Nowa era procesorów? Intel prezentuje chipy Panther Lake

Można powiedzieć, że układy Panther Lake to próba pogodzenia ze sobą dwóch światów – niskiego zużycia energii i wysokiej wydajności obliczeniowej, pozwalającej na pracy z AI. Jeśli finalne wersje będą zbliżone do tych zaprezentowanych właśnie na targach, to Intel może sporo namieszać na rynku procesorów. To może być jedna z ciekawszych premier sprzętowych ostatnich lat.