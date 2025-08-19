Realizm w grach wskakuje na wyższy poziom. NVIDIA ma na to nowy sposób

Ładowanie...

Za poprawianie wyglądu włosów trójwymiarowych postaci w grach ma odpowiadać nowa technika RTX Hair. Opcja tak jak nazwa sugeruje, będzie dostępna dla posiadaczy kart graficznych GeForce RTX. Nowość ma ulepszać oświetlenie i cienie, które padają na włosy, ale też futro postaci w grach.

NVIDIA RTX Hair poprawi włosy w grach. Tak dobrze jeszcze nie wyglądały

Jeśli macie deja vu i myślicie, że takie coś już było, macie rację. NVIDIA już ponad dekadę temu wprowadziła bardzo podobną technikę nazwaną NVIDIA Hairworks. Funkcja trafiła do wielu popularnych produkcji - m.in. do naszego polskiego Wiedźmina 3 w celu poprawy jakości renderowania włosów Geralta z Rivii oraz innych postaci.

Opcja dotyczyła także poprawy wyglądu futra oraz wpływała na fizykę - czyli zachowanie włosów w zależności od warunków w grze (np. podczas wiatru). Technika oczywiście działała najlepiej na kartach graficznych NVIDIA GeForce GTX (potem RTX), ale koniec końców przestała być implementowana do nowych gier. Wynikało to z faktu, że nowoczesne silniki gier (takie jak Unreal Engine 5) bardzo dobrze sobie radzą z symulacją włosów.

NVIDIA Hair RTX jednak nie wpływa tylko na zachowanie włosów, ale przede wszystkim ich wygląd. Producent podaje, że nowość ma wykorzystywać sfery w celu lepszego odwzorowania kształtu włosa na głowie - lub w przypadku futra - innej części ciała. W klasycznych metodach renderowania włosów wykorzystywano trójkąty. Korzystanie ze sfer ma zmniejszyć złożoność geometrii potrzebnej do odwzorowania fryzury (a co za tym idzie, mniej obciąża sprzęt).

Nowość jednak ma także wykorzystywać technologię ray tracignu (czyli zaawansowanego śledzenia promieni). RTX Hair również zaoferuje lepsze oświetlenie i cienie na włosach, przy czym będzie wykorzystywać niewiele cennej pamięci karty graficznej. To akurat bardzo ważne w dzisiejszych układach - szczególnie tych wyposażonych w 8 GB pamięci wideo.

Rozwiązanie w pierwszej kolejności zostanie udostępnione w grze Indiana Jones i Wielki Krąg. Mam jednak złą wiadomość - technologia RTX Hair będzie dostępna wyłącznie dla posiadaczy najnowszych kart graficznych GeForce RTX 5000 (RTX 5060, 5070, 5080 itd.). Wynika to z faktu, że w najnowszych układach zastosowano sprzętową obsługę techniki ray tracingu dla włosów.

Jest szansa, że w teorii rozwiązanie mogłoby działać także na starszych układach, takich jak RTX 4000 czy 3000, jednak bez sprzętowego wsparcia mocno obciążałoby to kartę graficzną. W praktyce oznaczałoby to wykorzystanie cennych zasobów w sposób nieproporcjonalny do uzyskanego efektu. Co wiecej, wciaż nie wiadomo, jak RTX Hair wpłynie na wydajność najnowszych kart z serii RTX 5000.

Nowa technika powinna pojawić się niebawem w Indiana Jones i Wielki Krąg jako aktualizacja trybu path tracing (śledzenia ścieżek). NVIDIA RTX Hair z czasem najprawdopodobniej będzie trafiać także do kolejnych gier. Rozwiązanie zapewni jeszcze większy realizm w grach komputerowych niż dotychczas.

Albert Żurek 19.08.2025 21:30

