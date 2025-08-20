Słuchawki ANC za 649 zł? Takie są Google Pixel Buds 2a

Ładowanie...

Historia słuchawek Google'a to opowieść o ewolucji pełnej wzlotów i upadków. Pamiętam pierwsze Pixel Buds z 2017 r. – innowacyjne, ale połączone niewygodnym kablem, z topornym etui i funkcją tłumaczenia na żywo, która w praktyce była bardziej ciekawostką niż realnym narzędziem.

Mała rewolucja nadeszła wraz z drugą generacją w 2020 r. To były pierwsze w pełni bezprzewodowe słuchawki Google, o charakterystycznym, przypominającym cukierki Mentos designie. Były małe, wygodne i świetnie zintegrowane z Asystentem Google, ale niestety cierpiały na problemy z łącznością, które potrafiły irytować.

Przełomem była seria A – tańsza, uproszczona wersja, która naprawiła błędy poprzednika i stała się hitem, oferując esencję doświadczenia Pixel w przystępnej cenie. Później dołączył model Pro z aktywną redukcją szumów, który pokazał, że Google potrafi konkurować z najlepszymi.

Na tym tle debiutują nowe Pixel Buds 2a. To kontynuacja filozofii serii A, ale z kluczową nowością, która do tej pory była zarezerwowana dla najdroższego modelu. Google zdaje się mówić: „Słuchamy was. Dajemy wam to, co najlepsze, ale w cenie, na którą możecie sobie pozwolić”. Dlaczego?

Google Pixel Buds 2a to więcej za mniej

Google oficjalnie zaprezentował słuchawki Pixel Buds 2a, których celem jest udostępnienie zaawansowanych funkcji audio szerokiemu gronu odbiorców. Nowy model w przystępnej cenie po raz pierwszy wprowadza do serii A aktywną redukcję szumów (ANC), która do tej pory była zarezerwowana dla droższych urządzeń.

Sercem systemu jest specjalny chip Google Tensor A1, którego 6-rdzeniowy procesor pozwala na inteligentną analizę i tłumienie dźwięków otoczenia w czasie rzeczywistym. Według producenta, technologia ta jest w stanie zredukować hałas nawet o 43 dB, co ma skutecznie wyciszyć miejski zgiełk, szum w komunikacji publicznej czy rozmowy w biurze.

Dźwięk i komfort użytkowania

Za jakość dźwięku odpowiadają specjalnie zaprojektowane 11-milimetrowe przetworniki dynamiczne, które mają dostarczać bogate i zrównoważone brzmienie – od głębokich basów po krystalicznie czyste wysokie tony. Użytkownicy mogą dodatkowo spersonalizować wrażenia słuchowe za pomocą 5-pasmowego korektora graficznego, dostosowując dźwięk do ulubionego gatunku muzyki lub podcastów.

Google mówi, że położył duży nacisk na wygodę. Pixel Buds 2a to najmniejsze i najlżejsze słuchawki w historii serii A, co minimalizuje zmęczenie uszu nawet podczas wielogodzinnego słuchania. Ich konstrukcja, inspirowana modelem Pro 2, zawiera obracany stabilizator, który delikatnie dopasowuje się do ucha, gwarantując pewne i komfortowe osadzenie. Certyfikat odporności na pot i wodę IP54 zapewnia spokój ducha podczas intensywnych treningów czy w razie niespodziewanego deszczu.

Bateria i naprawialność

Nowe słuchawki mają oferować do 7 godzin słuchania muzyki z włączonym ANC na jednym ładowaniu, co wystarcza na cały dzień pracy. W pełni naładowane etui wydłuża ten czas do 20 godzin. Co ważne, Pixel Buds 2a to pierwszy model w ofercie Google, którego etui ładujące zostało zaprojektowane z myślą o łatwiejszej wymianie baterii.

Inteligentne funkcje i cena

Jako część ekosystemu Google, Pixel Buds 2a oferują bezproblemową integrację z innymi urządzeniami. Funkcje takie jak Szybkie parowanie czy wielopunktowe połączenia umożliwiają płynne przełączanie się między telefonem a laptopem. Słuchawki zapewniają również obsługę asystenta Gemini bez użycia rąk, co pozwala na zarządzanie zadaniami i uzyskiwanie informacji za pomocą poleceń głosowych.

Słuchawki będą dostępne w Polsce w kolorach Irys i Orzech Laskowy. Przedsprzedaż rozpocznie się 20 sierpnia, a regularna sprzedaż 9 października. Ich cena została ustalona na 649 zł, co czyni je niezwykle konkurencyjną propozycją w swoim segmencie. Ale poczekamy na nie bardzo długo.

Google Pixel Buds 2a – pełna specyfikacja techniczna

Dźwięk i Głos

Przetwornik: niestandardowy, dynamiczny przetwornik głośnikowy o średnicy 11 mm.

Redukcja hałasu: aktywna redukcja szumów (ANC).

Tryb transparentny: tak.

Korektor graficzny: 5-pasmowy korektor (EQ).

Mikrofony: trzy mikrofony w każdej słuchawce.

Dodatki: siateczkowe osłony blokujące wiatr, akcelerometr głosowy.

Procesory

Główny procesor: BES2600YP.

Procesor redukcji szumów: Tensor A1 (6-rdzeniowy).

Łączność

Wersja Bluetooth: Bluetooth 5.4.

Funkcje dodatkowe: wielopunktowe połączenia, Szybkie parowanie Google.

Czujniki

Pojemnościowe czujniki dotykowe (do sterowania gestami).

Czujnik zbliżeniowy na podczerwień (do wykrywania w uchu).

Akcelerometr i żyroskop.

Bateria i ładowanie

Słuchawki (z ANC): do 7 godzin słuchania.

Słuchawki (bez ANC): do 10 godzin słuchania.

Łączny czas z etui (z ANC): do 20 godzin słuchania.

Łączny czas z etui (bez ANC): do 31 godzin słuchania.

Szybkie ładowanie: 10 minut ładowania w etui zapewnia do 2 godzin słuchania z włączonym ANC.

Odporność

Słuchawki: odporność na pot i wodę klasy IP54.

Etui: nie jest wodoodporne.

Wymiary i waga

Każda słuchawka: 21,31 x 22,56 x 24,51 mm; waga 5,5 g.

Etui ładujące: 50 x 63,5 x 24,5 mm; waga 45 g.

Kolory

Orzech Laskowy (Hazel).

Irys (Iris).

Zawartość opakowania

Słuchawki Pixel Buds 2a.

Etui ładujące.

Wkładki douszne w 3 rozmiarach (małe, średnie, duże).

Skrócona instrukcja obsługi.

Broszura dotycząca bezpieczeństwa i gwarancji.

Oliwier Nytko 20.08.2025 18:00

