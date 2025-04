Zapomnij o nauce języków. Jest nowy powód, dla którego włączysz Duolingo

Co prawda w sieci od dawna istnieją dedykowane aplikacje z kursami szachów, a jeszcze dłużej takie poradniki były dostępne w formie filmów. Podobnie było w przypadku kursów języków obcych, natomiast Duolingo jest zdecydowanym numerem 1, jeśli chodzi o aplikacje do nauki. Głównie przez proste podejście do nauki i szatę graficzną dostosowaną zarówno do młodych, jak i starszych.



Teraz dowiadujemy się, że Duolingo zaprasza pierwszych, nielicznych użytkowników do programu beta testów nowej funkcji zakładającej naukę gry w szachy. Będzie to kolejny niejęzykowy kurs, który ma na celu wytłumaczenie zasad gry w bardzo przystępny sposób - praktycznie tak jak w przypadku kursów językowych.



Na początku użytkownik zobaczy bardzo proste zadania takie jak ruchy określonych figur z możliwością ich przećwiczenia, aby potem przekazywać coraz to bardziej zaawansowaną wiedzę. Teoria w takich grach strategicznych jest ważna, ale trzeba ją też umieć wykorzystać w praktyce, dlatego w aplikacji pojawią się tzw. minimecze, czyli ułatwione krótsze rozgrywki oraz pełnoprawne rozgrywki przeciwko charakterystycznym postaciom Duolingo, które można spotkać na innych kursach w aplikacji.