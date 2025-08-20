Niezidentyfikowany obiekt runął na pole kukurydzy w Polsce. Huk był ogromny

Ładowanie...

Łukowska policja potwierdziła PAP, że w nocy z wtorku na środę, po godz. 2:00 w nocy, służby otrzymały zgłoszenie o "eksplozji, wybuchu". Do zdarzenia doszło w miejscowości Osiny w pow. łukowskim.

W polu kukurydzy znaleźliśmy nadpalone elementy o różnej wielkości, porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów. Są to nadpalone szczątki metalowe i plastikowe – relacjonuje PAP asp. szt. Marcin Józwik.

REKLAMA

Teren jest sprawdzany przez służby, na miejscu jest też wojsko. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w trzech pobliskich domach.

Jak udało nam się dowiedzieć od mieszkańców żyjących w tamtych okolicach, "przepotężny huk" dało się usłyszeć nawet w sąsiedniej miejscowości.

W rozmowie z RMF FM Jóźwik przekazał, że "nie ma typowego leju po bombie, jest miejsce, gdzie są wyłamane, wyrwane i nadpalone kolby kukurydzy".

- Jeszcze nie zostało dokładnie ustalone, z czym mieliśmy do czynienia. Nie ma oczywiście żadnego niebezpieczeństwa dla pobliskich mieszkańców – powiedział w "Sygnałach dnia" w radiowej Jedynce wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.

Przedstawiciel resortu zaznaczył również, że "w tej chwili nie ma wystarczających dowodów" na to, by móc potwierdzić, że mógł to być rosyjski pocisk Mroczek.

REKLAMA

Według nieoficjalnych ustaleń "Rzeczpospolitej", obiekt to dron typu Shahed używany przez Rosję. "Rosja w 2023 r. rozpoczęła produkcję Shahed 136 z wykorzystaniem własnych elementów wyposażenia elektronicznego" - przypomina rp.pl.

Zdjęcie główne: FotoDax / Shutterstock.com

REKLAMA

Adam Bednarek 20.08.2025 09:40

Ładowanie...