Najlepsze promocje na gry Black Friday 2025. To się opłaca

Black Friday to świetna okazja do zaoszczędzenia na grach wideo. Zwłaszcza pudełkowych, które najpierw można kupić w korzystnej cenie, a po przejściu danej produkcji odsprzedać ją, minimalizując w ten sposób faktyczny poniesiony koszt. Z drugiej strony cyfrowe kopie bardzo często są dostępne z najwyższymi rabatami, dlatego również one nie umykają naszej uwadze.

Tekst jest regularnie aktualizowany o nowe pozycje.

Za darmo - to zawsze uczciwa i przyjemna cena

Czarny Piątek to także okazja do zgarnięcia kilku gier kompletnie za darmo, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Oto darmowe pozycje, które zgarniecie dwoma klikami, bez wydawania chociażby złotówki:

Co prawda to tylko okres testowy, ale na najpopularniejszą płatną sieciową strzelaninę 2025 roku. Każdy zainteresowany może przetestować Battlefield 6 za darmo, na trzech wielkich mapach oraz w czterech zróżnicowanych trybach. Darmowy okres testowy jest dostępny na każdej platformie: PS5, Xbox, Steam, Epic Games Store oraz EA App.

PlayStation 5 i PS Store - najlepsze gry w promocji Black Friday

Z okazji Black Friday abonament PS Plus można kupić odczuwalnie taniej. Im droższa wersja subskrypcji, tym większe oszczędności. Promocja dotyczy oferty na 12 miesięcy, płatnej z góry. Dzięki rabatom nowe, niższe ceny prezentują się następująco:

PS Plus Essential: 236 zł

PS Plus Extra: 390 zł

PS Plus Premium: 422 zł

Z kolei w PS Store wystartowała promocja, w której pod cenowe cięcia trafiło kilka tysięcy gier oraz dodatków. To ogromny zalew, z którego wydobyliśmy kilka perełek szczególnie wartych uwagi:

Promocje na gry pudełkowe w RTV Euro AGD

W RTV Euro AGD pod cenowe cięcia trafił szereg gier w natywnej wersji dla PlayStation 5. Można je kupić w rozsądnej cenie. Większość to zremasterowane hity z PlayStation 4, w ulepszonej odsłonie możliwej do osiągnięcia dzięki większej mocy nowej konsoli Sony.

Promocje na gry pudełkowe w Media Expert

W Media Expert także znajdziemy kilka pudełkowych kopii gier na PlayStation 5 w atrakcyjnych cenach. W tym bestseller Dziedzictwo Hogwartu, czyli pierwszą grę pozwalającą w pełni zanurzyć się w świecie czarów i magii jako własny awatar, a nie Harry Potter.

Promocje na gry pudełkowe w Media Markt

W Media Markt znajdziemy m.in. najnowsze przygody boga wojny Kratosa, do kupienia ze sporym rabatem. Do tego, klasycznie już, pod cenowe cięcia trafiły przygody Aloy z Horizon: Zero Dawn Remastered.

Promocja na gry pudełkowe w polskim Amazonie

W Amazonie taniej można nabyć rewelacyjną platformówkę Astro Bot – absolutny przebłysk geniuszu, niezwykle kreatywny oraz dający tonę frajdy. To produkcja dla osób w każdym wieku, starszych i młodszych. Sto procent gry w grze.

[PS5] Astro Bot (135 zł) z kodem ENJOY10 za pierwsze zakupy

Promocje na gry pudełkowe na Allegro

Na Allegro furorę robi przede wszystkim Kingdom Come: Deliverance II w wersji dla PlayStation 4. Grę można nabyć z olbrzymim rabatem, do czego szczerze zachęcam. To rewelacyjny tytuł na dziesiątki godzin. Teraz jeszcze lepszy i pełniejszy, bo z masą poprawek oraz fabularnymi DLC do kupienia.

Szymon Radzewicz 25.11.2025 12:00

