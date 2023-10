Duolingo z dużymi nowościami. Nauczysz się gry na pianinie i ułamków

Duolingo to popularna aplikacja do nauki języków. Jeżeli nie miałeś okazji uczyć się z nią języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego czy japońskiego, to zapewne znasz ją z memów, generowania... ciekawych pytań albo z dość pamiętnej sceny w filmie Barbie.



Teraz Duolingo znowu ma swoje pięć minut, a to za sprawą nowego kursu w aplikacji. Znane z nauki języków Duolingo będzie także oferować naukę muzyki i matematyki, w charakterystycznej dla aplikacji formie gry.