/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Realizm w grach wskakuje na wyższy poziom. NVIDIA ma na to nowy sposób

NVIDIA opracowała nowy sposób ulepszania włosów w grach komputerowych. Gigant pokazał, że może znacząco poprawić realizm tego elementu jednym kliknięciem.

Albert Żurek
NVIDIA RTX Hair
REKLAMA

Za poprawianie wyglądu włosów trójwymiarowych postaci w grach ma odpowiadać nowa technika RTX Hair. Opcja tak jak nazwa sugeruje, będzie dostępna dla posiadaczy kart graficznych GeForce RTX. Nowość ma ulepszać oświetlenie i cienie, które padają na włosy, ale też futro postaci w grach.

REKLAMA

NVIDIA RTX Hair poprawi włosy w grach. Tak dobrze jeszcze nie wyglądały

Jeśli macie deja vu i myślicie, że takie coś już było, macie rację. NVIDIA już ponad dekadę temu wprowadziła bardzo podobną technikę nazwaną NVIDIA Hairworks. Funkcja trafiła do wielu popularnych produkcji - m.in. do naszego polskiego Wiedźmina 3 w celu poprawy jakości renderowania włosów Geralta z Rivii oraz innych postaci. 

Opcja dotyczyła także poprawy wyglądu futra oraz wpływała na fizykę - czyli zachowanie włosów w zależności od warunków w grze (np. podczas wiatru). Technika oczywiście działała najlepiej na kartach graficznych NVIDIA GeForce GTX (potem RTX), ale koniec końców przestała być implementowana do nowych gier. Wynikało to z faktu, że nowoczesne silniki gier (takie jak Unreal Engine 5) bardzo dobrze sobie radzą z symulacją włosów.

NVIDIA Hair RTX jednak nie wpływa tylko na zachowanie włosów, ale przede wszystkim ich wygląd. Producent podaje, że nowość ma wykorzystywać sfery w celu lepszego odwzorowania kształtu włosa na głowie - lub w przypadku futra - innej części ciała. W klasycznych metodach renderowania włosów wykorzystywano trójkąty. Korzystanie ze sfer ma zmniejszyć złożoność geometrii potrzebnej do odwzorowania fryzury (a co za tym idzie, mniej obciąża sprzęt).

Nowość jednak ma także wykorzystywać technologię ray tracignu (czyli zaawansowanego śledzenia promieni). RTX Hair również zaoferuje lepsze oświetlenie i cienie na włosach, przy czym będzie wykorzystywać niewiele cennej pamięci karty graficznej. To akurat bardzo ważne w dzisiejszych układach - szczególnie tych wyposażonych w 8 GB pamięci wideo. 

Rozwiązanie w pierwszej kolejności zostanie udostępnione w grze Indiana Jones i Wielki Krąg. Mam jednak złą wiadomość - technologia RTX Hair będzie dostępna wyłącznie dla posiadaczy najnowszych kart graficznych GeForce RTX 5000 (RTX 5060, 5070, 5080 itd.). Wynika to z faktu, że w najnowszych układach zastosowano sprzętową obsługę techniki ray tracingu dla włosów.

Jest szansa, że w teorii rozwiązanie mogłoby działać także na starszych układach, takich jak RTX 4000 czy 3000, jednak bez sprzętowego wsparcia mocno obciążałoby to kartę graficzną. W praktyce oznaczałoby to wykorzystanie cennych zasobów w sposób nieproporcjonalny do uzyskanego efektu. Co wiecej, wciaż nie wiadomo, jak RTX Hair wpłynie na wydajność najnowszych kart z serii RTX 5000.

