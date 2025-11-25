Aluminium OS to nowy Android na komputer od Google. Będzie moc

Ładowanie...

Dwa miesiące temu, podczas wydarzenia Qualcomma potwierdzono, że trwają prace nad systemem Android dla komputerów. Teraz temat został znacząco rozwinięty. Dowiedzieliśmy się o nowych szczegółach na temat nadchodzącego oprogramowania.

REKLAMA

Android na komputery i laptopy nazywa się Aluminium OS

W serwisie LinkedIn miała pojawić się oferta pracy na stanowisko menedżera produktu projektu nazwanego Aluminium OS. W ogłoszeniu opisano oprogramowanie jako "nowy system operacyjny oparty na sztucznej inteligencji". Kluczową opcją rozwiązania może być zatem asystent Gemini.

Tym sposobem Google ujawnił możliwą nazwę (lub kryptonim) dla pierwszego pełnoprawnego Androida do laptopów i innych komputerów osobistych. W ofercie zaznaczono, że rozwiązanie ma być "oparte na systemie Android". Firma ujawniła, że rozważa zastosowanie oprogramowania w laptopach klasy podstawowej, średniopółkowej oraz z segmentu premium.

Google w ofercie pracy ujawnił, że zespół będzie odpowiedzialny za "portfolio urządzeń z ChromeOS oraz Aluminium OS" w różnych formatach: zwykłe laptopy, urządzenia z odłączanym ekranem, tablety czy zwykłe komputery określane jako box. Oznacza to, że przynajmniej na początku Google nie zabije swojego dotychczasowego systemu operacyjnego dla komputerów, jakim jest ChromeOS. Obie platformy będą współistnieć.

Z czasem jednak może to nastąpić - stanowisko zakłada stworzenie strategii "przeniesienia Google z ChromeOS do Aluminium". To praktycznie potwierdzenie, że Google będzie chcieć zastąpić system wykorzystywany w Chromebookach. Ale to najprawdopodobniej kwestia dłuższej perspektywy.

Najpierw trzeba przekonać użytkowników do przejścia na Androida, co może nie być proste. Szczególnie w środowiskach korporacyjnych oraz edukacyjnych. Tam korzysta się ze sprawdzonych platform i rozwiązań, więc zmiana systemu wymaga wielotorowego podejścia.

Kiedy zobaczymy Aluminium OS na pierwszych komputerach i laptopach?

Google już wcześniej potwierdził, że pierwsze wejście Androida na komputery osobiste będzie miało miejsce już w następnym roku. Nie wiemy jednak, czy oprogramowanie pojawi się w ciągu kilku następnych miesięcy w pierwszej, czy może drugiej połowie 2026 r.

Osobiście zakładałbym ten drugi termin. Jeśli dopiero teraz gigant szuka menedżerów zajmujących się projektem, rozwiązanie może nie być jeszcze na zaawansowanym etapie prac.

Trzeci poważny gracz na rynku komputerów z lepszą integracją z telefonami

Android na komputery osobiste byłby trzecim poważnym systemem operacyjnym na rynku. Najpopularniejszy jest oczywiście Windows, zaraz za nim macOS od Apple’a. Co prawda mamy jeszcze Linuxa ale prawda jest taka, że to system tylko dla wybranych - głównie bardziej zaawansowanych użytkowników. ChromeOS też jest właściwie Linuxem, ale to oprogramowanie stworzone do korzystania głównie z przeglądarki.

Natomiast Aluminium OS mógłby być czymś bardziej zaawansowanym. Dzisiaj głównie łączy się zestaw komputer z Windowsem i telefon z Androidem, natomiast takie rozwiązanie nie zapewnia wygodnego doświadczenia. Microsoft wprowadza coraz to lepsze funkcje połączenia z telefonami, ale bariery wciąż istnieją. Połączenie komputera i telefonu na Androidzie mogłoby współpracować tak jak macOS i iOS. To byłaby najlepsza część nadchodzącego Aluminium OS.

REKLAMA

Więcej o Androidzie przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 25.11.2025 18:06

Ładowanie...