Najlepsze promocje na gry Black Friday 2025. To się opłaca
Z okazji zbliżającego się Black Friday zebraliśmy najlepsze oferty na komputerowe oraz konsolowe gry wideo, w wydaniach fizycznych oraz cyfrowych kopiach z legalnych sklepów. Tekst jest regularnie aktualizowany o nowe pozycje.
Black Friday to świetna okazja do zaoszczędzenia na grach wideo. Zwłaszcza pudełkowych, które najpierw można kupić w korzystnej cenie, a po przejściu danej produkcji odsprzedać ją, minimalizując w ten sposób faktyczny poniesiony koszt. Z drugiej strony cyfrowe kopie bardzo często są dostępne z najwyższymi rabatami, dlatego również one nie umykają naszej uwadze.
Za darmo - to zawsze uczciwa i przyjemna cena
Czarny Piątek to także okazja do zgarnięcia kilku gier kompletnie za darmo, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Oto darmowe pozycje, które zgarniecie dwoma klikami, bez wydawania chociażby złotówki:
Co prawda to tylko okres testowy, ale na najpopularniejszą płatną sieciową strzelaninę 2025 roku. Każdy zainteresowany może przetestować Battlefield 6 za darmo, na trzech wielkich mapach oraz w czterech zróżnicowanych trybach. Darmowy okres testowy jest dostępny na każdej platformie: PS5, Xbox, Steam, Epic Games Store oraz EA App.
PlayStation 5 i PS Store - najlepsze gry w promocji Black Friday
Z okazji Black Friday abonament PS Plus można kupić odczuwalnie taniej. Im droższa wersja subskrypcji, tym większe oszczędności. Promocja dotyczy oferty na 12 miesięcy, płatnej z góry. Dzięki rabatom nowe, niższe ceny prezentują się następująco:
- PS Plus Essential: 236 zł
- PS Plus Extra: 390 zł
- PS Plus Premium: 422 zł
Z kolei w PS Store wystartowała promocja, w której pod cenowe cięcia trafiło kilka tysięcy gier oraz dodatków. To ogromny zalew, z którego wydobyliśmy kilka perełek szczególnie wartych uwagi:
- Assassin's Creed Origins (30 zł)
- Assassin's Creed Odyssey (45 zł)
- Assassin's Creed Valhalla (60 zł)
- Dead Island 2 (55 zł)
- Dziedzictwo Hogwartu/Hogwart's Legacy (48 zł)
- It Takes Two (42 zł)
- Resident Evil 7 Gold Edition (42 zł)
- Resident Evil Village Gold Edition (66 zł)
- Marvel’s Spider-Man 2 (169 zł)
- Star Wars Outlaws (105 zł)
- STAR WARS Jedi: Ocalały (53 zł)
- Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Kompletna (34 zł)
Promocje na gry pudełkowe w RTV Euro AGD
W RTV Euro AGD pod cenowe cięcia trafił szereg gier w natywnej wersji dla PlayStation 5. Można je kupić w rozsądnej cenie. Większość to zremasterowane hity z PlayStation 4, w ulepszonej odsłonie możliwej do osiągnięcia dzięki większej mocy nowej konsoli Sony.
Promocje na gry pudełkowe w Media Expert
W Media Expert także znajdziemy kilka pudełkowych kopii gier na PlayStation 5 w atrakcyjnych cenach. W tym bestseller Dziedzictwo Hogwartu, czyli pierwszą grę pozwalającą w pełni zanurzyć się w świecie czarów i magii jako własny awatar, a nie Harry Potter.
Promocje na gry pudełkowe w Media Markt
W Media Markt znajdziemy m.in. najnowsze przygody boga wojny Kratosa, do kupienia ze sporym rabatem. Do tego, klasycznie już, pod cenowe cięcia trafiły przygody Aloy z Horizon: Zero Dawn Remastered.
Promocja na gry pudełkowe w polskim Amazonie
W Amazonie taniej można nabyć rewelacyjną platformówkę Astro Bot – absolutny przebłysk geniuszu, niezwykle kreatywny oraz dający tonę frajdy. To produkcja dla osób w każdym wieku, starszych i młodszych. Sto procent gry w grze.
- [PS5] Astro Bot (135 zł) z kodem ENJOY10 za pierwsze zakupy
Promocje na gry pudełkowe na Allegro
Na Allegro furorę robi przede wszystkim Kingdom Come: Deliverance II w wersji dla PlayStation 4. Grę można nabyć z olbrzymim rabatem, do czego szczerze zachęcam. To rewelacyjny tytuł na dziesiątki godzin. Teraz jeszcze lepszy i pełniejszy, bo z masą poprawek oraz fabularnymi DLC do kupienia.