Nowa technika powinna pojawić się niebawem w Indiana Jones i Wielki Krąg jako aktualizacja trybu path tracing (śledzenia ścieżek). NVIDIA RTX Hair z czasem najprawdopodobniej będzie trafiać także do kolejnych gier. Rozwiązanie zapewni jeszcze większy realizm w grach komputerowych niż dotychczas.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
19.08.2025 21:30
Tagi: GeForceKarty graficzneNvidia
Najnowsze
20:56
iPhone 17e nie taki zły, jak go malują. Serio jest na co czekać?
Aktualizacja: 2025-08-19T20:56:52+02:00
20:29
Tak będzie transmitowany sport przyszłości. Byłem na Stadionie Śląskim w 8K i 360 stopniach
Aktualizacja: 2025-08-19T20:29:54+02:00
19:46
Chcą zrobić smartfona, który będzie komputerem. Z Windowsem
Aktualizacja: 2025-08-19T19:46:02+02:00
18:54
WhatsApp będzie ci pisał wiadomości. Pozwolisz mu? 
Aktualizacja: 2025-08-19T18:54:20+02:00
18:21
Mały dron, a efekt jak bomba lotnicza. Ziemia aż się zatrzęsła
Aktualizacja: 2025-08-19T18:21:49+02:00
17:56
Tak łatwo posprzątasz galerię w smartfonie. Będziesz tylko machać palcem
Aktualizacja: 2025-08-19T17:56:15+02:00
17:16
DHL zapowiada zmiany. Jeszcze łatwiej wyślesz paczki
Aktualizacja: 2025-08-19T17:16:04+02:00
16:22
Nikt nie będzie gapił ci się na ekran. Samsung ma sprytny plan
Aktualizacja: 2025-08-19T16:22:42+02:00
15:01
Tak kupisz bilet w Warszawie. Wiemy, kiedy zacznie działać nowy system
Aktualizacja: 2025-08-19T15:01:05+02:00
13:57
ASUS Zenbook Duo to laptop, dzięki któremu mogę pracować w terenie. Test biura w plecaku
Aktualizacja: 2025-08-19T13:57:09+02:00
13:41
Rozpoczęła się rozbiórka warszawskiego Mordoru. Zło zostało pokonane
Aktualizacja: 2025-08-19T13:41:35+02:00
13:18
Uważaj na to, co wyświetla ci Google w Wyszukiwarce. Możesz stracić kasę
Aktualizacja: 2025-08-19T13:18:49+02:00
12:55
Allegro rozdaje kupony i pakiety Smart! za darmo. Będę grał i oszczędzał na zakupach
Aktualizacja: 2025-08-19T12:55:33+02:00
11:49
Chińskie sklepy zalały nas ciuchami. Mamy gigantyczny problem
Aktualizacja: 2025-08-19T11:49:45+02:00
11:28
Spójrz, jak wygląda nowy system iPhone'a. A teraz pomyśl, że to zapowiedź czegoś większego
Aktualizacja: 2025-08-19T11:28:43+02:00
10:37
Próbowali nauczyć robota grać na perkusji. Zwiędły im uszy
Aktualizacja: 2025-08-19T10:37:03+02:00
10:00
Oto POCO M7. Na ten telefon wydasz niecałe 800+ 
Aktualizacja: 2025-08-19T10:00:00+02:00
9:14
Maszt szkodliwy jak kiszone ogórki. Nie chcą go, ale kisić się nie boją
Aktualizacja: 2025-08-19T09:14:56+02:00
8:49
Noblista mówi, dlaczego AI może wysadzić ludzkość z siodła. "Liczą się tylko zyski"
Aktualizacja: 2025-08-19T08:49:25+02:00
8:18
Smartfon nową bronią Białego Domu. Tak Trump robi propagandę z zatrzymań FBI
Aktualizacja: 2025-08-19T08:18:36+02:00
7:00
Lepsze wiadomości między Androidem i iPhone'em. Dlaczego nadal nie ma ich w Polsce?
Aktualizacja: 2025-08-19T07:00:00+02:00
6:41
Odtworzyli reakcje z narodzin gwiazd. Wyniki szokują
Aktualizacja: 2025-08-19T06:41:00+02:00
6:31
Mrówki są lepsze od ludzi. Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń
Aktualizacja: 2025-08-19T06:31:00+02:00
6:21
Dlaczego nie znosimy zawracać? Oto zaskakująca przyczyna
Aktualizacja: 2025-08-19T06:21:00+02:00
6:11
Xbox się sypie, ale legenda Microsoftu uspokaja: "Jestem podekscytowany przyszłością"
Aktualizacja: 2025-08-19T06:11:00+02:00
21:32
Negocjowali dziewięć dni i nocy o plastiku. Wszystko na marne
Aktualizacja: 2025-08-18T21:32:19+02:00
21:16
Seniorzy pokochali nowe technologie. Niestety, oszuści też to zauważyli
Aktualizacja: 2025-08-18T21:16:47+02:00
20:50
Dominacja Intela topnieje. AMD już w co czwartym komputerze
Aktualizacja: 2025-08-18T20:50:43+02:00
20:11
Jak usunąć konto na Instagramie? Instrukcja krok po kroku
Aktualizacja: 2025-08-18T20:11:16+02:00
20:05
Tworzą lekarza-robota dla kosmonautów. To niesamowite
Aktualizacja: 2025-08-18T20:05:22+02:00
19:32
Nowe słuchawki Samsung Galaxy już w Polsce. Tyle trzeba zapłacić
Aktualizacja: 2025-08-18T19:32:51+02:00
19:01
Android ulepsza kopie zapasowe. W końcu nic nie przepadnie
Aktualizacja: 2025-08-18T19:01:32+02:00
18:00
Z Mielca na Pacyfik. Kolejne polskie śmigłowce już w akcji
Aktualizacja: 2025-08-18T18:00:32+02:00
17:54
Cofniesz wiadomość, zanim zrobi się niezręcznie. Google nadrabia zaległości
Aktualizacja: 2025-08-18T17:54:18+02:00
17:35
Polska elektrownia jądrowa coraz bliżej. Ruszył ważny proces
Aktualizacja: 2025-08-18T17:35:32+02:00
17:07
Aktualizacja Windowsa 11 zabija komputery. Koszmar użytkowników
Aktualizacja: 2025-08-18T17:07:17+02:00
16:19
Za śmieci płacimy fortunę. Winny brak kontroli i chciwość
Aktualizacja: 2025-08-18T16:19:16+02:00
15:52
Nie będzie iPhone'a 18 we wrześniu. Świat wstrzymuje oddech
Aktualizacja: 2025-08-18T15:52:17+02:00
15:11
Ten samochód nie zawiera w sobie żadnego metalu. Tak, nawet silnik
Aktualizacja: 2025-08-18T15:11:14+02:00
13:36
Wyczekiwana konkurencja PKP Intercity już za chwilę. Wiadomo, jaką trasą pojadą Czesi
Aktualizacja: 2025-08-18T13:36:37+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA