Już nie musisz korzystać ze słabego Tłumacza Apple'a. Nowość w iPhonie

Jednym z owoców wdrożenia na terenie Unii Europejskiej ustawy o rynkach cyfrowych (DMA) jest sukcesywne udostępnianie przez Apple zmiany domyślnych aplikacji. Pośród domyślnych aplikacji do dzwonienia, wiadomości, nawigacji czy zarządzania hasłami, Apple udostępniło także możliwość zmiany aplikacji do tłumaczenia.



Z furtki tej właśnie skorzystało Google, umożliwiając użytkownikom iPhone'ów ustawienie popularnego Tłumacza Google jako domyślnej aplikacji do tłumaczenia.