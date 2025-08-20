/
CADEX - gdy technologia spotyka wizjonerów

Lokowanie produktu: Giant

CADEX to coś więcej niż kolejna marka komponentów rowerowych. To obsesja, która pcha inżynierów do stworzenia komponentów poprawiających wrażenia z jazdy na rowerze. To ciągła pogoń za doskonałością, która rozpoczęła się w 1987 roku, gdy Giant stworzył pierwszy ogólnodostępny rower karbonowy, nazwany… CADEX.

Niemal 40 lat później inżynierowie stojący za rozwojem nowych produktów rowerowych wciąż wierzą w to, że zawsze jest możliwość poprawy swojego produktu. Że dadzą radę ściąć kilka gramów, co pozwoli zawodnikom pokonać najtrudniejsze szczyty choćby o sekundę szybciej. Że poprzez inne ułożenie włókien węglowych uzyskają jeszcze wyższą sztywność danego komponentu. Że poprzez analizę komputerową będą w stanie nadać jeszcze bardziej aerodynamiczny kształt kierownicy. Aktualnie CADEX to system komponentów rowerowych, które napędzane są przez technologicznych wizjonerów pragnących dać miłośnikom kolarstwa więcej możliwości.

OVERACHIEVE – Krótka historia powrotu

Jak zaznaczyliśmy we wstępie – w 1987 roku Giant wprowadził na rynek swój pierwszy ogólnodostępny rower wykonany z włókna węglowego. Przez kolejne lata ten surowiec znacznie się upowszechnił, a teraz coraz trudniej znaleźć w ofercie producentów rowery niewykonane z tego materiału. Od pewnego poziomu cenowego można powiedzieć, że użytkownicy wręcz oczekują, że ich rower będzie wykonany z karbonu.

Wróćmy jednak do meritum. W latach osiemdziesiątych rowery z włókna węglowego były niczym wytwór rodem z powieści science-fiction. Królowała stal, niektóre marki próbowały wyprodukować rowery wykonane z magnezu, a popularność zyskiwało aluminium. Dlatego rozpoczęcie produkcji na szeroką skalę tego typu rowerów była czystą fantazją i porwaniem się z motyką na słońce. Przez następne 10 lat nazwa CADEX pojawiała się na ramach rowerów szosowych i górskich wyprodukowanych przez Giant. Dopiero w 1997 roku, gdy na rynku pojawił się rewolucyjny Giant TCR, CADEX na chwilę zniknął z pierwszych stron gazet.

Aktualnie CADEX to synonim najwyższej klasy komponentów karbonowych do rowerów szosowych i graveli. Marka była przywrócona nieco po cichu, ale za to z polskim akcentem. W 2019 roku polski zespół CCC, który był częścią kolarskiej ligi mistrzów określonej jako World Tour był sponsorowany m.in. przez Giant. To na ich kołach można było dostrzec hasło #Overachieve, które w przyszłości zostanie zastąpione logotypem CADEX.   

Sięgając gwiazd – jak tworzy się historia

Liczne wygrane oraz miejsca na podium zawodników CCC – jeszcze bez logotypu CADEX, ale ze wspomnianym wcześniej hasłem #Overachieve – pokazały, że ruch wykonany przez Giant był słuszny. Przywrócenie marki i nadanie jej nowego kierunku, nieco innego od jej początków mogłoby się wydawać trudnym zadaniem. Mogłoby się wydawać, że wejście na rynek z nową/starą marką produktów przeznaczonych dla bardzo wąskiego grona użytkowników, to szalony ruch. Konkurencja ze strony innych producentów była niezwykle wysoka, a świadomość, że już kiedyś istniał taki produkt jak CADEX… niemal bliska zeru, bo tylko starsi entuzjaści kolarstwa mogli zdawać sobie sprawę, że była ona już wcześniej obecna na rynku. Ale wysoka jakość produktu podparta sukcesami sportowymi zawodników jeżdżących na tych komponentach pozwoliła zdobyć spory udział w rynku rowerowym.

Stały rozwój – wciąż przed konkurencją

Aktualnie CADEX to coś więcej niż koła, od których zaczęła się reaktywacja całego projektu. To także kierownice klasyczne oraz zintegrowane, mostki, owijki czy siodełka. Wszystkie z nich wyróżnia jedno. Za ich stworzeniem stoi ciągłe przesuwanie granic w zakresie wykorzystania włókna węglowego.

