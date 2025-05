Karty NVIDIA GeForce RTX 5060 już w sklepach. Sprawdzamy, gdzie najtaniej

Patrząc na to, że poprzednie generacje RTX-ów i GTX-ów xx60 były najpopularniejszymi propozycjami do gier, w tym przypadku historia może się powtórzyć. Szczególnie że 1419 zł to cena, którą większość graczy jest przetrawić, jeśli chodzi o sprzęt komputerowy. Które karty można kupić w sugerowanej cenie producenta? Oto one: