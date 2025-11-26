REKLAMA
POCO zaszalało. Nowe telefony marki nie biorą jeńców

Jestem tak stary, że pamiętam czasy, gdy POCO było budżetową submarką Xiaomi, a jej telefony były polecane jako wydajne średniaki. Kilka lat później mamy markę, która pozbyła się wszelkich kompleksów i jest w stanie zaoferować wydajne urządzenia w świetnej cenie. Oto nowe POCO F8 Ultra i F8 Pro.

Paweł Grabowski
POCO zaszalało. Nowe telefony marki nie biorą jeńców
Nie ma czasu na zbyt długie wstępy, bo nowe urządzenia POCO zapowiadają się na petardy w swoich klasach Zaczynamy od flagowego POCO F8 Ultra, który napędzany jest najmocniejszym procesorem dostępnym w świecie Androida, czyli Snapdragonem 8 Elite Gen 5, któremu towarzyszy chipset VisionBoost D8. Jego zadaniem jest zwiększenie płynności i wydajności w grach i jeżeli wierzyć wynikom AnTuTu - robi to doskonale. Według producenta nowe układy mają przyczynić się do niższego zużycia energii oraz zmniejszenia ilości wydzielanego ciepła.

Kolejną przewagą POCO F8 Ultra ma być technologia dźwięku, nad którą czuwała kultowa firma Bose. W tak małym urządzeniu upchnięto architekturę 2.1-kanałową, a bas ma być tak soczysty, że ma giąć żebra, dokładnie tak, jak nakazuje to księga ulicy. Jest jednocześnie pierwszym smartfonem na rynku wykorzystującym taką technologię. Dobrze przeczytaliście - nowe POCO F8 Ultra ma wbudowany subwoofer.

6,9-calowy wyświetlacz w POCO F8 Ultra to panel OLED POCO HyberRGB, który wykorzystuje pełną strukturę subpikseli RGB. W teorii ma rozdzielczość 1,5K, ale marka twierdzi, że można ją porównać z rozdzielczością 2K, taka jest dobra. Jego maksymalna jasność to 3500 nitów.

Po raz pierwszy w historii POCO aparaty będą mocne - z tyłu znajdziemy zestaw składających się z trzech oczek 50 Mpix. Aparat tele wyposażony jest w obiektyw peryskopowy oferujący 5-krotny zoom optyczny i 10-krotny zoom cyfrowy. Z przodu natomiast znajduje się aparat 32 Mpix.

Pojemność baterii to 6500 mAh, czyli najwięcej w historii serii F od POCO. Smartfon obsługuje ładowanie przewodowe z mocą do 100W oraz bezprzewodowe z mocą do 50 W. Oprócz tego znajdziemy na pokładzie najnowsze standardy łączności oraz najnowszą wersją HyperOS.

POCO F8 Ultra dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – Denim Blue i Black
w dwóch wariantach: 12/256 GB oraz 16/512 GB. W ramach oferty premierowej na mi.com smartfon w wariancie 12/256 GB dostępny jest w cenie 2699 PLN (cena rekomendowana:2999 PLN), a w wariancie 16/512 GB – w cenie 2999 PLN (cena rekomendowana: 3299 PLN). Muszę przyznać, że jest świetnie wyceniony.

POCO F8 Pro może jest słabszy, ale to nadal potęga

Ma ten sam system audio co wersja Ultra. Jest pierwszym smartfonem marki z jednoczęściową szklaną konstrukcją. Ma również mniejszy wyświetlacz - jego założenia są takie same jak w przypadku panelu z wersji Ultra, ale tutaj wielkość to 6,59 cala, więc powinien być trochę poręczniejszy niż flagowiec. Największą różnicą jest użyty procesor - Snapdragon 8 Elite, czyli konstrukcja sprzed roku, która nic nie straciła ze swojej wydajności. To nadal petarda, więc nie musicie martwić się o jakość działania przez kilka najbliższych lat.

POCO F8 Pro posiada baterię o pojemności 6210 mAh, która obsługuje ładowanie z mocą do 100 W. Producent chwali się również nowymi rozwiązaniami w zakresie odprowadzania ciepła, dzięki czemu telefon nawet po długotrwałej rozgrywce ma być zdolny do działania z pełną mocą, bez obaw o throttling czy poparzone ręce.

Główny aparat ma 50 Mpix, towarzyszy mu aparat 50 Mpix z obiektywem peryskopowym z 2,5-krotnym zoomem optycznym. Trzeci aparat ma 8 Mpix i wyposażony jest w obiektyw ultraszerokokątny. Z przodu znajduje się kamera do selfie 20 Mpix.

POCO F8 Pro dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych – Titanium Silver, Black i Blue – w dwóch wariantach: 12/256 GB oraz 12/512 GB. W ramach oferty premierowej na mi.com smartfon w wariancie 12/256 GB dostępny jest w cenie 2099 PLN (cena rekomendowana: 2299 PLN), a w wariancie 12/512 GB – w cenie 2299 PLN (cena rekomendowana: 2599 PLN).

Dodatkowo przy zakupie obu modeli bezpośrednio na stronie producenta, użytkownicy za 49 PLN mogą dodać do koszyka ładowarkę Xiaomi 90W Hypercharge Combo (cena rekomendowana: 89 PLN), a za 799 PLN: POCO Pad M1 (cena rekomendowana: 1299 PLN). Dodatkowo oba smartfony przychodzą z pakietem korzyści: 4-miesięcznym darmowym okresem próbnym Spotify Premium, 3-miesięcznym okresem próbnym YouTube Premium oraz 6-miesięcznym okresem próbnym 100GB pamięci w chmurze Google One.