Weźmy na przykład koła szosowe CADEX Max 40 – na pierwszy rzut oka jest to klasyczne koło o niskiej wadze, obręczy o średniej wysokości i z ceramicznymi łożyskami. Karbonowe szprychy klejone bezpośrednio do piasty koła można było znaleźć także u innych producentów. Kiedy jednak przyjrzymy się dokładniej parametrom takim jak ich sztywność, czy stosunek sztywności do masy to klaruje się obraz jednego z najlepszych rozwiązań na rynku. Czy ma to znaczenie? Oczywiście – zwłaszcza kiedy walczysz o każdą sekundę, zarówno na najwyższym poziomie znanym z wyścigów takich jak Tour de France, ale także dla ambitnych amatorów poszukujących rozwiązań lekkich oraz pozwalających uzyskać nawet minimalną przewagę nad kolegami na lokalnej ustawce. W końcu – co się nie dojedzie, to się dowygląda.

Podobnie wygląda kwestia w zakresie siodełek. Stosunkowo niedawno premierę miała nowa wersja niezwykle ciepło przyjętego CADEX Amp – CADEX Amp 3D. Amp 3D to rozwinięcie poprzedniego projektu tego siodełka, stanowiące uzupełnienie oferty produktowej producenta. To zupełnie nowy poziom wsparcia, jakiego może oczekiwać rowerzysta. Technologia druku 3D wykorzystująca strukturę żyroidalną – faliste linie 2D tworzą mocną strukturę o niskiej wadze, która wyróżnia to siodło na tle konkurencji wykorzystującą kształty heksagonalne. Jednak to struktura żyroidalna pozwala zapewnić stałe wsparcie i trwałość każdemu rowerzyście. Waga? Zaledwie 147 gramów, co sprawia, że jest jednym z najlżejszych siodełek na rynku.

Trudno nie wspomnieć także o zintegrowanych kierownicach szosowych. Od pewnego czasu są one standardem u większości zapalonych kolarzy na każdym poziomie zaawansowania. Nie ma w tym nic dziwnego, agresywny wygląd i aerodynamika to cechy pożądane. I tego dostarcza CADEX Aero, co udowodnił między innymi Dylan Groenewegen, wygrywając liczne etapy na największych wyścigach z kalendarza World Tour. Natomiast dla miłośników maksymalnego odchudzenia roweru jest CADEX Race, który nie tylko zachwyca niską wagą, ale także swoją sztywnością.

CADEX Tri – rower, który redefiniuje triathlon

Pomimo tego, że bardzo dużą część oferty CADEX stanowią komponenty przeznaczone do rowerów szosowych oraz gravelowych to nie można zapomieć o CADEX Tri. To coś więcej niż rower – to manifest wizji, że w triathlonie nie ma miejsca na kompromisy. Powstał jako projekt stworzony całkowicie z myślą o specyfice tej dyscypliny – od pozycji zawodnika podczas jazdy, przez integrację systemów nawadniania i przechowywania, aż po aerodynamikę ramy. Każdy jego detal został zaprojektowany nie tylko po to, by „ścinać sekundy”, ale by zapewnić triathloniście przewagę na każdym etapie wyścigu. Efekt? Rower, który łączy w sobie lekkość, sztywność i aerodynamikę, a przy tym oferuje niespotykaną dotąd ergonomię i komfort. CADEX Tri to dowód, że obsesja inżynierów nad każdym szczegółem przekłada się na realne korzyści dla zawodników – zarówno tych walczących o medale na mistrzostwach świata, jak i ambitnych amatorów chcących przekraczać własne granice.

Czy potrzeba produktu premium, by cieszyć się jazdą?

CADEX to nie sprzęt dla każdego. To nie są komponenty stworzone po to, by po prostu "być" na rowerze. To narzędzia zrodzone z obsesji – obsesji na punkcie prędkości, lekkości, aerodynamiki i perfekcji w każdym detalu. To wynik pracy ludzi, którzy nie zadowalają się „dobrym” – bo wiedzą, że zawsze można lepiej. To wybór świadomy. Dla tych, którzy nie boją się marzyć o czymś więcej – o lepszym wyniku, mocniejszym finiszu, bardziej bezpośrednim przełożeniu siły na napęd. Dla tych, którzy rozumieją, że technologia nie jest celem samym w sobie – ale środkiem do przesuwania granic, własnych i sprzętu.

Bo CADEX to więcej niż marka. To deklaracja. Że każda sekunda ma znaczenie. Że estetyka idzie w parze z funkcjonalnością. Że przyszłość dzieje się teraz – i można ją mieć pod sobą, w postaci karbonowej kierownicy, koła czy siodełka. Jeśli jesteś jednym z tych, którzy jadąc, szukają nie tylko prędkości, ale także sensu, idei i pasji zaklętej w technologię – CADEX został stworzony właśnie z myślą o Tobie.

Bo prawdziwi entuzjaści nie pytają, czy warto. Oni pytają: co mogę jeszcze poprawić?

Spiders Web
20.08.2025 09:00
