przenosi użytkownika do zupełnie nowej sekcji oprogramowania, w której można uczyć się i zdobywać nowe umiejętności pod kątem wybranych języków obcych. Rozwiązanie bazuje na sztucznej inteligencji (a jakże inaczej), która ma tworzyć spersonalizowany, dostosowany do korzystającego zestaw zadań ćwiczących rozmowę w języku obcym.

Do wyboru obecnie są cztery języki: angielski, francuski, hiszpański i portugalski. Funkcja jest w fazie testów. Dlatego powinniśmy oczekiwać, że w przyszłości obsługa innych języków zostanie rozszerzona. 

Użytkownik może skorzystać z trzech poziomów zaawansowania: podstawowego, pośredniego i zaawansowanego. Po krótkiej konfiguracji uzyskuje dostęp do wielu funkcji: codziennych czynności, ćwiczenia pojedynczych słówek czy stworzonych przez algorytmy sztucznej inteligencji scenariuszy takich jak rozmowa z nowym kolegą w pracy, przedstawiania się w miejscu pracy, pytanie o drogę i wielu innych. 

Jest też funkcja tworzenia własnych scenariuszy, w której użytkownik może wpisywać swoje uwagi. Google oferuje sugestie, tak aby prościej było tworzyć autorskie scenariusze. Te można wykorzystywać zarówno do ćwiczenia rozmowy, jak i umiejętności słuchania w języku obcym. 

Aplikacja działa trochę jak obecnie najpopularniejszy program do nauki języków - Duolingo i bazuje na Quizach. Rozwiązanie obejmuje także dzienne cele i aktywności, tak, aby użytkownik wracał do oprogramowania każdego dnia. Jeśli na początku ustawimy zbyt wysokie poziomy zaawansowania lub język, który nam nie pasuje, w ustawieniach nie brakuje możliwości zmiany tych danych. 

Nowa funkcja aplikacji Tłumacza Google najwyraźniej jest gotowa do udostępnienia, ale przynajmniej na początku może być problem ze wsparciem j. polskiego. Powinniśmy jednak oczekiwać, że prędzej czy później to się zmieni - Polska jest ważnym krajem dla Google’a, którego usługi takie jak asystent sztucznej inteligencji Gemini bez problemu działa w j.polskim.

Albert Żurek
13.08.2025 15:15
Tłumacz Google będzie uczyć języków obcych. Wywalam inne aplikacje 
