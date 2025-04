Tak Intel chce pokonać procesory AMD. Ale za to jakim kosztem

Tymczasem AMD zapowiedziało, że podstawka AM5 pokazana w 2022 roku wraz z procesorami Ryzen 7000 będzie wspierana co najmniej do 2027 roku. Do tego czasu powinniśmy dostać co najmniej jeszcze jedną lub dwie generacji procesorów AMD Ryzen. Podstawka AM4 wspierała aż 5 generacji czipów, czyli kupując płytę główną w 2017 roku z pierwszą generacją Ryzen 1000, po kilku latach można było ulepszyć swój komputer, implementując czipy takie jak Ryzen 7 5800X3D. Z jednej strony rozumiem chęć dogonienia AMD, ale z drugiej nowa podstawka co 2 generacje wcale nie pomaga Intelowi.